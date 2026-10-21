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Real Betis 1-0 Feyenoord: Real Betis giành chiến thắng

Văn Thể21/10/2026 21:46

Real Betis đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 10 với 6 điểm, đón Feyenoord đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp lúc 02h00 ngày 22/10/2026.

Real Betis1 - 0FeyenoordKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Real Betis tiếp đón Feyenoord.

  • 12'Real Betis ép sân

    Cầm bóng: Real Betis 63% - 37% Feyenoord, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 2.

  • 14'Thẻ vàng

    Phút 14': Mika Mármol (Feyenoord) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Real Betis 55% - 45% Feyenoord, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 2.

  • 38'Real Betis ép sân

    Cầm bóng: Real Betis 56% - 44% Feyenoord, dứt điểm 11 - 2 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 5.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Real Betis ép sân

    Cầm bóng: Real Betis 62% - 38% Feyenoord, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 2 - 5.

  • 52'Thẻ vàng

    Phút 52': Charles Vanhoutte (Feyenoord) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 59'BÀN THẮNG! Real Betis (1-0)

    Phút 59': Isco (Real Betis) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 62'Real Betis ép sân

    Cầm bóng: Real Betis 61% - 39% Feyenoord, dứt điểm 15 - 7 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 2 - 6.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Real Betis): Dani Ceballos vào sân thay Pablo Fornals.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Real Betis): Rodrigo Riquelme vào sân thay Antony Matheus dos Santos.

  • 74'Real Betis ép sân

    Cầm bóng: Real Betis 47% - 53% Feyenoord, dứt điểm 16 - 7 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 1 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 2 - 6.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Feyenoord): Tsuyoshi Watanabe vào sân thay Jeremiah St. Juste.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Feyenoord): Gaoussou Kyassou Diarra vào sân thay Charles Vanhoutte.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Real Betis): Giovani Lo Celso vào sân thay Isco.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Real Betis): Nelson Deossa vào sân thay Troy Parrott.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Real Betis): Ángel Ortiz vào sân thay Héctor Bellerín.

  • 82'Thay người

    Phút 82' (Feyenoord): Sem Steijn vào sân thay Luciano Valente.

  • 86'Thẻ vàng

    Phút 86': Rodrigo Riquelme (Real Betis) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 86'Real Betis ép sân

    Cầm bóng: Real Betis 47% - 53% Feyenoord, dứt điểm 19 - 9 (trúng đích 9 - 2), phạt góc 2 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 2 - 8.

  • 90+2'Thay người

    Phút 90+2' (Feyenoord): Tobias van den Elshout vào sân thay Oussama Targhalline.

  • KTKết thúc: Real Betis 1-0 Feyenoord

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 03:53 22/10/2026

Đội hình chính thức
Real Betis
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Pellegrini
Feyenoord
Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. van Bronckhorst
1
Álvaro Vallés
2
Héctor Bellerín
5
Marc Bartra
4
Natan
11
Fran García
8
Pablo Fornals
21
Marc Roca
7
Antony
22
Isco
10
A. Ezzalzouli
19
T. Parrott
1
T. Ernst
26
G. Read
6
J. St. Juste
35
Mika Màrmol
16
Javi López
8
G. Zechiël
34
C. Vanhoutte
28
Targhalline
23
Hadj-Moussa
19
Nacho Ferri
10
L. Valente
Dự bị
Real Betis
25 Dani Ceballos13 Diego Conde18 N. Deossa15 Álvaro Fidalgo16 V. Gómez6 F. Bernal3 Diego Llorente20 G. Lo Celso27 J. A. Morante
Feyenoord
32 T. Wessels4 T. Watanabe22 van den Elshout14 S. Steijn57 J. Schaken24 Kraaijeveld33 Kastenmeier27 G. Diarra20 M. Deijl
Cập nhật đội hình lúc 01:32 22/10/2026
Real BetisThống kêFeyenoord
48%
Kiểm soát bóng
52%
21
Dứt điểm
12
10
Trúng đích
2
4
Phạt góc
4
8
Phạm lỗi
10
2
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
9
Cầu thủ nổi bật
Isco
Isco
Real Betis
1 bàn
T. Ernst
T. Ernst
Feyenoord
Điểm 8.8
Marc Bartra
Marc Bartra
Real Betis
Điểm 7.88
Natan
Natan
Real Betis
Điểm 7.87
Fran García
Fran García
Real Betis
Điểm 7.42
Dani Ceballos
Dani Ceballos
Real Betis
Điểm 7.3

Real Betis bước vào trận tiếp đón Feyenoord với vị thế của đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục: hạng 10 trên bảng xếp hạng, với 6 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02h00 ngày 22/10/2026 trên sân Estadio de la Cartuja.

Real Betis giữ vị trí tốt trên bảng xếp hạng

Với 6 điểm và vị trí thứ 10, Real Betis đang đứng ở nhóm giữa bảng nhưng nằm khá gần các đội phía trên. Mỗi trận đấu lúc này đều có thể thay đổi thứ hạng của họ, nên điểm số trên sân nhà càng có giá trị.

Phong độ gần đây của đội chủ nhà khá ổn định. Trong 4 trận gần nhất, Real Betis thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Điểm cần lưu ý là họ vừa để thua ở trận mới nhất, nên cần phản ứng nhanh để không đánh mất đà tích lũy điểm số.

Feyenoord mang theo chuỗi thắng đáng chú ý

Ở chiều ngược lại, Feyenoord cho thấy một bức tranh có phần trái ngược. Đội khách thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả khiến họ trở thành đối thủ không dễ chịu, dù hiện chỉ đứng hạng 24 với 3 điểm.

Khoảng cách giữa phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng là yếu tố đáng chú ý nhất của Feyenoord. Một đội đang thắng liên tục thường có tâm lý hưng phấn và sự tự tin cao. Nếu muốn cải thiện vị trí, họ cần chuyển chuỗi thắng này thành điểm số ở chính giải đấu này, và chuyến làm khách trước Real Betis là phép thử rõ ràng.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong lần gặp nhau gần nhất, Real Betis giành chiến thắng. Đây chỉ là một cuộc chạm trán nên chưa đủ để rút ra xu hướng dài hạn. Tuy vậy, kết quả đó vẫn là yếu tố tâm lý có lợi cho đội chủ nhà khi họ bước vào trận này.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu đặt hai hướng tiếp cận cạnh nhau. Real Betis cần giữ vững vị trí và duy trì sự bám đuổi nhóm trên, còn Feyenoord muốn dùng mạch thắng để thoát khỏi nhóm cuối bảng.

  • Real Betis: cần phản ứng sau trận thua gần nhất và tận dụng lợi thế sân nhà để duy trì vị trí hạng 10.
  • Feyenoord: cần biến chuỗi 5 trận thắng liên tiếp thành điểm số trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và lợi thế sân nhà, Real Betis có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Feyenoord đang có phong độ rất tốt và hoàn toàn đủ sức tạo ra khó khăn cho chủ nhà. Một trận đấu cân bằng, nơi sự tập trung và khả năng giữ nhịp độ trong từng giai đoạn sẽ quyết định kết quả, là khả năng đáng chú ý nhất.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Real Betis · 1 thắng0 hòaFeyenoord · 0 thắng
30/01/2026
Real Betis
2 - 1
Feyenoord
RB
Real Betis
5 trận gần nhất
BTTH
2
Trận
2-0-0
T-H-B
6
Ghi (TB 3.0)
4
Thủng lưới
Feyenoord
5 trận gần nhất
TTTTT
2
Trận
1-0-1
T-H-B
4
Ghi (TB 2.0)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain3300+99TTT
2Liverpool3300+59TTT
3VfB Stuttgart3210+57HTT
8Arsenal2200+46TT
9Real Madrid2200+26TT
10Real Betis2200+26TT
11Borussia Dortmund3201+16TBT
23RB Leipzig2101-23TB
24Feyenoord2101-33TB
25Sabah FA3102-33BTB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Real Betis
J. Firpo (Groin Injury)
C. Hernandez (Calf Injury)
I. Losada (Inactive)
J. Firpo (Groin Injury)
C. Hernandez (Calf Injury)
I. Losada (Inactive)
Feyenoord
T. Beelen (Broken Leg)
J. Bos (Knee Injury)
J. Moder (Knee Injury)
R. Nelson (Muscle Injury)
B. Nieuwkoop (Knee Injury)
G. Smal (Ankle Injury)
S. van Persie (Knock)
T. Beelen (Broken Leg)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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