Real Betis 2-1 Malaga: Real Betis giành chiến thắng Real Betis thắng 4 trong 5 lần gặp Malaga gần nhất và đang đứng hạng 4 với 20 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00h30 ngày 01/11/2026 tại Estadio de la Cartuja.

Real Betis 2 - 1 Malaga Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Real Betis tiếp đón Malaga.

15' Real Betis ép sân Cầm bóng: Real Betis 71% - 29% Malaga, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 0 - 2.

20' Thẻ vàng Phút 20': David Larrubia (Malaga) nhận thẻ vàng (Foul).

27' Real Betis ép sân Cầm bóng: Real Betis 63% - 37% Malaga, dứt điểm 11 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 5 - 1; phạm lỗi 0 - 5, cứu thua 1 - 2.

38' Thẻ vàng Phút 38': Rafael Garrido Hierro (Malaga) nhận thẻ vàng (Foul).

38' BÀN THẮNG! Real Betis (1-0) Phút 38': Marc Bartra (Real Betis) lập công (kiến tạo: Isco). Tỷ số: 1 - 0.

39' Real Betis ép sân Cầm bóng: Real Betis 58% - 42% Malaga, dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 5 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 2 - 3.

45+2' BÀN THẮNG! Real Betis (2-0) Phút 45+2': Pablo Fornals (Real Betis) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Real Betis ép sân Cầm bóng: Real Betis 57% - 43% Malaga, dứt điểm 15 - 5 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 6 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 9, cứu thua 3 - 3.

60' Thay người Phút 60' (Malaga): Carlos Ruiz Rubio vào sân thay David Larrubia.

61' Thay người Phút 61' (Malaga): Rafael Rodríguez Ruiz vào sân thay Ramón Enríquez.

61' Thay người Phút 61' (Real Betis): Antony Matheus dos Santos vào sân thay Rodrigo Riquelme.

62' Thay người Phút 62' (Real Betis): Dani Ceballos vào sân thay Isco.

63' Real Betis ép sân Cầm bóng: Real Betis 57% - 43% Malaga, dứt điểm 15 - 5 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 6 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 3 - 3.

68' BÀN THẮNG! Malaga (2-1) Phút 68': Adrian Nino (Malaga) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

75' Thay người Phút 75' (Real Betis): Aitor Ruibal vào sân thay Troy Parrott.

75' Real Betis ép sân Cầm bóng: Real Betis 58% - 42% Malaga, dứt điểm 18 - 7 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 9 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 12, cứu thua 3 - 3.

79' Thay người Phút 79' (Malaga): Juan Francisco Fernández Martin vào sân thay Fernando Calero.

80' Thay người Phút 80' (Malaga): Jens Cajuste vào sân thay Carlos Dotor.

83' Thay người Phút 83' (Real Betis): Ángel Ortiz vào sân thay Héctor Bellerín.

84' Thay người Phút 84' (Real Betis): Nelson Deossa vào sân thay Pablo Fornals.

86' Thay người Phút 86' (Malaga): Eneko Jauregi vào sân thay Adrian Nino.

87' Real Betis ép sân Cầm bóng: Real Betis 59% - 41% Malaga, dứt điểm 22 - 9 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 10 - 1; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 6 - 14, cứu thua 3 - 3.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Nelson Deossa (Real Betis) nhận thẻ vàng (Foul).

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Aitor Ruibal (Real Betis) nhận thẻ vàng (Dissent).

KT Kết thúc: Real Betis 2-1 Malaga Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 02:29 01/11/2026

Đội hình chính thức Real Betis Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Pellegrini Malaga Sơ đồ 4-4-2 · HLV Funes 1 Álvaro Vallés 2 Héctor Bellerín 5 Marc Bartra 4 Natan 11 Fran García 8 Pablo Fornals 21 Marc Roca 22 Isco 17 Rodrigo Riquelme 19 T. Parrott 10 A. Ezzalzouli 1 Alfonso Herrero 3 Puga 20 Fernando Calero 4 Einar Galilea 31 Rafita 10 David Larrubia 6 Ramón Enríquez 22 Dani Lorenzo 39 Adam Aznou Ben Cheikh 8 Carlos Dotor 21 Adrián Niño Heredia Dự bị Real Betis 27 J. A. Morante 20 G. Lo Celso 24 Aitor Ruibal 12 Ángel Ortiz 7 Antony 25 Dani Ceballos 13 Diego Conde 18 N. Deossa 15 Álvaro Fidalgo Malaga 7 H. Abaida 25 Juan Berrocal 2 J. Cajuste 30 Andrés Céspedes 32 J. Fernandez 17 Eneko Jauregi 13 Carlos López 23 Izan Merino 5 Álex Pastor Cập nhật đội hình lúc 00:02 01/11/2026

Real Betis Thống kê Malaga 59% Kiểm soát bóng 41% 23 Dứt điểm 10 6 Trúng đích 4 10 Phạt góc 3 10 Phạm lỗi 15 3 Việt vị 3 3 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Pablo Fornals Real Betis 1 bàn Marc Bartra Real Betis 1 bàn Adrián Niño Heredia Malaga 1 bàn Isco Real Betis 1 kiến tạo · điểm 7.7 Fran García Real Betis Điểm 7.32 Marc Roca Real Betis Điểm 7.24

Real Betis có thành tích đối đầu vượt trội trước Malaga: thắng 4 trong 5 lần gặp nhau gần nhất, chỉ thua 1 trận và không có trận hòa nào. Lợi thế này là điểm tựa tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà khi hai bên chạm trán lúc 00h30 ngày 01/11/2026 tại Estadio de la Cartuja.

Thành tích đối đầu nghiêng hẳn về Real Betis

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Real Betis thắng 4 trận, hòa 0 trận và thua 1 trận. Malaga chỉ có một lần giành chiến thắng, nên đội khách khó tìm được sự tự tin từ lịch sử gặp đối thủ này.

Thành tích đó cho thấy Real Betis thường xuyên kiểm soát được thế trận mỗi khi đối mặt Malaga. Trên sân nhà, họ có thêm cơ sở để tiếp tục duy trì sự chủ động.

Phong độ gần đây: Real Betis ổn định hơn

Real Betis thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 trận gần nhất. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Trước đó, đội bóng này có chuỗi trận thắng xen kẽ một thất bại, cho thấy phong độ khá vững vàng.

Ngược lại, Malaga thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Đội khách vừa có một chiến thắng ở trận mới nhất, nhưng quãng thời gian trước đó là chuỗi kết quả không ổn định với nhiều trận hòa và thua.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Real Betis đang đứng hạng 4 với 20 điểm, trong khi Malaga đứng hạng 20 với 5 điểm. Hai đội cách nhau 16 bậc và 15 điểm, một khoảng cách phản ánh rõ chênh lệch về hiệu quả thi đấu ở giai đoạn hiện tại.

Với Real Betis, đây là cơ hội để củng cố vị trí ở nhóm đầu bảng. Với Malaga, mỗi điểm số đều có giá trị lớn khi họ đang nằm cuối bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Real Betis có ba lợi thế: thành tích đối đầu áp đảo, phong độ ổn định hơn và lợi thế sân nhà. Nếu duy trì sự tập trung ngay từ đầu trận, đội chủ nhà hoàn toàn có thể áp đặt lối chơi và sớm tạo khoảng cách.

Malaga cần một trận đấu kỷ luật và hiệu quả. Chiến thắng ở trận gần nhất có thể là nguồn động lực, nhưng họ sẽ phải vượt qua cả áp lực từ lịch sử đối đầu lẫn khoảng cách về thứ hạng.

Nhận định

Xét tổng thể về thành tích đối đầu, phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Real Betis là bên được đánh giá cao hơn. Dù vậy, Malaga từng thắng một trong 5 lần gặp gần nhất, nên đội chủ nhà vẫn cần giữ sự nghiêm túc để biến lợi thế thành kết quả trên sân.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Real Betis · 4 thắng 0 hòa Malaga · 1 thắng Malaga 3 - 1 Real Betis MAL Real Betis 2 - 1 Malaga RB Malaga 0 - 2 Real Betis RB Malaga 1 - 2 Real Betis RB Real Betis 1 - 0 Malaga RB

Real Betis 5 trận gần nhất H T B T T 10 Trận 6-2-2 T-H-B 16 Ghi (TB 1.6) 14 Thủng lưới Malaga 5 trận gần nhất T H B H B 10 Trận 0-5-5 T-H-B 7 Ghi (TB 0.7) 19 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 10 9 0 1 +29 27 B T T T T 2 Atletico Madrid 10 8 1 1 +12 25 T T T T T 3 Real Madrid 10 8 0 2 +15 24 T T T B T 4 Real Betis 10 6 2 2 +2 20 H B T H T 5 Real Sociedad 10 6 1 3 +1 19 T T T T B … 19 Valencia 10 1 3 6 -10 6 B H H B T 20 Malaga 10 0 5 5 -12 5 H B H B B

Tình hình lực lượng Real Betis ✚ F. Bernal (Red Card) ✚ J. Firpo (Groin Injury) ✚ C. Hernandez (Calf Injury) ✚ I. Losada (Coach's decision) ✚ F. Bernal (Red Card) ✚ J. Firpo (Groin Injury) ✚ C. Hernandez (Calf Injury) ✚ I. Losada (Coach's decision) Malaga ✚ J. Cruz (Muscle Injury) ✚ J. Lobete (Knee Injury) ✚ P. Martinez (Foot Injury) ✚ J. Munoz (Calf Injury) ✚ D. Murillo (Knee Injury) ✚ A. Ochoa (Knee Injury) ✚ A. Recio (Illness) ✚ J. Cruz (Muscle Injury)