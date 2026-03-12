Real Madrid 3-0 Man City: Sai lầm của Pep Guardiola và cú hat-trick của Valverde Man City nhận thất bại 0-3 tại Bernabeu sau những toan tính sai lầm của Pep Guardiola. Federico Valverde tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick lịch sử trong 22 phút.

Manchester City vừa trải qua 90 phút kinh hoàng tại Santiago Bernabeu, nơi những toan tính chiến thuật của Pep Guardiola hoàn toàn sụp đổ trước một Real Madrid đầy bản lĩnh. Quyết định đẩy cao đội hình chơi tấn công tổng lực ngay từ đầu đã trở thành "con dao hai lưỡi", khiến đại diện nước Anh phải trả giá đắt trước sự sắc lẹm của đối thủ.

Màn trình diễn lịch sử của Federico Valverde

Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu thuộc về Federico Valverde. Tiền vệ người Uruguay đã thực hiện một kỳ tích vô tiền khoáng hậu khi lập cú hat-trick chỉ trong vòng 22 phút đầu trận. Đáng chú ý, số bàn thắng này bằng đúng tổng pha lập công của anh trong suốt 75 trận đấu tại Champions League trước đó.

Valverde trừng phạt sai lầm ở hàng thủ Man City.

Hàng thủ của Man City đã có một ngày thi đấu dưới mức trung bình. Bàn thua đầu tiên bắt nguồn từ pha phán đoán sai lầm của Nico O'Reilly trước một đường bóng dài, tạo điều kiện cho Valverde thoát xuống hạ gục thủ thành Gianluigi Donnarumma. Ngay sau đó, sự lỏng lẻo trong việc phong tỏa không gian tiếp tục giúp tiền vệ này hoàn tất cú đúp với một cú sút chìm cực kỳ hiểm hóc.

Sự sụp đổ hệ thống của Pep Guardiola

Trước khi hiệp một khép lại, kịch bản tồi tệ nhất đã đến với đội khách. Brahim Diaz – một cựu cầu thủ của City – đã có tình huống xử lý kỹ thuật loại bỏ Rúben Dias, tạo khoảng trống cho Valverde vượt qua Marc Guéhi để dứt điểm quyết đoán. Cú hat-trick hoàn tất trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ ban huấn luyện đội khách.

Thất bại này không chỉ là một kết quả tồi tệ mà còn phản ánh bộ mặt bạc nhược chung của các đại diện Ngoại hạng Anh tại vòng knock-out năm nay. Thống kê cho thấy với 6 đội bóng tham dự, các đại diện từ xứ sở sương mù chỉ thu về 4 thất bại và 2 trận hòa, ghi được vỏn vẹn 6 bàn nhưng để lọt lưới tới 16 lần.

Nỗ lực trong vô vọng và bài toán lượt về

Sang hiệp hai, dù Vinícius Júnior bỏ lỡ một quả phạt đền sau tình huống bị Donnarumma phạm lỗi, Man City vẫn không thể tạo ra sự phản kháng hiệu quả nào. Ngay cả khi cơ hội ngàn vàng đến với O'Reilly, sự xuất sắc của Thibaut Courtois đã từ chối mọi hy vọng rút ngắn tỷ số của đội khách.

Pep thêm một lần thất bại trước Real.

Việc Pep Guardiola tung Tijjani Reijnders vào sân quá muộn không thể cứu vãn một thế trận đã tan vỡ từ sớm. Man City đang đối mặt với thực tại nghiệt ngã khi có nguy cơ bị Real Madrid loại năm thứ ba liên tiếp. Nếu không thể tạo nên điều kỳ diệu tại Etihad trong trận lượt về, tham vọng thống trị châu Âu của họ sẽ chính thức khép lại trong một mùa giải đầy biến động về tương lai nhân sự.