Real Madrid 2-1 Celta Vigo: Real Madrid giành chiến thắng
Real Madrid còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang giữ hạng 2 với 30 điểm và thắng cả 5 trận gần nhất. Trận đấu với Celta Vigo diễn ra lúc 03:00 ngày 22/11/2026 trên sân Santiago Bernabéu Stadium.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Real Madrid tiếp đón Celta Vigo.
- 6'BÀN THẮNG! Celta Vigo (0-1)
Phút 6': Pablo Durán Fernández (Celta Vigo) lập công (kiến tạo: Williot Swedberg). Tỷ số: 0 - 1.
- 12'Celta Vigo ép sân
Cầm bóng: Real Madrid 34% - 66% Celta Vigo, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 24'Real Madrid ép sân
Cầm bóng: Real Madrid 66% - 34% Celta Vigo, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 4, cứu thua 1 - 0.
- 36'Real Madrid ép sân
Cầm bóng: Real Madrid 61% - 39% Celta Vigo, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 4, cứu thua 2 - 0.
- 39'Hỏng phạt đền
Phút 39': Kylian Mbappé (Real Madrid) sút hỏng phạt đền.
- 45'Thay người
Phút 45' (Celta Vigo): Ferran Jutglà vào sân thay Hugo Alvarez Antunez.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 55'Real Madrid ép sân
Cầm bóng: Real Madrid 66% - 34% Celta Vigo, dứt điểm 15 - 6 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 6 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 1 - 7, cứu thua 2 - 3.
- 57'Thay người
Phút 57' (Real Madrid): Federico Valverde vào sân thay Bernardo Silva.
- 57'Thay người
Phút 57' (Real Madrid): Marc Cucurella vào sân thay Álvaro Fernández Carreras.
- 57'Thay người
Phút 57' (Real Madrid): Vinícius vào sân thay Trent Alexander-Arnold.
- 66'BÀN THẮNG! Real Madrid (1-1)
Phút 66': Jude Bellingham (Real Madrid) lập công (kiến tạo: Kylian Mbappé). Tỷ số: 1 - 1.
- 67'Thay người
Phút 67' (Celta Vigo): Couhaib Driouech vào sân thay Hugo Burcio.
- 67'Thay người
Phút 67' (Celta Vigo): Aleix Febas vào sân thay Williot Swedberg.
- 67'Real Madrid ép sân
Cầm bóng: Real Madrid 61% - 39% Celta Vigo, dứt điểm 15 - 8 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 7 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 3 - 3.
- 71'Thay người
Phút 71' (Real Madrid): Endrick Felipe Moreira de Sousa vào sân thay Yan Diomande.
- 74'Thẻ vàng
Phút 74': Yoel Lago (Celta Vigo) nhận thẻ vàng (Foul).
- 76'Thay người
Phút 76' (Celta Vigo): Iago Aspas vào sân thay Pablo Durán Fernández.
- 76'Thay người
Phút 76' (Celta Vigo): Javier Rueda García vào sân thay Javi Galán.
- 79'Thay người
Phút 79' (Real Madrid): Carlos Espí vào sân thay Eduardo Camavinga.
- 79'Real Madrid ép sân
Cầm bóng: Real Madrid 65% - 35% Celta Vigo, dứt điểm 20 - 8 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 8 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 3 - 9, cứu thua 3 - 3.
- 82'Thẻ vàng
Phút 82': Javier Rodríguez Galiano (Celta Vigo) nhận thẻ vàng (Foul).
- 85'BÀN THẮNG! Real Madrid (2-1)
Phút 85': Carlos Espí (Real Madrid) lập công. Tỷ số: 2 - 1.
- 90+4'Thẻ vàng
Phút 90+4': Carlos Espí (Real Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: Real Madrid 2-1 Celta Vigo
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.
Cập nhật lúc 05:03 22/11/2026
Real Madrid bước vào trận gặp Celta Vigo với cơ hội bám đuổi ngôi đầu trong tầm tay. Đội chủ nhà đang đứng thứ 2 với 30 điểm và có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 22/11/2026 tại Santiago Bernabéu Stadium.
Real Madrid giữ nhịp thắng để áp sát ngôi đầu
Phong độ là điểm tựa lớn nhất của Real Madrid lúc này. Đội bóng thủ đô Tây Ban Nha thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định và niềm tin đang ở mức cao.
Với 30 điểm và vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, Real Madrid đang nằm sát nhóm dẫn đầu. Mỗi trận thắng vì thế không chỉ cộng thêm điểm số mà còn giữ áp lực lên đối thủ trong cuộc đua ngôi đầu. Việc thi đấu trên sân nhà Santiago Bernabéu Stadium càng tạo thêm lợi thế về tâm lý.
Celta Vigo chưa tìm được sự ổn định
Ở chiều ngược lại, Celta Vigo có phong độ chập chờn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Điểm sáng là kết quả thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó họ từng có chuỗi hòa và thua đan xen.
Celta Vigo hiện đứng thứ 12 với 13 điểm, kém Real Madrid 17 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về vị thế giữa hai đội ở thời điểm hiện tại, và cũng cho thấy nhiệm vụ của đoàn quân khách tại Bernabéu không hề dễ dàng.
Thế đối đầu nghiêng về Real Madrid
Lịch sử gặp nhau gần đây cũng ủng hộ chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Real Madrid thắng 4 trận, không có trận hòa nào và thua 1 trận. Celta Vigo đã từng tìm được chiến thắng trước Real Madrid, nhưng đó là ngoại lệ trong loạt đối đầu này.
Tỷ lệ thắng cao trong các lần chạm trán gần đây là yếu tố giúp Real Madrid tự tin hơn khi bước vào trận đấu.
Điểm then chốt của cuộc đối đầu
Với đà thắng đang lên, Real Madrid nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu trên sân nhà. Điều quan trọng với đội bóng này là duy trì sự tập trung để không để chuỗi thắng bị gián đoạn trước một đối thủ đang xếp thấp hơn nhiều bậc.
Celta Vigo, trong khi đó, cần sự chắc chắn trong phòng ngự và hiệu quả khi nắm bắt cơ hội. Một kết quả tích cực trước đối thủ mạnh có thể giúp họ lấy lại sự ổn định sau chuỗi phong độ thất thường.
Nhận định
Nhìn chung, mọi yếu tố từ phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng đến thành tích đối đầu đều nghiêng về Real Madrid. Nếu tiếp tục duy trì mạch thắng, đội chủ nhà sẽ giữ vững vị trí thứ 2 và tiếp tục bám sát cuộc đua ngôi đầu. Celta Vigo cần một màn trình diễn vượt trội nếu muốn tạo bất ngờ tại Santiago Bernabéu Stadium.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)