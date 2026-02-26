Real Madrid 2-1 Benfica: Tchouameni và Vinicius rực sáng đưa Kền kền trắng vào vòng trong Đánh bại Benfica với tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận, Real Madrid chính thức giành vé đi tiếp tại Champions League nhờ màn trình diễn đẳng cấp của Tchouameni và Vinicius.

Real Madrid bước vào trận lượt về vòng play-off Champions League tại thánh địa Bernabeu với mục tiêu khẳng định vị thế. Dù gặp không ít áp lực từ Benfica, bản lĩnh của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã lên tiếng đúng lúc để giành chiến thắng 2-1, qua đó chính thức góp mặt ở vòng đấu tiếp theo với tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận.

Đội hình xuất phát của Real Madrid trong trận lượt về vòng play-off Champions League.

Tchouameni và Valverde: Những ông chủ khu trung tuyến

Aurelien Tchouameni đã có một ngày thi đấu chói sáng, xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Tiền vệ người Pháp không chỉ kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu mà còn ghi dấu ấn bằng một siêu phẩm. Cú sút xa đầy quyết đoán từ rìa vòng cấm của anh đã phá vỡ thế bế tắc, tạo đà tâm lý cực lớn cho Real Madrid.

Aurelien Tchouameni (8.0/10) tỏa sáng rực rỡ với siêu phẩm sút xa và khả năng cầm trịch trận đấu.

Đồng hành cùng Tchouameni là Federico Valverde, người tiếp tục chứng minh tầm ảnh hưởng sâu rộng lên lối chơi của toàn đội. Với pha kiến tạo thông minh từ một đường chuyền ngược tinh tế, Valverde đã có trận thứ hai liên tiếp dọn cỗ cho đồng đội lập công, khẳng định vai trò không thể thay thế trong sơ đồ của HLV Carlo Ancelotti.

Sức ép từ Vinicius Jr và sự ổn định của hàng thủ

Trên hàng công, Vinicius Jr vẫn là mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía đội chủ nhà. Dù bỏ lỡ một vài cơ hội trong hiệp một, ngôi sao người Brazil đã kịp thời lên tiếng bằng pha dứt điểm đẳng cấp để ấn định chiến thắng 2-1. Tốc độ và khả năng khuấy đảo của Vinicius đã khiến hàng phòng ngự Benfica có một ngày làm việc vô cùng vất vả.

Vinicius Jr (7.6/10) là nhân tố đột biến nhất trên hàng công Real Madrid.

Ở tuyến dưới, Thibaut Courtois vẫn duy trì phong độ ổn định với những pha cứu thua xuất sắc, dù anh có phần lúng túng trong tình huống dẫn đến bàn thắng duy nhất của Benfica. Trong khi đó, bộ đôi hậu vệ cánh Alexander-Arnold và Alvaro Carreras đã hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ tấn công và duy trì sự chặt chẽ trong các tình huống chuyển trạng thái.

Thibaut Courtois (7.4/10) tiếp tục cho thấy sự tin cậy trong khung gỗ.

Nốt trầm từ chấn thương của Raul Asencio

Điểm tối duy nhất trong chiến thắng của Real Madrid là chấn thương của trung vệ trẻ Raul Asencio. Sau một tình huống nỗ lực phòng ngự dẫn đến bàn mở tỷ số của Benfica, Asencio đã gặp phải một chấn thương cổ khá nặng và buộc phải rời sân sớm. Đây sẽ là bài toán nhân sự đáng lo ngại cho Real Madrid trong bối cảnh lịch thi đấu đang trở nên dày đặc.

Bên cạnh đó, Arda Guler cũng để lại sự tiếc nuối khi bị công nghệ VAR từ chối một bàn thắng. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, sự điềm tĩnh và khả năng phối hợp của các cầu thủ trẻ như Guler hay Gonzalo Garcia đã cho thấy tiềm năng phát triển rất lớn của đội hình Real Madrid hiện tại.

Chiến thắng thuyết phục trước Benfica không chỉ đưa Real Madrid tiến sâu tại Champions League mà còn là lời khẳng định về bản lĩnh của ứng cử viên vô địch hàng đầu giải đấu.