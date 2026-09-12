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Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano: Real Madrid giành chiến thắng

Văn Thể12/09/2026 21:19

Rayo Vallecano nỗ lực bám đuổi nhóm dự cúp châu lục khi chạm trán Real Madrid đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng với 9 điểm sau giai đoạn khởi đầu ấn tượng.

Real Madrid4 - 1Rayo VallecanoKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Real Madrid tiếp đón Rayo Vallecano.

  • 12'Real Madrid ép sân

    Cầm bóng: Real Madrid 71% - 29% Rayo Vallecano, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 2 - 0.

  • 14'BÀN THẮNG! Real Madrid (1-0)

    Phút 14': Kylian Mbappé (Real Madrid) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 17'BÀN THẮNG! Real Madrid (2-0)

    Phút 17': Álvaro Fernández Carreras (Real Madrid) lập công (kiến tạo: Kylian Mbappé). Tỷ số: 2 - 0.

  • 24'Real Madrid ép sân

    Cầm bóng: Real Madrid 76% - 24% Rayo Vallecano, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 2 - 0.

  • 35'BÀN THẮNG! Real Madrid (3-0)

    Phút 35': Jude Bellingham (Real Madrid) lập công (kiến tạo: Vinícius). Tỷ số: 3 - 0.

  • 36'Real Madrid ép sân

    Cầm bóng: Real Madrid 70% - 30% Rayo Vallecano, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 4 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Real Madrid): Eduardo Camavinga vào sân thay Federico Valverde.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Real Madrid ép sân

    Cầm bóng: Real Madrid 67% - 33% Rayo Vallecano, dứt điểm 13 - 9 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 5 - 1.

  • 51'BÀN THẮNG! Rayo Vallecano (3-1)

    Phút 51': Sergio Camello (Rayo Vallecano) lập công. Tỷ số: 3 - 1.

  • 61'Real Madrid ép sân

    Cầm bóng: Real Madrid 63% - 37% Rayo Vallecano, dứt điểm 14 - 12 (trúng đích 5 - 6), phạt góc 5 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 5 - 2.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Rayo Vallecano): Rayane Belaid vào sân thay Pedro Díaz.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Rayo Vallecano): Óscar Valentín vào sân thay Gnangoro Bouare.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Real Madrid): Aurelien Tchouameni vào sân thay Bernardo Silva.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Real Madrid): Arda Güler vào sân thay Yan Diomande.

  • 73'Real Madrid ép sân

    Cầm bóng: Real Madrid 58% - 42% Rayo Vallecano, dứt điểm 14 - 15 (trúng đích 4 - 7), phạt góc 5 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 6 - 1.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Rayo Vallecano): Alexandre Zurawski vào sân thay Sergio Camello.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Rayo Vallecano): Mujaid Sadick vào sân thay Unai López.

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': Pathé Ciss (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 85'Real Madrid ép sân

    Cầm bóng: Real Madrid 58% - 42% Rayo Vallecano, dứt điểm 20 - 15 (trúng đích 8 - 7), phạt góc 9 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 13, cứu thua 6 - 5.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Rayo Vallecano): Ivan Balliu vào sân thay Adrià Pedrosa.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Real Madrid): Marc Cucurella vào sân thay Vinícius.

  • 90+1'BÀN THẮNG! Real Madrid (4-1)

    Phút 90+1': Kylian Mbappé (Real Madrid) lập công (kiến tạo: Arda Güler). Tỷ số: 4 - 1.

  • KTKết thúc: Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano

    Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

Cập nhật lúc 04:00 13/09/2026

Đội hình chính thức
Real Madrid
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV José Mourinho
Rayo Vallecano
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Beñat San José
1
T. Courtois
24
D. Dumfries
22
A. Rüdiger
16
I. Konaté
18
Álvaro Fernández
8
F. Valverde
20
Bernardo Silva
25
Y. Diomande
5
J. Bellingham
7
Vinícius Júnior
10
Kylian Mbappé
25
E. Audero
2
A. Rațiu
24
F. Lejeune
6
P. Ciss
17
Adrià Pedrosa
8
Unai López
36
G. Bouare
14
Tsitaishvili
4
Pedro Díaz
18
Álvaro García
10
Sergio Camello
Dự bị
Real Madrid
2 Raúl Asencio12 Alexander-Arnold6 E. Camavinga17 Marc Cucurella21 Brahim Díaz9 Endrick19 Carlos Espí15 A. Güler4 D. Huijsen
Rayo Vallecano
20 I. Balliu23 Óscar Valentín15 Mujaid Sadick30 Adrián Molina3 M. Kumbulla22 Pelayo Fernández26 Marco de las Sías1 Dani Cárdenas37 Rayane Belid
Cập nhật đội hình lúc 01:35 13/09/2026
Real MadridThống kêRayo Vallecano
56%
Kiểm soát bóng
44%
24
Dứt điểm
18
11
Trúng đích
7
11
Phạt góc
5
9
Phạm lỗi
13
1
Việt vị
0
6
Thủ môn cứu thua
7
Cầu thủ nổi bật
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé
Real Madrid
2 bàn · 1 kiến tạo
J. Bellingham
J. Bellingham
Real Madrid
1 bàn
Sergio Camello
Sergio Camello
Rayo Vallecano
1 bàn
Álvaro Fernández
Álvaro Fernández
Real Madrid
1 bàn
Vinícius Júnior
Vinícius Júnior
Real Madrid
1 kiến tạo · điểm 7.7
A. Güler
A. Güler
Real Madrid
1 kiến tạo · điểm 7.7

Rayo Vallecano bước vào chuyến làm khách trước Real Madrid với mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục. Trận đấu diễn ra vào lúc 02:00 ngày 13/09/2026, thời điểm cả hai đội bóng đều nỗ lực giành điểm số để phục vụ cho các mục tiêu riêng trên bảng xếp hạng.

Tương quan vị trí và phong độ hiện tại

Real Madrid hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 9 điểm. Về mặt phong độ, trong 4 trận gần nhất, đội bóng giành được 3 chiến thắng liên tiếp trước khi nhận 1 thất bại ở trận ra quân gần nhất. Nhìn chung, việc duy trì được 3 trận thắng sau 4 lần xuất quân gần đây cho thấy sự ổn định tương đối vững chắc của đội bóng trong nhóm dẫn đầu.

Ở phía bên kia sân đấu, Rayo Vallecano đang tạm thời xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng với 4 điểm có được. Xét trong 4 trận đấu gần nhất, thành tích của họ ghi nhận 1 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Quyết tâm bám sát nhóm dự cúp châu lục tiếp tục là động lực lớn thúc đẩy Rayo Vallecano tìm kiếm một kết quả tích cực trong chuyến hành quân này.

Xu hướng đối đầu gần đây

Lịch sử chạm trán trong 5 lần gần nhất đang nghiêng về phía Real Madrid. Đội bóng này giành được 2 chiến thắng, trong khi 3 trận đấu còn lại kết thúc với tỷ số bất phân thắng bại, và Rayo Vallecano chưa có trận thắng nào. Thông số này chỉ ra rằng dù Real Madrid duy trì thành tích bất bại, Rayo Vallecano vẫn luôn biết cách gây khó dễ khi chia điểm thành công ở 3 trong 5 lần đối đầu gần nhất.

Điểm nhấn trước giờ bóng lăn

Real Madrid bước vào trận đấu với vị thế đội xếp trên khi hơn đối thủ 5 điểm và 10 bậc trên bảng xếp hạng (hạng 4 so với hạng 14). Với lợi thế đối đầu tốt hơn cùng phong độ thắng 3 trong 4 trận gần nhất, đội chủ nhà có nhiều cơ sở để thiết lập thế trận chủ động. Ngược lại, Rayo Vallecano sẽ phải phát huy sự chặt chẽ từng giúp họ cầm hòa đối phương ở 3 lần gặp nhau gần đây để hoàn thành mục tiêu bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Real Madrid · 2 thắng3 hòaRayo Vallecano · 0 thắng
01/02/2026
Real Madrid
2 - 1
Rayo Vallecano
RM
09/11/2025
Rayo Vallecano
0 - 0
Real Madrid
Hòa
09/03/2025
Real Madrid
2 - 1
Rayo Vallecano
RM
15/12/2024
Rayo Vallecano
3 - 3
Real Madrid
Hòa
18/02/2024
Rayo Vallecano
1 - 1
Real Madrid
Hòa
Real Madrid
5 trận gần nhất
TBTTT
4
Trận
3-0-1
T-H-B
10
Ghi (TB 2.5)
3
Thủng lưới
Rayo Vallecano
5 trận gần nhất
TBHBB
4
Trận
1-1-2
T-H-B
7
Ghi (TB 1.8)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona4400+1512TTTT
2Alaves4310+710TTHT
3Sevilla5311+210THBTT
4Real Madrid4301+79BTTT
5Real Betis430109TBTT
13Racing Santander4112-14BTBH
14Rayo Vallecano4112-34TBHB
15Getafe4112-34HBTB
Tình hình lực lượng
Real Madrid
Eder Militao (Hamstring Injury)
F. Mendy (Hip Injury)
Rodrygo (Knee Injury)
Eder Militao (Hamstring Injury)
F. Mendy (Hip Injury)
Rodrygo (Knee Injury)
Rayo Vallecano
A. Batalla (Broken calfbone)
Luiz Felipe (Hamstring Injury)
R. Nteka (Muscle Injury)
I. Palazon (Muscle Injury)
F. Perez (Red Card)
J. Vertrouwd (Muscle Injury)
J. de Frutos (Red Card)
I. Balliu (Ankle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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