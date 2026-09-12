Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano: Real Madrid giành chiến thắng Rayo Vallecano nỗ lực bám đuổi nhóm dự cúp châu lục khi chạm trán Real Madrid đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng với 9 điểm sau giai đoạn khởi đầu ấn tượng.

Real Madrid 4 - 1 Rayo Vallecano Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Real Madrid tiếp đón Rayo Vallecano.

12' Real Madrid ép sân Cầm bóng: Real Madrid 71% - 29% Rayo Vallecano, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 2 - 0.

14' BÀN THẮNG! Real Madrid (1-0) Phút 14': Kylian Mbappé (Real Madrid) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

17' BÀN THẮNG! Real Madrid (2-0) Phút 17': Álvaro Fernández Carreras (Real Madrid) lập công (kiến tạo: Kylian Mbappé). Tỷ số: 2 - 0.

24' Real Madrid ép sân Cầm bóng: Real Madrid 76% - 24% Rayo Vallecano, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 2 - 0.

35' BÀN THẮNG! Real Madrid (3-0) Phút 35': Jude Bellingham (Real Madrid) lập công (kiến tạo: Vinícius). Tỷ số: 3 - 0.

36' Real Madrid ép sân Cầm bóng: Real Madrid 70% - 30% Rayo Vallecano, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 4 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Real Madrid): Eduardo Camavinga vào sân thay Federico Valverde.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Real Madrid ép sân Cầm bóng: Real Madrid 67% - 33% Rayo Vallecano, dứt điểm 13 - 9 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 5 - 1.

51' BÀN THẮNG! Rayo Vallecano (3-1) Phút 51': Sergio Camello (Rayo Vallecano) lập công. Tỷ số: 3 - 1.

61' Real Madrid ép sân Cầm bóng: Real Madrid 63% - 37% Rayo Vallecano, dứt điểm 14 - 12 (trúng đích 5 - 6), phạt góc 5 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 5 - 2.

67' Thay người Phút 67' (Rayo Vallecano): Rayane Belaid vào sân thay Pedro Díaz.

67' Thay người Phút 67' (Rayo Vallecano): Óscar Valentín vào sân thay Gnangoro Bouare.

69' Thay người Phút 69' (Real Madrid): Aurelien Tchouameni vào sân thay Bernardo Silva.

72' Thay người Phút 72' (Real Madrid): Arda Güler vào sân thay Yan Diomande.

73' Real Madrid ép sân Cầm bóng: Real Madrid 58% - 42% Rayo Vallecano, dứt điểm 14 - 15 (trúng đích 4 - 7), phạt góc 5 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 6 - 1.

75' Thay người Phút 75' (Rayo Vallecano): Alexandre Zurawski vào sân thay Sergio Camello.

75' Thay người Phút 75' (Rayo Vallecano): Mujaid Sadick vào sân thay Unai López.

76' Thẻ vàng Phút 76': Pathé Ciss (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Foul).

85' Real Madrid ép sân Cầm bóng: Real Madrid 58% - 42% Rayo Vallecano, dứt điểm 20 - 15 (trúng đích 8 - 7), phạt góc 9 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 13, cứu thua 6 - 5.

86' Thay người Phút 86' (Rayo Vallecano): Ivan Balliu vào sân thay Adrià Pedrosa.

89' Thay người Phút 89' (Real Madrid): Marc Cucurella vào sân thay Vinícius.

90+1' BÀN THẮNG! Real Madrid (4-1) Phút 90+1': Kylian Mbappé (Real Madrid) lập công (kiến tạo: Arda Güler). Tỷ số: 4 - 1.

KT Kết thúc: Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

Cập nhật lúc 04:00 13/09/2026

Đội hình chính thức Real Madrid Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV José Mourinho Rayo Vallecano Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Beñat San José 1 T. Courtois 24 D. Dumfries 22 A. Rüdiger 16 I. Konaté 18 Álvaro Fernández 8 F. Valverde 20 Bernardo Silva 25 Y. Diomande 5 J. Bellingham 7 Vinícius Júnior 10 Kylian Mbappé 25 E. Audero 2 A. Rațiu 24 F. Lejeune 6 P. Ciss 17 Adrià Pedrosa 8 Unai López 36 G. Bouare 14 Tsitaishvili 4 Pedro Díaz 18 Álvaro García 10 Sergio Camello Dự bị Real Madrid 2 Raúl Asencio 12 Alexander-Arnold 6 E. Camavinga 17 Marc Cucurella 21 Brahim Díaz 9 Endrick 19 Carlos Espí 15 A. Güler 4 D. Huijsen Rayo Vallecano 20 I. Balliu 23 Óscar Valentín 15 Mujaid Sadick 30 Adrián Molina 3 M. Kumbulla 22 Pelayo Fernández 26 Marco de las Sías 1 Dani Cárdenas 37 Rayane Belid Cập nhật đội hình lúc 01:35 13/09/2026

Real Madrid Thống kê Rayo Vallecano 56% Kiểm soát bóng 44% 24 Dứt điểm 18 11 Trúng đích 7 11 Phạt góc 5 9 Phạm lỗi 13 1 Việt vị 0 6 Thủ môn cứu thua 7

Cầu thủ nổi bật Kylian Mbappé Real Madrid 2 bàn · 1 kiến tạo J. Bellingham Real Madrid 1 bàn Sergio Camello Rayo Vallecano 1 bàn Álvaro Fernández Real Madrid 1 bàn Vinícius Júnior Real Madrid 1 kiến tạo · điểm 7.7 A. Güler Real Madrid 1 kiến tạo · điểm 7.7

Rayo Vallecano bước vào chuyến làm khách trước Real Madrid với mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục. Trận đấu diễn ra vào lúc 02:00 ngày 13/09/2026, thời điểm cả hai đội bóng đều nỗ lực giành điểm số để phục vụ cho các mục tiêu riêng trên bảng xếp hạng.

Tương quan vị trí và phong độ hiện tại

Real Madrid hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 9 điểm. Về mặt phong độ, trong 4 trận gần nhất, đội bóng giành được 3 chiến thắng liên tiếp trước khi nhận 1 thất bại ở trận ra quân gần nhất. Nhìn chung, việc duy trì được 3 trận thắng sau 4 lần xuất quân gần đây cho thấy sự ổn định tương đối vững chắc của đội bóng trong nhóm dẫn đầu.

Ở phía bên kia sân đấu, Rayo Vallecano đang tạm thời xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng với 4 điểm có được. Xét trong 4 trận đấu gần nhất, thành tích của họ ghi nhận 1 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Quyết tâm bám sát nhóm dự cúp châu lục tiếp tục là động lực lớn thúc đẩy Rayo Vallecano tìm kiếm một kết quả tích cực trong chuyến hành quân này.

Xu hướng đối đầu gần đây

Lịch sử chạm trán trong 5 lần gần nhất đang nghiêng về phía Real Madrid. Đội bóng này giành được 2 chiến thắng, trong khi 3 trận đấu còn lại kết thúc với tỷ số bất phân thắng bại, và Rayo Vallecano chưa có trận thắng nào. Thông số này chỉ ra rằng dù Real Madrid duy trì thành tích bất bại, Rayo Vallecano vẫn luôn biết cách gây khó dễ khi chia điểm thành công ở 3 trong 5 lần đối đầu gần nhất.

Điểm nhấn trước giờ bóng lăn

Real Madrid bước vào trận đấu với vị thế đội xếp trên khi hơn đối thủ 5 điểm và 10 bậc trên bảng xếp hạng (hạng 4 so với hạng 14). Với lợi thế đối đầu tốt hơn cùng phong độ thắng 3 trong 4 trận gần nhất, đội chủ nhà có nhiều cơ sở để thiết lập thế trận chủ động. Ngược lại, Rayo Vallecano sẽ phải phát huy sự chặt chẽ từng giúp họ cầm hòa đối phương ở 3 lần gặp nhau gần đây để hoàn thành mục tiêu bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Real Madrid · 2 thắng 3 hòa Rayo Vallecano · 0 thắng Real Madrid 2 - 1 Rayo Vallecano RM Rayo Vallecano 0 - 0 Real Madrid Hòa Real Madrid 2 - 1 Rayo Vallecano RM Rayo Vallecano 3 - 3 Real Madrid Hòa Rayo Vallecano 1 - 1 Real Madrid Hòa

Real Madrid 5 trận gần nhất T B T T T 4 Trận 3-0-1 T-H-B 10 Ghi (TB 2.5) 3 Thủng lưới Rayo Vallecano 5 trận gần nhất T B H B B 4 Trận 1-1-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 4 4 0 0 +15 12 T T T T 2 Alaves 4 3 1 0 +7 10 T T H T 3 Sevilla 5 3 1 1 +2 10 T H B T T 4 Real Madrid 4 3 0 1 +7 9 B T T T 5 Real Betis 4 3 0 1 0 9 T B T T … 13 Racing Santander 4 1 1 2 -1 4 B T B H 14 Rayo Vallecano 4 1 1 2 -3 4 T B H B 15 Getafe 4 1 1 2 -3 4 H B T B …

Tình hình lực lượng Real Madrid ✚ Eder Militao (Hamstring Injury) ✚ F. Mendy (Hip Injury) ✚ Rodrygo (Knee Injury) ✚ Eder Militao (Hamstring Injury) ✚ F. Mendy (Hip Injury) ✚ Rodrygo (Knee Injury) Rayo Vallecano ✚ A. Batalla (Broken calfbone) ✚ Luiz Felipe (Hamstring Injury) ✚ R. Nteka (Muscle Injury) ✚ I. Palazon (Muscle Injury) ✚ F. Perez (Red Card) ✚ J. Vertrouwd (Muscle Injury) ✚ J. de Frutos (Red Card) ✚ I. Balliu (Ankle Injury)