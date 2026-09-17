Real Betis 1-0 Getafe: Real Betis giành chiến thắng Real Betis quyết tâm bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Getafe trên sân Estadio de La Cartuja lúc 00:00 ngày 18/09/2026 với ưu thế về phong độ.

Real Betis 1 - 0 Getafe Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Real Betis tiếp đón Getafe.

13' Real Betis ép sân Cầm bóng: Real Betis 79% - 21% Getafe, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 1.

19' Thẻ vàng Phút 19': José Bordalás Jiménez (Getafe) nhận thẻ vàng (Dissent).

24' Thẻ vàng Phút 24': Ángel Ortiz (Real Betis) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thẻ vàng Phút 25': David Cordón Mancha (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Real Betis ép sân Cầm bóng: Real Betis 75% - 25% Getafe, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 2.

37' Real Betis ép sân Cầm bóng: Real Betis 79% - 21% Getafe, dứt điểm 10 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 1 - 3.

45' BÀN THẮNG! Real Betis (1-0) Phút 45': Abde Ezzalzouli (Real Betis) lập công (kiến tạo: Troy Parrott). Tỷ số: 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Getafe): Johan Mojica vào sân thay David Cordón Mancha.

45' Thay người Phút 45' (Real Betis): Héctor Bellerín vào sân thay Ángel Ortiz.

45' Thay người Phút 45' (Getafe): Enes Ünal vào sân thay Martin Satriano.

45+2' VAR Phút 45+2': Bàn thắng được công nhận — Abde Ezzalzouli (Real Betis).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Real Betis ép sân Cầm bóng: Real Betis 80% - 20% Getafe, dứt điểm 15 - 4 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 1 - 4.

53' Thẻ vàng Phút 53': Mario Martín Rielves (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Thay người Phút 61' (Real Betis): Dani Ceballos vào sân thay Isco.

62' Real Betis ép sân Cầm bóng: Real Betis 79% - 21% Getafe, dứt điểm 16 - 5 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 10 - 16, cứu thua 2 - 4.

69' Thay người Phút 69' (Getafe): Juan Sebastian Boselli Graf vào sân thay Andrés García.

70' Thẻ vàng Phút 70': Nemanja Gudelj (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).

72' Thay người Phút 72' (Real Betis): Cucho Hernández vào sân thay Troy Parrott.

72' Thay người Phút 72' (Real Betis): Rodrigo Riquelme vào sân thay Abde Ezzalzouli.

74' Thẻ vàng Phút 74': Juan Sebastian Boselli Graf (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).

74' Real Betis ép sân Cầm bóng: Real Betis 76% - 24% Getafe, dứt điểm 17 - 6 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 12 - 19, cứu thua 2 - 4.

81' Thay người Phút 81' (Getafe): oscar lopez vào sân thay Francho Serrano Gracia.

81' Thay người Phút 81' (Getafe): Alberto Risco Alcántara vào sân thay Orel Mangala.

86' Real Betis ép sân Cầm bóng: Real Betis 75% - 25% Getafe, dứt điểm 20 - 6 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 13 - 23, cứu thua 2 - 6.

87' Thẻ đỏ Phút 87': Mario Martín Rielves (Getafe) nhận thẻ đỏ.

90+2' Thay người Phút 90+2' (Real Betis): Álvaro Fidalgo vào sân thay Antony Matheus dos Santos.

KT Kết thúc: Real Betis 1-0 Getafe Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 02:00 18/09/2026

Đội hình chính thức Real Betis Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Pellegrini Getafe Sơ đồ 5-3-2 · HLV Pepe Bordalás 1 Álvaro Vallés 12 Ángel Ortiz 4 Natan 16 V. Gómez 23 Junior Firpo 6 F. Bernal 18 N. Deossa 7 Antony 22 Isco 10 A. Ezzalzouli 19 T. Parrott 13 David Soria 21 Andrés García 8 N. Gudelj 2 D. Dakonam 24 Z. Romero 3 Davinchi 6 Mario Martín 23 O. Mangala 16 Francho Serrano 20 Iván Azón 10 M. Satriano Dự bị Real Betis 25 Dani Ceballos 2 Héctor Bellerín 15 Álvaro Fidalgo 8 Pablo Fornals 11 Fran García 31 Manu González 9 C. Hernández 20 G. Lo Celso 14 Iker Losada Getafe 28 Alberto Risco 15 S. Boselli 35 Diego Ferrer 31 M. Hamdoune 32 Joselu 1 J. Letáček 30 Óscar López 22 J. Mojica 4 S. Sazonov Cập nhật đội hình lúc 23:33 17/09/2026

Real Betis Thống kê Getafe 75% Kiểm soát bóng 25% 22 Dứt điểm 8 8 Trúng đích 2 4 Phạt góc 3 14 Phạm lỗi 24 0 Việt vị 3 2 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật A. Ezzalzouli Real Betis 1 bàn T. Parrott Real Betis 1 kiến tạo · điểm 7.61 V. Gómez Real Betis Điểm 7.88 Natan Real Betis Điểm 7.77 David Soria Getafe Điểm 7.69 Héctor Bellerín Real Betis Điểm 7.56

Cuộc chạm trán giữa Real Betis và Getafe diễn ra lúc 00:00 ngày 18/09/2026 trên sân vận động Estadio de La Cartuja đang thu hút sự chú ý đặc biệt. Ở giai đoạn hiện tại, Real Betis đang duy trì vị thế vững chắc và bám sát nhóm dự cúp châu lục, biến mỗi lần ra sân trở thành cơ hội tích lũy điểm số quan trọng nhằm bảo vệ tham vọng của mình.

Vị thế bảng xếp hạng và tham vọng của hai câu lạc bộ

Bước vào màn so tài này, Real Betis đang giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 12 điểm tích lũy được. Khoảng cách về mặt điểm số giúp đại diện xứ Andalusia duy trì áp lực trực tiếp lên nhóm dẫn đầu, qua đó tạo đà tâm lý rất thuận lợi cho mục tiêu dài hạn.

Ngược lại, Getafe đang trải qua quãng thời gian nhiều thách thức khi đứng ở vị trí thứ 15 với vỏn vẹn 5 điểm. Chênh lệch 7 điểm cùng cách biệt 10 bậc xếp hạng phản ánh rõ sự trái ngược về sự ổn định giữa hai tập thể. Với đội khách, việc thu thập điểm số ở thời điểm này là nhiệm vụ cấp bách nhằm cải thiện tình hình trên bảng xếp hạng.

Phong độ thi đấu và bản lĩnh trên sân cỏ

Real Betis thể hiện sự ổn định đáng kể với chuỗi kết quả ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà giành tới 4 chiến thắng và chỉ nhận duy nhất 1 thất bại. Đáng chú ý, hai trận đấu gần nhất của họ đều khép lại bằng những thắng lợi trọn vẹn, cho thấy khả năng duy trì nhịp độ thi đấu cũng như tính hiệu quả ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự.

Bên kia chiến tuyến, Getafe thể hiện màn trình diễn tương đối phập phù. Thống kê trong 5 lần ra sân gần đây cho thấy đội bóng này chỉ có được 1 trận thắng, chia điểm trong 2 trận và để thua 2 trận. Thất bại ở lần ra quân gần nhất càng gia tăng áp lực lên đôi chân của các cầu thủ khách khi họ phải thi đấu xa nhà.

Ưu thế đối đầu và cục diện trận đấu

Lịch sử chạm trán gần đây cũng đang nghiêng rõ rệt về phía đội chủ sân Estadio de La Cartuja. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Real Betis chiếm ưu thế vượt trội khi giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để Getafe có được niềm vui trọn vẹn đúng 1 lần.

Với điểm tựa sân nhà Estadio de La Cartuja cùng tâm lý hưng phấn từ hai trận toàn thắng liên tiếp, Real Betis hoàn toàn nắm quyền chủ động trong việc kiểm soát thế trận. Getafe nhiều khả năng sẽ phải lựa chọn phương án nhập cuộc thận trọng nhằm hạn chế tối đa sai sót trước sức ép từ đội chủ nhà.

Nhìn chung, sự vượt trội về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và tiếng nói từ lịch sử đối đầu đều đang ủng hộ Real Betis hướng tới một kết quả khả quan để tiếp tục giữ vững vị thế trong cuộc đua bám sát nhóm đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Real Betis · 3 thắng 1 hòa Getafe · 1 thắng Getafe 2 - 0 Real Betis GET Real Betis 4 - 0 Getafe RB Getafe 1 - 2 Real Betis RB Real Betis 2 - 1 Getafe RB Real Betis 1 - 1 Getafe Hòa

Real Betis 5 trận gần nhất T T T B T 5 Trận 4-0-1 T-H-B 7 Ghi (TB 1.4) 6 Thủng lưới Getafe 5 trận gần nhất H H B B T 5 Trận 1-2-2 T-H-B 3 Ghi (TB 0.6) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 6 6 0 0 +22 18 T T T T T 2 Real Madrid 6 5 0 1 +11 15 T T B T T 3 Atletico Madrid 6 4 1 1 +8 13 T T B T H 4 Sevilla 6 4 1 1 +3 13 T T H B T 5 Real Betis 5 4 0 1 +1 12 T T B T T 6 Alaves 6 3 1 2 +5 10 B B T T H … 14 Levante 5 1 2 2 -2 5 B H T H B 15 Getafe 5 1 2 2 -3 5 H H B T B 16 Celta Vigo 6 0 4 2 -3 4 H H H B B …

Tình hình lực lượng Real Betis ✚ D. Llorente (Broken nose) ✚ J. Morante (Coach's decision) ✚ A. Ruibal (Knee Injury) ✚ D. Llorente (Broken nose) ✚ J. Morante (Coach's decision) ✚ A. Ruibal (Knee Injury) Getafe ✚ Juanmi (Injury) ✚ Kiko Femenia (Hamstring Injury) ✚ C. Uche (Knee Injury) ✚ A. Abqar (Muscle Injury) ✚ A. Garcia (Injury) ✚ Juanmi (Injury) ✚ Kiko Femenia (Hamstring Injury) ✚ C. Uche (Knee Injury)