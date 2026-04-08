Real Madrid 1-2 Bayern Munich: Lỗ hổng nhân sự và đẳng cấp Manuel Neuer Thất bại ngay tại Bernabeu khiến Real Madrid đối mặt thử thách cực đại ở lượt về. Dù Kylian Mbappe nổ súng, đoàn quân của Alvaro Arbeloa vẫn bộc lộ nhiều khoảng trống chết người trước sự già rơ từ Bayern.

Real Madrid vừa trải qua một đêm đáng quên tại thánh địa Santiago Bernabeu khi phơi áo 1-2 trước Bayern Munich trong khuôn khổ lượt đi tứ kết Champions League. Kết quả này không chỉ mang lại bất lợi về mặt tỷ số mà còn là một bản báo cáo chi tiết về những vấn đề hệ thống đang tồn đọng trong cỗ máy của huấn luyện viên Alvaro Arbeloa.

Thất bại sát nút khiến thầy trò Alvaro Arbeloa khó khăn ở trận lượt về.

Những tử huyệt bị phơi bày tại Bernabeu

Vấn đề đầu tiên nằm ở khả năng kiểm soát cường độ. Dù nhập cuộc đầy hưng phấn, Real Madrid nhanh chóng để Bayern Munich khuất phục bằng khả năng điều tiết nhịp độ già rơ. Đội khách kiểm soát 51% thời lượng bóng, buộc "Kền kền trắng" phải rơi vào thế bị động và chỉ có thể dựa dẫm vào các đợt phản công rời rạc khi đối thủ bắt đầu xuống sức ở cuối trận.

Thứ hai là câu chuyện về nhân sự tuyến giữa. Việc Arbeloa không mạo hiểm với Jude Bellingham từ đầu mà đặt niềm tin vào Thiago Pitarch đã trở thành sai lầm. Thiago tỏ ra lúng túng trong việc theo kèm, đặc biệt là tình huống để Harry Kane có quá nhiều khoảng trống ghi bàn ở đầu hiệp hai. Chỉ đến khi Bellingham vào sân trong 30 phút cuối, tuyến giữa của Real mới thực sự khởi sắc nhờ sức mạnh thể chất và nhãn quan đẳng cấp của ngôi sao người Anh.

Đáng chú ý nhất là lỗ hổng tại vị trí hậu vệ trái. Alvaro Carreras, người được ưu tiên hơn Fran Garcia hay Ferland Mendy, chính là mắt xích yếu nhất. Anh liên tục mất bóng dẫn đến bàn thua thứ hai và thường xuyên hụt hơi trước các chân sút Bayern. Ở cánh đối diện, dù Trent Alexander-Arnold cũng mắc lỗi vị trí trong bàn thua đầu tiên, nhưng anh đã kịp chuộc lỗi bằng đường kiến tạo duy nhất cho đội nhà.

Bài toán hóc búa cho trận lượt về

Sự kết hợp giữa Vinicius Junior và Kylian Mbappe đang trở thành dấu hỏi lớn về mặt chiến thuật. Suốt 90 phút, cặp đôi này dường như vẫn chưa tìm thấy tiếng nói chung khi chỉ thực hiện vỏn vẹn 7 đường chuyền cho nhau. Cả hai có xu hướng dẫm chân lên không gian của đối phương bên cánh trái, tạo ra một sự chồng chéo thiếu hiệu quả thay vì một sức mạnh tấn công bền vững.

Mbappe tỏa sáng, nhưng Arbeloa vẫn đau đầu.

Dẫu vậy, hy vọng của Madrid vẫn chưa tắt hẳn nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Kylian Mbappe ở phút 74. Đây đã là bàn thắng thứ 39 của anh sau 40 trận mùa này. Tuy nhiên, để lật ngược thế cờ tại Allianz Arena là thử thách cực đại, bởi Bayern chưa từng thua với cách biệt quá 2 bàn trên sân nhà tại đấu trường châu Âu kể từ năm 2014.

Cuối cùng, sự khác biệt trong khung gỗ đã định đoạt kết quả trận lượt đi. Trong khi Andriy Lunin không mắc lỗi trực tiếp nhưng cũng không có pha cứu thua xuất thần nào, thì Manuel Neuer phía bên kia chiến tuyến đã chứng minh đẳng cấp thế giới. Pha cứu thua không tưởng trước Mbappe của Neuer chính là khoảnh khắc định đoạt giúp Bayern đứng vững. Real Madrid đang bắt đầu nhớ những pha cản phá của Thibaut Courtois – người vốn là điểm tựa trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.

Áp lực lúc này thuộc về Arbeloa. Ông sẽ phải tìm cách khơi dậy bản lĩnh của các học trò trong thế chân tường nếu không muốn hành trình Champions League mùa này sớm dừng lại tại Munich.