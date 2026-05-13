Real Betis đánh bại Elche 2-1 để chính thức giành vé dự Champions League Với sự tỏa sáng của Pablo Fornals và lợi thế hơn người, Real Betis đã vượt qua Elche với tỷ số 2-1 tại vòng 36 La Liga, qua đó chính thức giành suất tham dự Champions League mùa giải tới.

Real Betis đã chính thức ghi tên mình vào bản đồ bóng đá đỉnh cao châu Âu mùa giải tới sau chiến thắng 2-1 đầy bản lĩnh trước Elche tại vòng 36 La Liga. Trong một trận đấu mà áp lực tâm lý đan xen với những bước ngoặt chiến thuật, thầy trò HLV Manuel Pellegrini đã tận dụng triệt để lợi thế để hoàn thành mục tiêu Champions League đầy thuyết phục.

Sự khởi đầu bùng nổ của đội chủ nhà

Ngay sau tiếng còi khai cuộc tại Estadio La Cartuja, Real Betis đã chủ động đẩy cao đội hình, thiết lập một thế trận pressing tầm cao nghẹt thở. Ý đồ đánh phủ đầu của HLV Manuel Pellegrini nhanh chóng phát huy hiệu quả khi đội bóng áo xanh trắng kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến nhờ sự cơ động của Pablo Fornals.

Phút thứ 9, sự áp đảo của Betis được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số đẳng cấp. Từ đường kiến tạo sắc bén của Fornals, Cucho Hernandez thực hiện cú dứt điểm chân phải hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi ngoài tầm với của thủ môn đối phương. Bàn thắng sớm không chỉ giúp Betis cởi bỏ áp lực tâm lý mà còn khẳng định sự hiệu quả trong nhãn quan chiến thuật của các cá nhân trên hàng công.

Cucho Hernandez giúp Betis có bàn mở tỷ số.

Sự kiên cường của Elche và bước ngoặt thẻ đỏ

Dù bị dẫn bàn và phải thi đấu dưới sức ép lớn, Elche vẫn cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường. Đội khách dần lấy lại thế trận và bắt đầu tổ chức các đợt phản công sắc lẹm. Phút 41, kịch tính được đẩy lên cao khi Hector Fort tận dụng đường chuyền từ German Valera để ghi bàn san bằng tỷ số 1-1. Pha lập công đẳng cấp này đã khiến sân Estadio La Cartuja chùng xuống, đồng thời báo hiệu một hiệp hai đầy khó khăn cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, cục diện trận đấu đã thay đổi hoàn toàn chỉ 4 phút sau khi hiệp hai bắt đầu. Phút 49, trung vệ Leo Petrot của Elche phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một pha phạm lỗi thô bạo. Việc mất đi chốt chặn quan trọng nhất nơi hàng phòng ngự buộc Elche phải lùi sâu đội hình chống đỡ, mở ra cơ hội vàng cho Real Betis gia tăng sức ép.

Pablo Fornals và khoảnh khắc định đoạt trận đấu

Tận dụng ưu thế hơn người, Real Betis liên tục bắn phá khung thành của Matias Dituro. Những pha phối hợp giữa Isco và Abde Ezzalzouli đã khiến hàng thủ Elche chao đảo. Sau nhiều nỗ lực, bàn thắng quyết định cũng đã đến ở phút 68. Từ một tình huống dàn xếp phạt góc, cựu tiền vệ West Ham - Pablo Fornals - có mặt đúng lúc để tung cú dứt điểm sấm sét vào góc cao, tái lập thế dẫn bàn cho Betis.

Niềm vui của HLV Manuel Pellegrini khi giúp Real Betis giành vé dự C1.

Dù Elche đã nỗ lực đẩy cao đội hình trong những phút cuối nhằm tìm kiếm 1 điểm, nhưng hàng phòng ngự của Real Betis đã thi đấu tập trung để bảo toàn thành quả. Những pha cứu thua xuất sắc của thủ thành Matias Dituro bên phía Elche là lý do khiến tỷ số không được nới rộng thêm, nhưng nó không đủ để giúp đội khách tránh khỏi một thất bại.

Thành quả xứng đáng cho tấm vé Champions League

Chiến thắng này giúp Real Betis củng cố vững chắc vị trí trong top 5 với khoảng cách 7 điểm so với đội bám đuổi là Celta Vigo. Như vậy, Betis đã chính thức cùng với Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid và Villarreal trở thành những đại diện của La Liga góp mặt tại Champions League mùa tới. Với Elche, thất bại này tiếp tục đẩy họ vào vòng xoáy khó khăn trong cuộc đua trụ hạng tại giải đấu cao nhất Tây Ban Nha.

Thông tin chi tiết trận đấu

Real Betis 2-1 Elche Ghi bàn: Real Betis (Cucho Hernández 9', Pablo Fornals 68'); Elche (Héctor Fort 41')

Real Betis (Cucho Hernández 9', Pablo Fornals 68'); Elche (Héctor Fort 41') Thẻ đỏ: Léo Pétrot (Elche - 49')

Đội hình xuất phát của hai đội: