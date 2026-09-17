Real Betis 1-0 Getafe: Real Betis giành chiến thắng
Real Betis quyết tâm bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Getafe trên sân Estadio de La Cartuja lúc 00:00 ngày 18/09/2026 với ưu thế về phong độ.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Real Betis tiếp đón Getafe.
- 13'Real Betis ép sân
Cầm bóng: Real Betis 79% - 21% Getafe, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 1.
- 19'Thẻ vàng
Phút 19': José Bordalás Jiménez (Getafe) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 24'Thẻ vàng
Phút 24': Ángel Ortiz (Real Betis) nhận thẻ vàng (Foul).
- 25'Thẻ vàng
Phút 25': David Cordón Mancha (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).
- 25'Real Betis ép sân
Cầm bóng: Real Betis 75% - 25% Getafe, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 2.
- 37'Real Betis ép sân
Cầm bóng: Real Betis 79% - 21% Getafe, dứt điểm 10 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 1 - 3.
- 45'BÀN THẮNG! Real Betis (1-0)
Phút 45': Abde Ezzalzouli (Real Betis) lập công (kiến tạo: Troy Parrott). Tỷ số: 1 - 0.
- 45'Thay người
Phút 45' (Getafe): Johan Mojica vào sân thay David Cordón Mancha.
- 45'Thay người
Phút 45' (Real Betis): Héctor Bellerín vào sân thay Ángel Ortiz.
- 45'Thay người
Phút 45' (Getafe): Enes Ünal vào sân thay Martin Satriano.
- 45+2'VAR
Phút 45+2': Bàn thắng được công nhận — Abde Ezzalzouli (Real Betis).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'Real Betis ép sân
Cầm bóng: Real Betis 80% - 20% Getafe, dứt điểm 15 - 4 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 1 - 4.
- 53'Thẻ vàng
Phút 53': Mario Martín Rielves (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).
- 61'Thay người
Phút 61' (Real Betis): Dani Ceballos vào sân thay Isco.
- 62'Real Betis ép sân
Cầm bóng: Real Betis 79% - 21% Getafe, dứt điểm 16 - 5 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 10 - 16, cứu thua 2 - 4.
- 69'Thay người
Phút 69' (Getafe): Juan Sebastian Boselli Graf vào sân thay Andrés García.
- 70'Thẻ vàng
Phút 70': Nemanja Gudelj (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).
- 72'Thay người
Phút 72' (Real Betis): Cucho Hernández vào sân thay Troy Parrott.
- 72'Thay người
Phút 72' (Real Betis): Rodrigo Riquelme vào sân thay Abde Ezzalzouli.
- 74'Thẻ vàng
Phút 74': Juan Sebastian Boselli Graf (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).
- 74'Real Betis ép sân
Cầm bóng: Real Betis 76% - 24% Getafe, dứt điểm 17 - 6 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 12 - 19, cứu thua 2 - 4.
- 81'Thay người
Phút 81' (Getafe): oscar lopez vào sân thay Francho Serrano Gracia.
- 81'Thay người
Phút 81' (Getafe): Alberto Risco Alcántara vào sân thay Orel Mangala.
- 86'Real Betis ép sân
Cầm bóng: Real Betis 75% - 25% Getafe, dứt điểm 20 - 6 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 13 - 23, cứu thua 2 - 6.
- 87'Thẻ đỏ
Phút 87': Mario Martín Rielves (Getafe) nhận thẻ đỏ.
- 90+2'Thay người
Phút 90+2' (Real Betis): Álvaro Fidalgo vào sân thay Antony Matheus dos Santos.
- KTKết thúc: Real Betis 1-0 Getafe
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.
Cập nhật lúc 02:00 18/09/2026
Cuộc chạm trán giữa Real Betis và Getafe diễn ra lúc 00:00 ngày 18/09/2026 trên sân vận động Estadio de La Cartuja đang thu hút sự chú ý đặc biệt. Ở giai đoạn hiện tại, Real Betis đang duy trì vị thế vững chắc và bám sát nhóm dự cúp châu lục, biến mỗi lần ra sân trở thành cơ hội tích lũy điểm số quan trọng nhằm bảo vệ tham vọng của mình.
Vị thế bảng xếp hạng và tham vọng của hai câu lạc bộ
Bước vào màn so tài này, Real Betis đang giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 12 điểm tích lũy được. Khoảng cách về mặt điểm số giúp đại diện xứ Andalusia duy trì áp lực trực tiếp lên nhóm dẫn đầu, qua đó tạo đà tâm lý rất thuận lợi cho mục tiêu dài hạn.
Ngược lại, Getafe đang trải qua quãng thời gian nhiều thách thức khi đứng ở vị trí thứ 15 với vỏn vẹn 5 điểm. Chênh lệch 7 điểm cùng cách biệt 10 bậc xếp hạng phản ánh rõ sự trái ngược về sự ổn định giữa hai tập thể. Với đội khách, việc thu thập điểm số ở thời điểm này là nhiệm vụ cấp bách nhằm cải thiện tình hình trên bảng xếp hạng.
Phong độ thi đấu và bản lĩnh trên sân cỏ
Real Betis thể hiện sự ổn định đáng kể với chuỗi kết quả ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà giành tới 4 chiến thắng và chỉ nhận duy nhất 1 thất bại. Đáng chú ý, hai trận đấu gần nhất của họ đều khép lại bằng những thắng lợi trọn vẹn, cho thấy khả năng duy trì nhịp độ thi đấu cũng như tính hiệu quả ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự.
Bên kia chiến tuyến, Getafe thể hiện màn trình diễn tương đối phập phù. Thống kê trong 5 lần ra sân gần đây cho thấy đội bóng này chỉ có được 1 trận thắng, chia điểm trong 2 trận và để thua 2 trận. Thất bại ở lần ra quân gần nhất càng gia tăng áp lực lên đôi chân của các cầu thủ khách khi họ phải thi đấu xa nhà.
Ưu thế đối đầu và cục diện trận đấu
Lịch sử chạm trán gần đây cũng đang nghiêng rõ rệt về phía đội chủ sân Estadio de La Cartuja. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Real Betis chiếm ưu thế vượt trội khi giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để Getafe có được niềm vui trọn vẹn đúng 1 lần.
Với điểm tựa sân nhà Estadio de La Cartuja cùng tâm lý hưng phấn từ hai trận toàn thắng liên tiếp, Real Betis hoàn toàn nắm quyền chủ động trong việc kiểm soát thế trận. Getafe nhiều khả năng sẽ phải lựa chọn phương án nhập cuộc thận trọng nhằm hạn chế tối đa sai sót trước sức ép từ đội chủ nhà.
Nhìn chung, sự vượt trội về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và tiếng nói từ lịch sử đối đầu đều đang ủng hộ Real Betis hướng tới một kết quả khả quan để tiếp tục giữ vững vị thế trong cuộc đua bám sát nhóm đầu.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)