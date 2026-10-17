Real Betis 2-5 Barcelona: Barcelona giành chiến thắng
Real Betis và Barcelona cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, kết quả tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Trận đấu bắt đầu lúc 23h30 ngày 17/10.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Real Betis tiếp đón Barcelona.
- 10'BÀN THẮNG! Barcelona (0-1)
Phút 10': Lamine Yamal (Barcelona) lập công (kiến tạo: Jules Koundé). Tỷ số: 0 - 1.
- 12'Barcelona ép sân
Cầm bóng: Real Betis 31% - 69% Barcelona, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 0 - 1.
- 20'Thẻ vàng
Phút 20': Fermín López (Barcelona) nhận thẻ vàng (Foul).
- 22'Thẻ vàng
Phút 22': Héctor Bellerín (Real Betis) nhận thẻ vàng (Foul).
- 24'Barcelona ép sân
Cầm bóng: Real Betis 22% - 78% Barcelona, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2.
- 27'BÀN THẮNG! Real Betis (1-1)
Phút 27': Diego Valentín Gómez (Real Betis) lập công (kiến tạo: Pablo Fornals). Tỷ số: 1 - 1.
- 36'Barcelona ép sân
Cầm bóng: Real Betis 25% - 75% Barcelona, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 3.
- 41'BÀN THẮNG! Barcelona (1-2)
Phút 41': Rodrigo Hernandez Cascante (Barcelona) lập công (kiến tạo: Fermín López). Tỷ số: 1 - 2.
- 45'VAR
Phút 45': Bàn thắng không được công nhận — Giovani Lo Celso (Real Betis).
- 45'Thẻ vàng
Phút 45': Manuel Luis Pellegrini Ripamonti (Real Betis) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 45'Thay người
Phút 45' (Barcelona): Eric García vào sân thay Gerard Martín.
- 45'Thay người
Phút 45' (Real Betis): Nelson Deossa vào sân thay Dani Ceballos.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Barcelona ép sân
Cầm bóng: Real Betis 27% - 73% Barcelona, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 1 - 1.
- 51'BÀN THẮNG! Barcelona (1-3)
Phút 51': Gabriel Jesus (Barcelona) lập công (kiến tạo: Lamine Yamal). Tỷ số: 1 - 3.
- 53'BÀN THẮNG! Real Betis (2-3)
Phút 53': Abde Ezzalzouli (Real Betis) lập công (kiến tạo: Giovani Lo Celso). Tỷ số: 2 - 3.
- 54'Thẻ đỏ
Phút 54': Facundo Bernal (Real Betis) nhận thẻ đỏ (Violent Conduct).
- 55'Thẻ vàng
Phút 55': Lamine Yamal (Barcelona) nhận thẻ vàng (Argument).
- 61'Thẻ vàng
Phút 61': Diego Llorente (Real Betis) nhận thẻ vàng (Foul).
- 61'Barcelona ép sân
Cầm bóng: Real Betis 30% - 70% Barcelona, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 2 - 2.
- 62'Thay người
Phút 62' (Barcelona): Daniel Olmo Carvajal vào sân thay Fermín López.
- 62'Thay người
Phút 62' (Barcelona): Anthony Gordon vào sân thay Karim Adeyemi.
- 62'BÀN THẮNG! Barcelona (2-4)
Phút 62': Eric García (Barcelona) lập công (kiến tạo: Pau Cubarsí). Tỷ số: 2 - 4.
- 64'Thay người
Phút 64' (Real Betis): Troy Parrott vào sân thay Cucho Hernández.
- 64'Thay người
Phút 64' (Real Betis): Rodrigo Riquelme vào sân thay Giovani Lo Celso.
- 70'Thay người
Phút 70' (Barcelona): Raphael Dias Belloli vào sân thay Lamine Yamal.
- 70'Thay người
Phút 70' (Real Betis): Ángel Ortiz vào sân thay Héctor Bellerín.
- 70'Thay người
Phút 70' (Real Betis): Álvaro Fidalgo vào sân thay Pablo Fornals.
- 74'Barcelona ép sân
Cầm bóng: Real Betis 29% - 71% Barcelona, dứt điểm 4 - 10 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 2 - 2.
- 79'Thay người
Phút 79' (Barcelona): Pablo Martín Páez Gavira vào sân thay Gabriel Jesus.
- 81'BÀN THẮNG! Barcelona (2-5)
Phút 81': Daniel Olmo Carvajal (Barcelona) lập công (kiến tạo: Pau Cubarsí). Tỷ số: 2 - 5.
- 86'Barcelona ép sân
Cầm bóng: Real Betis 31% - 69% Barcelona, dứt điểm 6 - 16 (trúng đích 5 - 10), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 5 - 3.
- KTKết thúc: Real Betis 2-5 Barcelona
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 5.
Cập nhật lúc 01:31 18/10/2026
Real Betis và Barcelona cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, vì vậy kết quả trận đấu tại Estadio de la Cartuja lúc 23h30 ngày 17/10/2026 tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Đội chủ nhà đang bám sát ở vị trí thứ 3, còn đội khách đứng đầu bảng xếp hạng với phong độ gần như hoàn hảo.
Cuộc đua ngôi đầu và khoảng cách 5 điểm
Barcelona hiện xếp hạng 1 với 24 điểm. Real Betis đứng hạng 3 với 19 điểm, kém đội đầu bảng 5 điểm. Khoảng cách này khiến trận đấu mang ý nghĩa lớn với cả hai phía.
Với Barcelona, một kết quả tốt sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi. Với Real Betis, đây là cơ hội trực tiếp để rút ngắn cách biệt ngay trên sân nhà trước đối thủ đang dẫn đầu.
Phong độ: Barcelona chưa biết đến thất bại
Barcelona đang có chuỗi thắng cả 5 trận gần nhất. Đó là dấu hiệu của một tập thể vận hành ổn định và giữ được sự tự tin trong cuộc đua dài hơi.
Đáng chú ý, Real Betis cũng không kém cạnh về phong độ. Đội chủ nhà thắng 3 và hòa 1 trong 4 trận gần nhất, trong đó có hai chiến thắng ở những trận mới đây nhất. Họ bước vào cuộc đối đầu này với tinh thần hưng phấn và chưa nếm thất bại trong chuỗi trận vừa qua.
Thế đối đầu nghiêng về Barcelona
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Barcelona thắng 3 trận và hòa 2 trận. Real Betis chưa thắng lần nào, dù đã hai lần giữ được kết quả hòa.
Thế đối đầu này cho thấy Barcelona thường chiếm ưu thế khi hai đội chạm trán. Tuy vậy, việc Real Betis từng buộc đối thủ chia điểm hai lần cũng cho thấy họ đủ khả năng gây khó khăn nếu thi đấu kỷ luật và tận dụng tốt lợi thế sân nhà.
Điểm then chốt về chiến thuật
Bài toán lớn nhất của Real Betis là giữ được sự chắc chắn trước một Barcelona đang thắng liên tục. Đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung trong cả trận, bởi những đội đang có phong độ cao thường đủ sức tận dụng mọi khoảnh khắc lơi lỏng.
Ngược lại, Barcelona muốn kéo dài mạch thắng và bảo vệ khoảng cách 5 điểm trên bảng xếp hạng. Đội khách có lợi thế về phong độ và thành tích đối đầu, nhưng họ phải chứng minh bản lĩnh ở một sân đấu nơi đối thủ đang thăng hoa.
Nhận định
Nhìn chung, Barcelona được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vị trí dẫn đầu, chuỗi 5 trận thắng và thế đối đầu thuận lợi. Tuy nhiên, Real Betis không phải đối thủ dễ bị khuất phục khi họ đang đứng thứ 3 và có phong độ ấn tượng.
Một trận đấu cân bằng về cường độ và quyết liệt trong từng pha tranh chấp là điều có thể kỳ vọng. Với Barcelona, đây là cơ hội củng cố ngôi đầu. Với Real Betis, đây là bước ngoặt có thể đưa họ áp sát hơn trong cuộc đua vô địch.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)