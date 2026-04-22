Real Madrid 2-1 Alaves: Mbappe giải hạn và lời xin lỗi từ Vinicius Junior Real Madrid nhọc nhằn đánh bại Alaves 2-1 tại vòng 33 La Liga nhờ các pha lập công của Mbappe và Vinicius, qua đó tạm thu hẹp khoảng cách với Barcelona xuống còn 6 điểm.

Real Madrid vừa trải qua một trận đấu đầy cảm xúc tại Santiago Bernabeu trong khuôn khổ vòng 33 La Liga. Dù giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Deportivo Alaves, đoàn quân của huấn luyện viên Arbeloa đã phải trải qua những giây phút không hề dễ dàng để bảo toàn lợi thế. Chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng, giúp đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha tạm thời vượt qua cơn khủng hoảng sau khi bị loại khỏi Champions League.

Kylian Mbappe chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi

Dấu ấn quan trọng nhất trong hiệp thi đấu đầu tiên chính là việc Kylian Mbappe giải tỏa cơn khát bàn thắng. Sau chuỗi 4 trận liên tiếp không thể lập công tại La Liga, siêu sao người Pháp đã chính thức lên tiếng vào phút 30. Xuất phát từ nỗ lực kiến tạo của tài năng trẻ Arda Guler, Mbappe tung cú dứt điểm quyết đoán, bóng đập trúng người hậu vệ Jonny bên phía Alaves đổi hướng khiến thủ môn Sivera đứng chôn chân.

Bàn thắng mở tỷ số không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn giải tỏa áp lực tâm lý cực lớn cho cá nhân Mbappe. Trong bối cảnh người hâm mộ đang hoài nghi về phong độ của anh sau thất bại trước Bayern Munich, pha lập công này đã vực dậy tinh thần cho toàn đội và các cổ động viên có mặt tại sân Bernabeu.

Siêu phẩm và thông điệp từ Vinicius Junior

Bước sang hiệp hai, tâm điểm của trận đấu đổ dồn về Vinicius Junior. Trước đó, ngôi sao người Brazil đã phải hứng chịu những tiếng huýt sáo phản đối từ chính các cổ động viên nhà do phong độ thiếu ổn định. Tuy nhiên, số 7 của Real Madrid đã có câu trả lời đanh thép ở phút 50 bằng một siêu phẩm cá nhân.

Nhận đường chuyền từ Federico Valverde, Vinicius thực hiện cú sút xa đầy uy lực, đưa bóng găm thẳng vào góc dưới khung thành Alaves trong sự bất lực của hàng thủ đối phương. Đáng chú ý, sau khi ghi bàn, Vinicius đã có cử chỉ giơ tay đầy tôn trọng như một lời xin lỗi gửi đến người hâm mộ. Hành động này ngay lập tức biến những tiếng la ó thành những tràng pháo tay tán thưởng khắp khán đài.

Tổn thất hàng thủ và sự kiên cường của Alaves

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, Real Madrid phải đối mặt với tin dữ khi trung vệ Eder Militao dính chấn thương nghiêm trọng. Phút cuối hiệp một, Militao gặp vấn đề ở đầu gối sau một tình huống bước hụt chân và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Antonio Rudiger. Đây là tổn thất lớn cho hệ thống phòng ngự của huấn luyện viên Arbeloa khi mùa giải đang bước vào giai đoạn nước rút và trận El Clasico đang cận kề.

Sự vắng mặt của Militao phần nào khiến hàng thủ Real trở nên lỏng lẻo hơn trong hiệp hai. Thống kê cho thấy Deportivo Alaves đã chơi cực kỳ kiên cường với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.11, vượt trội so với 1.63 của đội chủ nhà. Các cầu thủ khách thậm chí đã một lần đưa bóng trúng cột dọc trước khi Toni Martinez ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 90+3 sau đường kiến tạo của Guevara.

Tầm ảnh hưởng của Arda Guler và cục diện bảng xếp hạng

Một điểm sáng khác trong lối chơi của Real Madrid là màn trình diễn của Arda Guler. Cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chứng minh giá trị với pha kiến tạo thứ 9 trong mùa giải, trực tiếp giúp Mbappe ghi bàn. Sự xông xáo của Guler cùng các nhân tố trẻ như Alvaro Carreras hay Dean Huijsen đã mang lại sức sống mới cho lối chơi của Kền kền trắng.

Dù chiến thắng có phần nhọc nhằn, Real Madrid đã hoàn thành mục tiêu rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Barcelona xuống còn 6 điểm (dù đã thi đấu nhiều hơn một trận). Kết quả này không chỉ xoa dịu nỗi đau sau thất bại tại đấu trường châu Âu mà còn tạo đà tâm lý thuận lợi cho cuộc đua vô địch La Liga đầy cam go phía trước.