Real Madrid 2-0 Real Oviedo: Bellingham rực sáng giữa bầu không khí ngột ngạt tại Bernabeu Dù giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Gonzalo Garcia và Jude Bellingham, Real Madrid vẫn đối mặt với làn sóng chỉ trích và tiếng la ó nhắm vào Mbappe.

Real Madrid vừa trải qua 90 phút đầy cảm xúc trái chiều tại Santiago Bernabéu khi giành chiến thắng 2-0 trước Real Oviedo ở vòng 36 La Liga. Dù giành được 3 điểm quan trọng để củng cố vị trí nhì bảng, bầu không khí căng thẳng và những tiếng huýt sáo từ khán đài cho thấy vết thương từ thất bại ở trận Siêu kinh điển vẫn chưa hề nguôi ngoai.

Real giành chiến thắng cần thiết trước Real Oviedo.

Gonzalo Garcia giải tỏa bế tắc

Trước một Real Oviedo đã chính thức xuống hạng, Real Madrid vẫn nhập cuộc đầy khó khăn. Lối chơi của đội bóng hoàng gia thiếu đi sự thanh thoát vốn có, phản ánh đúng giai đoạn tâm lý bất ổn dưới triều đại HLV Alvaro Arbeloa. Các cơ hội lần lượt trôi qua trước mũi giày của Mastantuono và Brahim Diaz trong sự sốt ruột của người hâm mộ.

Phải đợi đến phút 44, thế bế tắc mới được khai thông nhờ sự tỏa sáng của tài năng trẻ Gonzalo Garcia. Sau đường chuyền thông minh từ Brahim Diaz, Garcia thực hiện pha xoay người dứt điểm kỹ thuật vào góc xa khung thành. Bàn thắng này không chỉ giúp đội bóng áo trắng vượt lên dẫn trước mà còn giải tỏa áp lực tâm lý nặng nề trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao.

Nghịch lý Kylian Mbappe và đẳng cấp của Bellingham

Bước sang hiệp hai, tốc độ trận đấu diễn ra chậm rãi. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Kylian Mbappe từ băng ghế dự bị. Tuy nhiên, thay vì sự chào đón, ngôi sao người Pháp liên tục phải hứng chịu những tiếng la ó dữ dội từ chính khán đài nhà, cho thấy sự chia rẽ sâu sắc giữa cổ động viên và ngôi sao số một của đội bóng hiện tại.

Mbappe gặp áp lực nặng nề.

Bất chấp áp lực bủa vây, Mbappe vẫn kịp để lại dấu ấn chuyên môn với đường kiến tạo chuẩn xác ở phút 80. Jude Bellingham nhận bóng và thực hiện pha xử lý cá nhân đẳng cấp, khéo léo loại bỏ các hậu vệ trước khi tung cú sút chìm hiểm hóc hạ gục thủ thành Escandell, ấn định tỷ số 2-0 cho trận đấu.

Chiến thắng mang tính giải tỏa

Phía đối diện, Real Oviedo dù rất nỗ lực phản kháng nhưng không thể một lần đưa bóng đi trúng đích. Trận đấu khép lại với một chiến thắng mang tính "công nghiệp" cho thầy trò Arbeloa. Dù củng cố vững chắc vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, Real Madrid vẫn còn rất nhiều việc phải làm để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ sau một mùa giải đầy biến động.

Kết quả chung cuộc: Real Madrid 2-0 Real Oviedo

Cầu thủ ghi bàn: Gonzalo Garcia (44'), Jude Bellingham (80')