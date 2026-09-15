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Reading 1-2 Brentford: Brentford giành chiến thắng

Văn Thể15/09/2026 21:08

Cuộc so tài tại vòng 1/16 mang tính chất sinh tử khi đội thắng sẽ giành quyền đi tiếp, nơi Reading có phong độ tốt còn Brentford áp đảo về thành tích đối đầu.

Reading1 - 2BrentfordKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Reading tiếp đón Brentford.

  • 3'BÀN THẮNG! Brentford (0-1)

    Phút 3': Callum Wilson (Brentford) lập công (kiến tạo: Dango Ouattara). Tỷ số: 0 - 1.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Reading 43% - 57% Brentford, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 0 - 1.

  • 25'Brentford ép sân

    Cầm bóng: Reading 42% - 58% Brentford, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 37'Brentford ép sân

    Cầm bóng: Reading 41% - 59% Brentford, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Brentford): Yehor Yarmoliuk vào sân thay Mamadou Sangare.

  • 45+1'BÀN THẮNG! Brentford (0-2)

    Phút 45+1': Fabio Carvalho (Brentford) lập công (kiến tạo: Dango Ouattara). Tỷ số: 0 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Reading 43% - 57% Brentford, dứt điểm 9 - 11 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 2 - 1.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Brentford): Jannik Schuster vào sân thay El Hadji Malick Diouf.

  • 61'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Reading 43% - 57% Brentford, dứt điểm 11 - 12 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 2 - 2.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Reading): P. Lane vào sân thay Haydon Roberts.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Reading): Jacob Brown vào sân thay Jamie Reid.

  • 72'BÀN THẮNG! Reading (1-2)

    Phút 72': Paudie O’Connor (Reading) lập công (kiến tạo: Charlie Savage). Tỷ số: 1 - 2.

  • 73'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Reading 45% - 55% Brentford, dứt điểm 16 - 16 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 4 - 2.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Brentford): Aaron Hickey vào sân thay Fabio Carvalho.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Brentford): Igor Thiago vào sân thay Callum Wilson.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Brentford): Jaidon Anthony vào sân thay Dango Ouattara.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Reading): Kyreece Joshua Lisbie vào sân thay Daniel·Kyerewaa.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Reading): Jeriel Dorsett vào sân thay Paudie O’Connor.

  • 85'Brentford ép sân

    Cầm bóng: Reading 42% - 58% Brentford, dứt điểm 17 - 20 (trúng đích 3 - 6), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 5 - 2.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Reading): George Earthy vào sân thay Josh Stokes.

  • KTKết thúc: Reading 1-2 Brentford

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 03:52 16/09/2026

Đội hình chính thức
Reading
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Richardson
Brentford
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Keith Andrews
1
Joel Pereira
39
A. Ahmed
15
O'Connor
23
C. Masterson
5
H. Roberts
6
L. Fraser
8
C. Savage
14
R. Williams
28
J. Stokes
11
D. Kyerewaa
9
J. Reid
31
E. Balcombe
33
M. Kayode
20
K. Ajer
25
E. Diouf
3
R. Henry
18
M. Sangaré
23
Lewis-Potter
11
D. Ouattara
24
M. Damsgaard
14
Fábio Carvalho
13
C. Wilson
Dự bị
Reading
42 Boyd Beacroft3 J. Dorsett18 J. Brown17 George Earthy2 Godwin-Malife32 P. Lane19 Kyreece Lisbie25 J. Stevens10 L. Wing
Brentford
6 Y. Yarmolyuk19 J. Anthony48 B. Fredrick2 A. Hickey27 V. Janelt1 C. Kelleher7 K. Schade44 Jannik Schuster9 Thiago
Cập nhật đội hình lúc 01:34 16/09/2026
ReadingThống kêBrentford
42%
Kiểm soát bóng
58%
17
Dứt điểm
24
3
Trúng đích
8
5
Phạt góc
7
8
Phạm lỗi
10
2
Việt vị
3
7
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
C. Wilson
C. Wilson
Brentford
1 bàn
Fábio Carvalho
Fábio Carvalho
Brentford
1 bàn
P. O'Connor
O'Connor
Reading
1 bàn
D. Ouattara
D. Ouattara
Brentford
2 kiến tạo · điểm 7.85
C. Savage
C. Savage
Reading
1 kiến tạo · điểm 7.84
Joel Pereira
Joel Pereira
Reading
Điểm 7.44

Trận chạm trán giữa Reading và Brentford diễn ra vào lúc 02:00 ngày 16/09/2026 trên sân vận động Select Car Leasing Stadium thuộc khuôn khổ vòng 1/16. Đây là màn so tài theo thể thức loại trực tiếp đầy khốc liệt, nơi kết quả chỉ có thắng hoặc thua và không có cơ hội sửa sai cho bất kỳ sai lầm nào.

Tính chất một mất một còn tại vòng đấu loại trực tiếp

Bước vào vòng 1/16, cả Reading lẫn Brentford đều hiểu rõ ranh giới mong manh giữa tấm vé đi tiếp và việc phải dừng bước sớm. Thể thức đấu cúp loại trực tiếp khiến hai đội không thể nhập cuộc với tư tưởng cầu hòa hay tính toán điểm số đường dài. Người chiến thắng sẽ tiếp tục hành trình, trong khi kẻ thất bại sẽ lập tức nói lời chia tay với giải đấu.

Yếu tố sinh tử này buộc ban huấn luyện hai bên phải đưa ra những phương án tiếp cận trận đấu thực dụng và chặt chẽ. Áp lực tâm lý từ các trận đấu knock-out luôn mang đến những diễn biến khó lường, nơi bản lĩnh ở các thời khắc định đoạt sẽ giữ vai trò tối quan trọng.

Điểm tựa phong độ của hai câu lạc bộ

Đội chủ nhà Reading bước vào cuộc đối đầu này với tâm lý hưng phấn nhờ thành tích toàn thắng trong cả 2 trận đấu gần nhất. Chuỗi phong độ tích cực này mang lại nguồn động lực tinh thần to lớn cho toàn đội trước khi tiếp đón đối thủ trên sân nhà Select Car Leasing Stadium.

Ở phần sân đối diện, Brentford cũng không hề kém cạnh khi vừa giành chiến thắng ở trận đấu gần nhất. Việc duy trì được cảm giác chiến thắng giúp đội khách sẵn sàng tạo ra thế trận sòng phẳng, bất chấp việc phải thi đấu trên sân của Reading.

Cán cân đối đầu trong quá khứ

Dù Reading có lợi thế sân nhà và chuỗi trận thắng gần đây, lịch sử đối đầu lại đang nghiêng đáng kể về phía đội khách. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội cho thấy sự áp đảo rõ nét của Brentford khi họ giành tới 4 chiến thắng. Trong khi đó, Reading chỉ có duy nhất 1 lần giành trọn niềm vui, và hai bên chưa từng bất phân thắng bại ở chuỗi trận này.

Thành tích áp đảo trong quá khứ chắc chắn mang đến sự tự tin rất lớn cho Brentford khi hành quân đến Select Car Leasing Stadium. Ngược lại, Reading sẽ phải nỗ lực tối đa để phá vỡ thế bất lợi về đối đầu và hiện thực hóa mục tiêu vượt qua đối thủ để đi tiếp.

Thế trận toan tính định đoạt tấm vé đi tiếp

Với tính chất căng thẳng của một trận đấu loại trực tiếp, sự cẩn trọng nhiều khả năng sẽ được đôi bên đặt lên hàng đầu trong những phút đầu trận. Khả năng tận dụng cơ hội và sự tập trung nơi hàng phòng ngự sẽ là yếu tố phân định cục diện cuộc đối đầu. Brentford nắm giữ ưu thế tâm lý từ lịch sử đối đầu, song phong độ ổn định gần đây của Reading hứa hẹn tạo nên một cuộc tranh tài quyết liệt cho tới những phút cuối cùng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Reading · 1 thắng0 hòaBrentford · 4 thắng
11/02/2021
Reading
1 - 3
Brentford
BRE
19/12/2020
Brentford
3 - 1
Reading
BRE
01/07/2020
Reading
0 - 3
Brentford
BRE
23/11/2019
Brentford
1 - 0
Reading
BRE
13/04/2019
Reading
2 - 1
Brentford
REA
Reading
5 trận gần nhất
BTTT
2
Trận
2-0-0
T-H-B
5
Ghi (TB 2.5)
1
Thủng lưới
Brentford
5 trận gần nhất
HHHTT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
6
Ghi (TB 6.0)
1
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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