Real Betis 3-2 FC Porto: Real Betis giành chiến thắng Real Betis đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 3 điểm và vị trí thứ 12, trước khi gặp FC Porto lúc 02:00 ngày 15/10/2026 tại Estadio de la Cartuja.

Real Betis 3 - 2 FC Porto Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Real Betis tiếp đón FC Porto.

13' Real Betis ép sân Cầm bóng: Real Betis 64% - 36% FC Porto, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.

26' Real Betis ép sân Cầm bóng: Real Betis 60% - 40% FC Porto, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 2.

39' Real Betis ép sân Cầm bóng: Real Betis 53% - 47% FC Porto, dứt điểm 11 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 4.

42' VAR Phút 42': Bàn thắng không được công nhận — Borja Sainz (FC Porto).

42' Thẻ vàng Phút 42': Francesco Farioli (FC Porto) nhận thẻ vàng (Dissent).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' BÀN THẮNG! Real Betis (1-0) Phút 47': Abde Ezzalzouli (Real Betis) lập công (kiến tạo: Francisco José García Torres). Tỷ số: 1 - 0.

52' Real Betis ép sân Cầm bóng: Real Betis 54% - 46% FC Porto, dứt điểm 15 - 2 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 0 - 4.

54' BÀN THẮNG! FC Porto (1-1) Phút 54': Gabri Veiga (FC Porto) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

56' Thẻ vàng Phút 56': André Silva (FC Porto) nhận thẻ vàng (Argument).

56' Thẻ vàng Phút 56': Nelson Deossa (Real Betis) nhận thẻ vàng (Argument).

56' Thẻ vàng Phút 56': Abde Ezzalzouli (Real Betis) nhận thẻ vàng (Argument).

59' Thay người Phút 59' (FC Porto): Oskar Pietuszewski vào sân thay Borja Sainz.

59' Thay người Phút 59' (FC Porto): Samuel Aghehowa vào sân thay André Silva.

59' Thay người Phút 59' (FC Porto): Alberto Costa vào sân thay Martim Fernandes.

61' BÀN THẮNG! FC Porto (1-2) Phút 61': Samuel Aghehowa (FC Porto) lập công (kiến tạo: Eduardo Gabriel Aquino Cossa). Tỷ số: 1 - 2.

62' Thay người Phút 62' (Real Betis): Dani Ceballos vào sân thay Nelson Deossa.

62' Thay người Phút 62' (Real Betis): Cucho Hernández vào sân thay Troy Parrott.

64' Real Betis ép sân Cầm bóng: Real Betis 56% - 44% FC Porto, dứt điểm 15 - 4 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 0 - 4.

71' Thay người Phút 71' (FC Porto): Hwang In-Beom vào sân thay Gabri Veiga.

73' Thẻ vàng Phút 73': Alan Gonzalo Varela (FC Porto) nhận thẻ vàng (Foul).

74' BÀN THẮNG! Real Betis (2-2) Phút 74': Cucho Hernández (Real Betis) lập công (kiến tạo: Antony Matheus dos Santos). Tỷ số: 2 - 2.

76' Real Betis ép sân Cầm bóng: Real Betis 55% - 45% FC Porto, dứt điểm 16 - 6 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 5 - 0; phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 0 - 4.

77' Thẻ vàng Phút 77': Dani Ceballos (Real Betis) nhận thẻ vàng (Dissent).

82' VAR Phút 82': Phạt đền được công nhận — Ángel Ortiz (Real Betis).

84' BÀN THẮNG! Real Betis (3-2) Phút 84': Isco (Real Betis) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 2.

85' Thay người Phút 85' (FC Porto): Santiago Giménez vào sân thay Eduardo Gabriel Aquino Cossa.

86' Thẻ vàng Phút 86': Santiago Giménez (FC Porto) nhận thẻ vàng (Foul).

87' Thay người Phút 87' (Real Betis): Facundo Bernal vào sân thay Isco.

87' Thay người Phút 87' (Real Betis): Pablo Fornals vào sân thay Marc Roca.

88' Real Betis ép sân Cầm bóng: Real Betis 56% - 44% FC Porto, dứt điểm 17 - 6 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 5 - 0; phạm lỗi 12 - 13, cứu thua 0 - 4.

90' Thay người Phút 90' (Real Betis): Rodrigo Riquelme vào sân thay Antony Matheus dos Santos.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Ángel Ortiz (Real Betis) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Real Betis 3-2 FC Porto Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 03:59 15/10/2026

Đội hình chính thức Real Betis Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Pellegrini FC Porto Sơ đồ 4-3-3 · HLV F. Farioli 1 Álvaro Vallés 12 Ángel Ortiz 5 Marc Bartra 4 Natan 11 Fran García 21 Marc Roca 18 N. Deossa 7 Antony 22 Isco 10 A. Ezzalzouli 19 T. Parrott 99 Diogo Costa 52 Martim Fernandes 13 P. Rosario 4 J. Kiwior 74 Francisco Moura 8 Victor Mow Froholdt 22 A. Varela 10 Gabri Veiga 17 Borja Sainz 19 André Silva 11 Pepê Aquino Dự bị Real Betis 6 F. Bernal 17 Rodrigo Riquelme 27 J. A. Morante 20 G. Lo Celso 3 Diego Llorente 9 C. Hernández 16 V. Gómez 2 Héctor Bellerín 25 Dani Ceballos FC Porto 42 S. Fofana 29 S. Giménez 64 Luís Gomes 16 Hwang In-Beom 18 N. Pérez 77 Pietuszewski 9 Samu 33 Souza 92 João Pedro Moreira Teixeira Cập nhật đội hình lúc 01:32 15/10/2026

Real Betis Thống kê FC Porto 56% Kiểm soát bóng 44% 17 Dứt điểm 11 7 Trúng đích 5 5 Phạt góc 1 14 Phạm lỗi 15 3 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật C. Hernández Real Betis 1 bàn Isco Real Betis 1 bàn A. Ezzalzouli Real Betis 1 bàn Samu FC Porto 1 bàn Gabri Veiga FC Porto 1 bàn Fran García Real Betis 1 kiến tạo · điểm 7.39

Real Betis bước vào trận gặp FC Porto với tâm thế của một đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội bóng xứ Andalusia hiện đứng hạng 12 với 3 điểm và đang có chuỗi phong độ không biết thua. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 15/10/2026 tại Estadio de la Cartuja.

Real Betis: chuỗi bất bại làm nền tảng

Phong độ là điểm sáng lớn nhất của Real Betis. Trong 4 trận gần nhất, đội thắng 3 trận và hòa 1 trận, chưa nếm mùi thất bại. Trận gần đây nhất của họ cũng là một chiến thắng.

Chuỗi kết quả này giúp Real Betis có vị trí hạng 12 cùng 3 điểm trên bảng xếp hạng. Với một đội đang đặt mục tiêu áp sát nhóm đầu, mỗi điểm số lúc này đều có giá trị. Sự ổn định từ các trận gần đây là cơ sở để họ duy trì nhịp độ trước một đối thủ đang có phong độ tốt.

FC Porto: phong độ tốt nhưng bảng xếp hạng chưa phản ánh

FC Porto mang đến Estadio de la Cartuja một bộ mặt đáng gờm về phong độ. Họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất, trong đó có 4 chiến thắng liên tiếp ở các trận mới nhất. Lần thất bại duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi 5 trận này.

Tuy nhiên, ở bảng xếp hạng, FC Porto đang đứng hạng 29 và chưa có điểm nào. Khoảng cách giữa phong độ chung và vị trí hiện tại cho thấy đội khách cần những kết quả cụ thể để cải thiện bức tranh này. Vì vậy, họ sẽ tiếp cận trận đấu với nhu cầu ghi điểm rất rõ ràng.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đến trận đấu với hai hoàn cảnh khác nhau. Real Betis có vị trí tốt hơn hẳn trên bảng xếp hạng và chuỗi trận không thua. FC Porto có mạch thắng đáng chú ý nhưng vẫn đang tìm điểm số đầu tiên.

Điều này khiến cuộc đối đầu trở thành phép thử cho cả hai. Real Betis cần chứng minh sự ổn định đủ sức giữ họ trong nhóm bám đuổi. FC Porto muốn biến phong độ tích cực thành điểm số trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Xét về vị trí và đà phong độ, Real Betis có lợi thế nhờ chuỗi 4 trận không thua và thứ hạng cao hơn nhiều. Dù vậy, FC Porto với 4 chiến thắng liên tiếp gần đây không phải là đối thủ dễ bắt nạt.

Một trận đấu cân bằng, nơi chi tiết nhỏ và sự tập trung quyết định kết quả, là khả năng đáng chờ đợi. Với Real Betis, một kết quả tích cực sẽ củng cố hành trình bám sát nhóm dự cúp châu lục. Với FC Porto, đây là cơ hội để đưa phong độ lên bảng xếp hạng.

Real Betis 5 trận gần nhất T H T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 2 Thủng lưới FC Porto 5 trận gần nhất T T T T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Sporting CP 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Arsenal 2 2 0 0 +4 6 T T … 8 VfB Stuttgart 1 1 0 0 +2 3 T 9 Manchester City 1 1 0 0 +2 3 T … 11 Aston Villa 1 1 0 0 +1 3 T 12 Real Betis 1 1 0 0 +1 3 T 13 Atletico Madrid 2 1 0 1 +1 3 T B … 24 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 1 H 25 PSV Eindhoven 2 0 1 1 -1 1 B H … 28 Inter 2 0 0 2 -2 0 B B 29 FC Porto 1 0 0 1 -2 0 B 30 Slavia Praha 2 0 0 2 -3 0 B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Real Betis ✚ J. Firpo (Groin Injury) ✚ I. Losada (Inactive) ✚ A. Ruibal (Knee Injury) ✚ J. Firpo (Groin Injury) ✚ I. Losada (Inactive) ✚ A. Ruibal (Knee Injury) FC Porto ✚ J. Bednarek (Red Card) ✚ Gabriel Mec (Off the roster) ✚ D. Prpic (Off the roster) ✚ V. Sousa (Leg Injury) ✚ William Gomes (Ankle Injury) ✚ J. Bednarek (Red Card) ✚ Gabriel Mec (Off the roster) ✚ D. Prpic (Off the roster)