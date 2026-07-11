RB Leipzig 5-2 FC Augsburg: RB Leipzig giành chiến thắng RB Leipzig chơi rất tốt trên sân nhà và sẽ lấy Leipzig Red Bull Arena làm điểm tựa khi tiếp FC Augsburg. Trận đấu diễn ra lúc 21h30 ngày 07/11/2026, giữa đội đứng thứ 4 và đội đứng thứ 11.

RB Leipzig 5 - 2 FC Augsburg Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu RB Leipzig tiếp đón FC Augsburg.

1' BÀN THẮNG! FC Augsburg (0-1) Phút 1': Anton Kade (FC Augsburg) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

14' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: RB Leipzig 77% - 23% FC Augsburg, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

26' Thẻ vàng Phút 26': David Raum (RB Leipzig) nhận thẻ vàng (Foul).

26' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: RB Leipzig 66% - 34% FC Augsburg, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 1.

33' BÀN THẮNG! RB Leipzig (1-1) Phút 33': Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) lập công (kiến tạo: Brajan Gruda). Tỷ số: 1 - 1.

35' BÀN THẮNG! RB Leipzig (2-1) Phút 35': Christopher Nkunku (RB Leipzig) lập công (kiến tạo: Brajan Gruda). Tỷ số: 2 - 1.

40' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: RB Leipzig 70% - 30% FC Augsburg, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 2 - 1.

45' Thẻ vàng Phút 45': Jeffrey Gouweleeuw (FC Augsburg) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (FC Augsburg): Alexis Claude-Maurice vào sân thay Arijon Ibrahimovic.

45+1' BÀN THẮNG! RB Leipzig (3-1) Phút 45+1': David Raum (RB Leipzig) lập công. Tỷ số: 3 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

53' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: RB Leipzig 68% - 32% FC Augsburg, dứt điểm 12 - 7 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 2 - 0; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 3 - 1.

60' BÀN THẮNG! RB Leipzig (4-1) Phút 60': Rômulo José Cardoso da Cruz (RB Leipzig) lập công (kiến tạo: Christopher Nkunku). Tỷ số: 4 - 1.

65' Thay người Phút 65' (RB Leipzig): Christoph Baumgartner vào sân thay Rômulo José Cardoso da Cruz.

65' Thay người Phút 65' (RB Leipzig): Antonio Nusa vào sân thay Brajan Gruda.

65' Thay người Phút 65' (RB Leipzig): Benjamin Henrichs vào sân thay Ridle Baku.

65' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: RB Leipzig 65% - 35% FC Augsburg, dứt điểm 14 - 8 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 2 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 3 - 2.

66' BÀN THẮNG! RB Leipzig (5-1) Phút 66': Christoph Baumgartner (RB Leipzig) lập công (kiến tạo: Antonio Nusa). Tỷ số: 5 - 1.

72' Thẻ vàng Phút 72': Robin Fellhauer (FC Augsburg) nhận thẻ vàng (Foul).

73' Thay người Phút 73' (FC Augsburg): Tim Schnitzer vào sân thay Han-Noah Massengo.

73' Thay người Phút 73' (FC Augsburg): Uchenna Ogundu vào sân thay Rodrigo Ribeiro.

73' Thay người Phút 73' (RB Leipzig): Abdoul Kone vào sân thay Willi Orbán.

77' Thay người Phút 77' (RB Leipzig): Maxime Estève vào sân thay Castello Junior Lukeba.

77' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: RB Leipzig 66% - 34% FC Augsburg, dứt điểm 17 - 10 (trúng đích 7 - 6), phạt góc 2 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 5 - 2.

87' Thay người Phút 87' (FC Augsburg): Mert Kömür vào sân thay Anton Kade.

89' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: RB Leipzig 65% - 35% FC Augsburg, dứt điểm 17 - 11 (trúng đích 7 - 7), phạt góc 2 - 1; việt vị 3 - 3, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 6 - 2.

90+2' BÀN THẮNG! FC Augsburg (5-2) Phút 90+2': Uchenna Ogundu (FC Augsburg) lập công (kiến tạo: Fabian Rieder). Tỷ số: 5 - 2.

KT Kết thúc: RB Leipzig 5-2 FC Augsburg Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 2.

Cập nhật lúc 23:25 07/11/2026

Đội hình chính thức RB Leipzig Sơ đồ 4-5-1 · HLV M. Demichelis FC Augsburg Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Baum 26 Vandevoordt 17 R. Baku 4 W. Orbán 23 C. Lukeba 22 D. Raum 27 T. Gomis 10 B. Gruda 21 N. El Aynaoui 6 E. Banzuzi 28 C. Nkunku 40 Rômulo 1 F. Dahmen 14 Y. Keitel 6 J. Gouweleeuw 5 C. Matsima 19 R. Fellhauer 4 H. Massengo 32 F. Rieder 16 Hennes Behrens 30 A. Kade 21 Ibrahimović 9 Rodrigo Ribeiro Dự bị RB Leipzig 13 N. Seiwald 20 R. Reitz 1 Ø. Nyland 7 A. Nusa 30 MaksimoviÄ 2 A. Koné 39 B. Henrichs 3 M. Estève 14 Baumgartner FC Augsburg 27 M. Wolf 7 Seol Young-Woo 37 T. Schnitzer 39 U. Ogundu 22 N. Labrović 10 M. Kömür 38 Loris Husic 11 Gregoritsch 20 Claude-Maurice Cập nhật đội hình lúc 21:02 07/11/2026

RB Leipzig Thống kê FC Augsburg 65% Kiểm soát bóng 35% 17 Dứt điểm 13 7 Trúng đích 8 2 Phạt góc 2 6 Phạm lỗi 7 3 Việt vị 4 6 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật C. Nkunku RB Leipzig 1 bàn · 1 kiến tạo Rômulo RB Leipzig 1 bàn E. Banzuzi RB Leipzig 1 bàn D. Raum RB Leipzig 1 bàn A. Kade FC Augsburg 1 bàn Baumgartner RB Leipzig 1 bàn

RB Leipzig chơi rất tốt trên sân nhà, và Leipzig Red Bull Arena một lần nữa là nơi đội chủ nhà tìm điểm tựa để đón FC Augsburg lúc 21h30 ngày 07/11/2026. Thứ hạng cao hơn, thành tích đối đầu áp đảo và phong độ nhỉnh hơn cho thấy Leipzig có nhiều lợi thế trước trận này.

Leipzig vững vàng trên bảng xếp hạng

RB Leipzig đang đứng thứ 4 với 15 điểm. Vị trí này cho thấy đội chủ nhà vẫn bám sát nhóm dẫn đầu và duy trì được sự ổn định qua các vòng đấu.

Trong khi đó, FC Augsburg đứng thứ 11 với 9 điểm, kém đối thủ 6 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về hiệu quả thu điểm giữa hai đội ở giai đoạn đầu mùa.

Phong độ: Leipzig nhỉnh hơn

Trong 5 trận gần nhất, RB Leipzig thắng 3 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà thua ở trận vừa qua, nhưng trước đó có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Đó là lý do trận đấu trên sân nhà có ý nghĩa với Leipzig: họ cần một kết quả tích cực để đưa mạch phong độ trở lại đúng hướng.

Ở chiều ngược lại, FC Augsburg thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách cũng thua ở trận gần đây nhất. Hai trận hòa cho thấy Augsburg có thể làm khó đối thủ, nhưng họ chưa tìm được sự ổn định để tạo chuỗi kết quả tốt.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, RB Leipzig thắng 3 trận, hòa 2 trận và FC Augsburg chưa thắng trận nào. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà.

Với Augsburg, hai trận hòa trong chuỗi này cho thấy họ từng giữ được thế cân bằng. Tuy nhiên, họ chưa thể biến điều đó thành chiến thắng trước Leipzig.

Điểm then chốt của trận đấu

Sân nhà là yếu tố quan trọng nhất. Khi được thi đấu trước khán giả quen thuộc tại Leipzig Red Bull Arena, RB Leipzig có điều kiện để chủ động kiểm soát nhịp độ và gây sức ép lên đối thủ.

Đối với FC Augsburg, thử thách là giữ vững kỷ luật ngay từ đầu trận và tận dụng những khoảnh khắc hiếm hoi để tạo bất ngờ. Với hai trận hòa trong 5 trận gần nhất, đội khách có thể đặt mục tiêu làm trận đấu trở nên khó chịu cho chủ nhà.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và lịch sử đối đầu, RB Leipzig là bên được đánh giá cao hơn. Chỉ cần duy trì sự tập trung và tận dụng lợi thế sân nhà, đội bóng này hoàn toàn có thể giành thêm điểm quan trọng.

Dù vậy, FC Augsburg không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Nếu giữ được sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng tốt cơ hội, đội khách vẫn có thể gây khó khăn cho Leipzig trong trận đấu này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất RB Leipzig · 3 thắng 2 hòa FC Augsburg · 0 thắng RB Leipzig 2 - 1 FC Augsburg RL FC Augsburg 0 - 6 RB Leipzig RL FC Augsburg 0 - 0 RB Leipzig Hòa RB Leipzig 4 - 0 FC Augsburg RL FC Augsburg 2 - 2 RB Leipzig Hòa

RB Leipzig 5 trận gần nhất B T T T B 8 Trận 5-0-3 T-H-B 22 Ghi (TB 2.8) 11 Thủng lưới FC Augsburg 5 trận gần nhất B T H B H 8 Trận 2-3-3 T-H-B 18 Ghi (TB 2.3) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 8 5 3 0 +19 18 H T T H T 2 Borussia Dortmund 8 5 3 0 +8 18 H T H H T 3 SC Freiburg 8 5 1 2 +8 16 T B B T H 4 RB Leipzig 8 5 0 3 +11 15 T T B T B 5 Werder Bremen 8 4 3 1 +3 15 T T H H T … 10 FSV Mainz 05 8 3 1 4 0 10 B B T B T 11 FC Augsburg 8 2 3 3 +3 9 B H B H B 12 VfB Stuttgart 8 3 0 5 -1 9 T B B T B …