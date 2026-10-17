Real Betis 2-5 Barcelona: Barcelona giành chiến thắng Real Betis và Barcelona cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, kết quả tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Trận đấu bắt đầu lúc 23h30 ngày 17/10.

Real Betis 2 - 5 Barcelona Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Real Betis tiếp đón Barcelona.

10' BÀN THẮNG! Barcelona (0-1) Phút 10': Lamine Yamal (Barcelona) lập công (kiến tạo: Jules Koundé). Tỷ số: 0 - 1.

12' Barcelona ép sân Cầm bóng: Real Betis 31% - 69% Barcelona, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 0 - 1.

20' Thẻ vàng Phút 20': Fermín López (Barcelona) nhận thẻ vàng (Foul).

22' Thẻ vàng Phút 22': Héctor Bellerín (Real Betis) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Barcelona ép sân Cầm bóng: Real Betis 22% - 78% Barcelona, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2.

27' BÀN THẮNG! Real Betis (1-1) Phút 27': Diego Valentín Gómez (Real Betis) lập công (kiến tạo: Pablo Fornals). Tỷ số: 1 - 1.

36' Barcelona ép sân Cầm bóng: Real Betis 25% - 75% Barcelona, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 3.

41' BÀN THẮNG! Barcelona (1-2) Phút 41': Rodrigo Hernandez Cascante (Barcelona) lập công (kiến tạo: Fermín López). Tỷ số: 1 - 2.

45' VAR Phút 45': Bàn thắng không được công nhận — Giovani Lo Celso (Real Betis).

45' Thẻ vàng Phút 45': Manuel Luis Pellegrini Ripamonti (Real Betis) nhận thẻ vàng (Dissent).

45' Thay người Phút 45' (Barcelona): Eric García vào sân thay Gerard Martín.

45' Thay người Phút 45' (Real Betis): Nelson Deossa vào sân thay Dani Ceballos.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Barcelona ép sân Cầm bóng: Real Betis 27% - 73% Barcelona, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 1 - 1.

51' BÀN THẮNG! Barcelona (1-3) Phút 51': Gabriel Jesus (Barcelona) lập công (kiến tạo: Lamine Yamal). Tỷ số: 1 - 3.

53' BÀN THẮNG! Real Betis (2-3) Phút 53': Abde Ezzalzouli (Real Betis) lập công (kiến tạo: Giovani Lo Celso). Tỷ số: 2 - 3.

54' Thẻ đỏ Phút 54': Facundo Bernal (Real Betis) nhận thẻ đỏ (Violent Conduct).

55' Thẻ vàng Phút 55': Lamine Yamal (Barcelona) nhận thẻ vàng (Argument).

61' Thẻ vàng Phút 61': Diego Llorente (Real Betis) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Barcelona ép sân Cầm bóng: Real Betis 30% - 70% Barcelona, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 2 - 2.

62' Thay người Phút 62' (Barcelona): Daniel Olmo Carvajal vào sân thay Fermín López.

62' Thay người Phút 62' (Barcelona): Anthony Gordon vào sân thay Karim Adeyemi.

62' BÀN THẮNG! Barcelona (2-4) Phút 62': Eric García (Barcelona) lập công (kiến tạo: Pau Cubarsí). Tỷ số: 2 - 4.

64' Thay người Phút 64' (Real Betis): Troy Parrott vào sân thay Cucho Hernández.

64' Thay người Phút 64' (Real Betis): Rodrigo Riquelme vào sân thay Giovani Lo Celso.

70' Thay người Phút 70' (Barcelona): Raphael Dias Belloli vào sân thay Lamine Yamal.

70' Thay người Phút 70' (Real Betis): Ángel Ortiz vào sân thay Héctor Bellerín.

70' Thay người Phút 70' (Real Betis): Álvaro Fidalgo vào sân thay Pablo Fornals.

74' Barcelona ép sân Cầm bóng: Real Betis 29% - 71% Barcelona, dứt điểm 4 - 10 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 2 - 2.

79' Thay người Phút 79' (Barcelona): Pablo Martín Páez Gavira vào sân thay Gabriel Jesus.

81' BÀN THẮNG! Barcelona (2-5) Phút 81': Daniel Olmo Carvajal (Barcelona) lập công (kiến tạo: Pau Cubarsí). Tỷ số: 2 - 5.

86' Barcelona ép sân Cầm bóng: Real Betis 31% - 69% Barcelona, dứt điểm 6 - 16 (trúng đích 5 - 10), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 5 - 3.

KT Kết thúc: Real Betis 2-5 Barcelona Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 5.

Cập nhật lúc 01:31 18/10/2026

Đội hình chính thức Real Betis Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Pellegrini Barcelona Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV H. Flick 1 Álvaro Vallés 2 Héctor Bellerín 3 Diego Llorente 16 V. Gómez 11 Fran García 6 F. Bernal 25 Dani Ceballos 8 Pablo Fornals 20 G. Lo Celso 10 A. Ezzalzouli 9 C. Hernández 1 Joan García 23 J. Koundé 5 Pau Cubarsí Paredes 18 Gerard Martín 12 X. Espart 16 Rodri 8 Pedri 10 Lamine Yamal 7 Fermín 14 K. Adeyemi 9 Gabriel Jesus Dự bị Real Betis 5 Marc Bartra 21 Marc Roca 13 Diego Conde 18 N. Deossa 15 Álvaro Fidalgo 22 Isco 27 J. A. Morante 4 Natan 12 Ángel Ortiz Barcelona 4 B. Farinas 3 Alejandro Balde 22 Marc Bernal 2 João Cancelo 21 F. de Jong 24 Eric García 6 Gavi 17 A. Gordon 25 D. Livaković Cập nhật đội hình lúc 23:02 17/10/2026

Real Betis Thống kê Barcelona 31% Kiểm soát bóng 69% 6 Dứt điểm 17 5 Trúng đích 10 2 Phạt góc 5 10 Phạm lỗi 11 1 Việt vị 2 5 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Lamine Yamal Barcelona 1 bàn · 1 kiến tạo Rodri Barcelona 1 bàn Gabriel Jesus Barcelona 1 bàn Eric García Barcelona 1 bàn Dani Olmo Barcelona 1 bàn A. Ezzalzouli Real Betis 1 bàn

Real Betis và Barcelona cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, vì vậy kết quả trận đấu tại Estadio de la Cartuja lúc 23h30 ngày 17/10/2026 tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Đội chủ nhà đang bám sát ở vị trí thứ 3, còn đội khách đứng đầu bảng xếp hạng với phong độ gần như hoàn hảo.

Cuộc đua ngôi đầu và khoảng cách 5 điểm

Barcelona hiện xếp hạng 1 với 24 điểm. Real Betis đứng hạng 3 với 19 điểm, kém đội đầu bảng 5 điểm. Khoảng cách này khiến trận đấu mang ý nghĩa lớn với cả hai phía.

Với Barcelona, một kết quả tốt sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi. Với Real Betis, đây là cơ hội trực tiếp để rút ngắn cách biệt ngay trên sân nhà trước đối thủ đang dẫn đầu.

Phong độ: Barcelona chưa biết đến thất bại

Barcelona đang có chuỗi thắng cả 5 trận gần nhất. Đó là dấu hiệu của một tập thể vận hành ổn định và giữ được sự tự tin trong cuộc đua dài hơi.

Đáng chú ý, Real Betis cũng không kém cạnh về phong độ. Đội chủ nhà thắng 3 và hòa 1 trong 4 trận gần nhất, trong đó có hai chiến thắng ở những trận mới đây nhất. Họ bước vào cuộc đối đầu này với tinh thần hưng phấn và chưa nếm thất bại trong chuỗi trận vừa qua.

Thế đối đầu nghiêng về Barcelona

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Barcelona thắng 3 trận và hòa 2 trận. Real Betis chưa thắng lần nào, dù đã hai lần giữ được kết quả hòa.

Thế đối đầu này cho thấy Barcelona thường chiếm ưu thế khi hai đội chạm trán. Tuy vậy, việc Real Betis từng buộc đối thủ chia điểm hai lần cũng cho thấy họ đủ khả năng gây khó khăn nếu thi đấu kỷ luật và tận dụng tốt lợi thế sân nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Bài toán lớn nhất của Real Betis là giữ được sự chắc chắn trước một Barcelona đang thắng liên tục. Đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung trong cả trận, bởi những đội đang có phong độ cao thường đủ sức tận dụng mọi khoảnh khắc lơi lỏng.

Ngược lại, Barcelona muốn kéo dài mạch thắng và bảo vệ khoảng cách 5 điểm trên bảng xếp hạng. Đội khách có lợi thế về phong độ và thành tích đối đầu, nhưng họ phải chứng minh bản lĩnh ở một sân đấu nơi đối thủ đang thăng hoa.

Nhận định

Nhìn chung, Barcelona được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí dẫn đầu, chuỗi 5 trận thắng và thế đối đầu thuận lợi. Tuy nhiên, Real Betis không phải đối thủ dễ bị khuất phục khi họ đang đứng thứ 3 và có phong độ ấn tượng.

Một trận đấu cân bằng về cường độ và quyết liệt trong từng pha tranh chấp là điều có thể kỳ vọng. Với Barcelona, đây là cơ hội củng cố ngôi đầu. Với Real Betis, đây là bước ngoặt có thể đưa họ áp sát hơn trong cuộc đua vô địch.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Real Betis · 0 thắng 2 hòa Barcelona · 3 thắng Barcelona 3 - 1 Real Betis BAR Real Betis 3 - 5 Barcelona BAR Barcelona 1 - 1 Real Betis Hòa Barcelona 5 - 1 Real Betis BAR Real Betis 2 - 2 Barcelona Hòa

Real Betis 5 trận gần nhất T T H T 8 Trận 6-1-1 T-H-B 14 Ghi (TB 1.8) 9 Thủng lưới Barcelona 5 trận gần nhất T T T T T 8 Trận 8-0-0 T-H-B 34 Ghi (TB 4.3) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 8 8 0 0 +27 24 T T T T T 2 Atletico Madrid 8 6 1 1 +10 19 T T T T B 3 Real Betis 8 6 1 1 +5 19 T H T T T 4 Real Madrid 8 6 0 2 +11 18 T B T T B …

Tình hình lực lượng Real Betis ✚ J. Firpo (Groin Injury) ✚ I. Losada (Inactive) ✚ A. Ruibal (Knee Injury) ✚ J. Firpo (Groin Injury) ✚ I. Losada (Inactive) ✚ A. Ruibal (Knee Injury) Barcelona ✚ R. Bardghji (Knee Injury) ✚ A. Christensen (Muscle Injury) ✚ R. Bardghji (Knee Injury) ✚ A. Christensen (Muscle Injury)