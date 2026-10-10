Real Madrid 1-0 Villarreal: Real Madrid giành chiến thắng Real Madrid bước vào cuộc tiếp đón Villarreal trên sân Santiago Bernabéu với ưu thế áp đảo từ lịch sử đối đầu cùng khoảng cách 7 điểm vượt trội trên bảng xếp hạng.

Real Madrid 1 - 0 Villarreal Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Real Madrid tiếp đón Villarreal.

10' Thẻ vàng Phút 10': Renato Veiga (Villarreal) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Real Madrid 45% - 55% Villarreal, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0.

19' Thẻ vàng Phút 19': Jude Bellingham (Real Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Real Madrid 44% - 56% Villarreal, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Real Madrid 48% - 52% Villarreal, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Real Madrid): Marc Cucurella vào sân thay Álvaro Fernández Carreras.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Thế trận giằng co Cầm bóng: Real Madrid 52% - 48% Villarreal, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 1.

52' Thay người Phút 52' (Real Madrid): Vinícius vào sân thay Trent Alexander-Arnold.

56' Thay người Phút 56' (Villarreal): Nathan-Dylan Saliba vào sân thay Santi Comesaña.

56' Thay người Phút 56' (Villarreal): Carlos Romero vào sân thay Juan Foyth.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Real Madrid 53% - 47% Villarreal, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 7 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 2 - 2.

62' BÀN THẮNG! Real Madrid (1-0) Phút 62': Yan Diomande (Real Madrid) lập công (kiến tạo: Federico Valverde). Tỷ số: 1 - 0.

63' VAR Phút 63': Bàn thắng được công nhận — Yan Diomande (Real Madrid).

67' Thay người Phút 67' (Villarreal): Gerard Moreno vào sân thay Ilias Akhomach Chakkour.

67' Thay người Phút 67' (Villarreal): Georges Mikautadze vào sân thay Sergi Cardona Bermúdez.

68' Thẻ vàng Phút 68': José Mário dos Santos Mourinho Félix (Real Madrid) nhận thẻ vàng (Dissent).

72' VAR Phút 72': Bàn thắng không được công nhận — Vinícius (Real Madrid).

72' Thẻ đỏ Phút 72': Vinícius (Real Madrid) nhận thẻ đỏ (Violent Conduct).

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Real Madrid 53% - 47% Villarreal, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 7 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 2 - 2.

77' Thay người Phút 77' (Real Madrid): Eduardo Camavinga vào sân thay Arda Güler.

81' Thẻ vàng Phút 81': Ibrahima Konaté (Real Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).

83' Thẻ vàng Phút 83': Antonio Rüdiger (Real Madrid) nhận thẻ vàng (Dissent).

84' Thẻ vàng Phút 84': Pau Navarro (Villarreal) nhận thẻ vàng (Foul).

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Real Madrid 49% - 51% Villarreal, dứt điểm 11 - 14 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 8 - 3; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 3 - 3.

86' Thay người Phút 86' (Real Madrid): Denzel Dumfries vào sân thay Yan Diomande.

86' Thay người Phút 86' (Villarreal): Nizar El Jmili vào sân thay Alberto Moleiro.

87' Thẻ vàng Phút 87': Aurelien Tchouameni (Real Madrid) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Kylian Mbappé (Real Madrid) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

KT Kết thúc: Real Madrid 1-0 Villarreal Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 03:58 11/10/2026

Đội hình chính thức Real Madrid Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV José Mourinho Villarreal Sơ đồ 5-3-2 · HLV Iñigo Pérez 1 T. Courtois 12 Alexander-Arnold 16 I. Konaté 22 A. Rüdiger 18 Álvaro Fernández 8 F. Valverde 14 A. Tchouaméni 15 A. Güler 5 J. Bellingham 25 Y. Diomande 10 Kylian Mbappé 25 P. Gulácsi 3 A. Freeman 6 Pau Navarro 8 J. Foyth 12 Renato Veiga 23 Sergi Cardona 14 Santi Comesaña 18 P. Gueye 10 Alberto Moleiro 22 Ayoze Pérez 11 Ilias Akhomach Dự bị Real Madrid 6 E. Camavinga 17 Marc Cucurella 24 D. Dumfries 19 Carlos Espí 13 A. Lunin 26 Sergio Mestre 9 Endrick 20 Bernardo Silva 7 Vinícius Júnior Villarreal 15 S. Mouriño 7 Gerard Moreno 9 G. Mikautadze 16 C. Macia 28 Joselillo Gaitán 27 N. El Jmili 5 A. Diatta 2 Logan Costa 21 T. Oluwaseyi Cập nhật đội hình lúc 01:33 11/10/2026

Real Madrid Thống kê Villarreal 46% Kiểm soát bóng 54% 11 Dứt điểm 15 4 Trúng đích 4 9 Phạt góc 3 8 Phạm lỗi 13 3 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Y. Diomande Real Madrid 1 bàn F. Valverde Real Madrid 1 kiến tạo · điểm 7.4 T. Courtois Real Madrid Điểm 7.73 Álvaro Fernández Real Madrid Điểm 7.68 A. Freeman Villarreal Điểm 7.48 A. Rüdiger Real Madrid Điểm 7.26

Cuộc so tài giữa Real Madrid và Villarreal diễn ra lúc 02:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Santiago Bernabéu chứng kiến sự chênh lệch đáng kể về mặt vị thế lẫn thành tích đối đầu gần đây. Real Madrid bước vào trận đấu với điểm tựa tâm lý rất lớn nhờ thành tích áp đảo đối thủ trong những lần chạm trán gần nhất, qua đó tạo tiền đề để hướng tới việc củng cố chỗ đứng trong nhóm dẫn đầu.

Điểm tựa từ thành tích đối đầu áp đảo

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Real Madrid thể hiện sự lấn lướt rõ rệt khi giành tới 4 chiến thắng, hòa 1 trận và không để thua bất kỳ lần nào trước Villarreal. Thành tích bất bại kéo dài này mang lại sự tự tin rất lớn cho đội bóng áo trắng mỗi khi giáp mặt đối thủ.

Ngược lại, Villarreal luôn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm kết quả thuận lợi trước đội bóng Hoàng gia. Việc không giành được chiến thắng nào qua 5 lần chạm trán gần nhất là rào cản tâm lý đáng kể mà đội khách cần phải vượt qua nếu muốn tạo nên bất ngờ ngay tại Santiago Bernabéu.

So sánh phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng

Xét về phong độ thi đấu, cả hai đội đều trải qua những giai đoạn thiếu ổn định trong 5 trận đấu gần nhất. Real Madrid có được 3 chiến thắng và phải nhận 2 thất bại. Tuy nhiên, họ vẫn duy trì vị thế vững chắc ở nhóm trên bảng xếp hạng với vị trí thứ 4 và tích lũy được 15 điểm.

Trong khi đó, phong độ của Villarreal có phần ảm đạm hơn khi để thua 3 trận và chỉ thắng 2 trận ở 5 lần ra sân gần đây. Trên bảng xếp hạng, "Tàu ngầm vàng" hiện đứng ở vị trí thứ 9 với vỏn vẹn 8 điểm. Khoảng cách 7 điểm giữa hai đội phản ánh tương đối chính xác sự khác biệt về hiệu quả thi đấu từ đầu mùa.

Cục diện và nhận định trận đấu

Lợi thế sân bãi cùng điểm tựa lịch sử là những yếu tố ủng hộ mạnh mẽ cho Real Madrid. Với mục tiêu duy trì vị trí thứ 4 và bám đuổi các vị trí dẫn đầu, đội chủ sân Santiago Bernabéu chắc chắn sẽ chủ động áp đặt thế trận quen thuộc để tìm kiếm kết quả có lợi.

Về phía Villarreal, việc phải thi đấu trên sân khách trước đối thủ kỵ dơ đòi hỏi họ phải chơi kỷ luật và hạn chế tối đa sai sót. Mặc dù vậy, với phong độ để thua 3 trong 5 trận vừa qua cùng bất lợi lớn từ các chuyến đối đầu trước đây, Villarreal đối diện với thử thách không nhỏ trong việc kiếm điểm rời sân của Real Madrid.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Real Madrid · 4 thắng 1 hòa Villarreal · 0 thắng Villarreal 0 - 2 Real Madrid RM Real Madrid 3 - 1 Villarreal RM Villarreal 1 - 2 Real Madrid RM Real Madrid 2 - 0 Villarreal RM Villarreal 4 - 4 Real Madrid Hòa

Real Madrid 5 trận gần nhất B T T T B 7 Trận 5-0-2 T-H-B 18 Ghi (TB 2.6) 8 Thủng lưới Villarreal 7 Trận 2-2-3 T-H-B 13 Ghi (TB 1.9) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 7 7 0 0 +24 21 T T T T T 2 Atletico Madrid 7 5 1 1 +9 16 T T T B T 3 Real Betis 7 5 1 1 +2 16 H T T T B 4 Real Madrid 7 5 0 2 +10 15 B T T B T 5 Sevilla 7 4 1 2 +1 13 B T T H B … 8 Real Sociedad 7 3 1 3 -4 10 T B T H T 9 Villarreal 7 2 2 3 +1 8 T T B B B 10 Athletic Club 6 2 2 2 +1 8 H H T T B …

Tình hình lực lượng Real Madrid ✚ R. Asencio (Broken Leg) ✚ Eder Militao (Hamstring Injury) ✚ D. Huijsen (Red Card) ✚ F. Mendy (Hip Injury) ✚ Rodrygo (Knee Injury) ✚ R. Asencio (Broken Leg) ✚ Eder Militao (Hamstring Injury) ✚ D. Huijsen (Red Card) Villarreal ✚ T. Buchanan (Muscle Injury) ✚ T. Buchanan (Muscle Injury)