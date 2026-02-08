Real Madrid áp sát Rodri, Barcelona chốt mua đứt Marcus Rashford Real Madrid đẩy mạnh kế hoạch đưa Rodri trở lại Tây Ban Nha trong khi Barcelona quyết định kích hoạt điều khoản mua đứt Marcus Rashford sau màn trình diễn ấn tượng.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá thế giới sáng ngày 8/2 chứng kiến những diễn biến dồn dập từ các câu lạc bộ hàng đầu. Tâm điểm đổ dồn về Tây Ban Nha khi hai gã khổng lồ Real Madrid và Barcelona đều đang thực hiện những nước đi quan trọng nhằm củng cố đội hình cho mùa giải tới.

Real Madrid và tham vọng đưa 'ông chủ' Rodri về Bernabeu

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang đẩy mạnh chiến dịch chiêu mộ tiền vệ Rodri từ Manchester City. Trong bối cảnh tuyển thủ Tây Ban Nha chỉ còn chưa đầy 18 tháng hợp đồng tại sân Etihad, Real Madrid nhận định đây là thời điểm vàng để thực hiện một thương vụ bom tấn. HLV Alvaro Arbeloa coi Rodri là mảnh ghép hoàn hảo, một "ông chủ" mới ở tuyến giữa nhằm mang lại sự cân bằng và đẳng cấp cho lối chơi của Los Blancos.

Real Madrid nỗ lực chiêu mộ Rodri.

Barcelona chính thức hóa tương lai của Marcus Rashford

Tại xứ Catalan, ban lãnh đạo Barcelona đã đi đến quyết định cuối cùng về trường hợp của Marcus Rashford. Sau thời gian thi đấu cho mượn thành công, tiền đạo 28 tuổi người Anh đã thuyết phục hoàn toàn ban huấn luyện bằng sự hòa nhập nhanh chóng và đóng góp trực tiếp vào lối chơi chung. Việc mua đứt Rashford từ Manchester United khẳng định anh sẽ là nhân tố then chốt trong kế hoạch chinh phục các danh hiệu lớn của câu lạc bộ tại sân Nou Camp trong tương lai gần.

Barcelona sắp mua đứt Marcus Rashford.

Biến động tại Ngoại hạng Anh: Arsenal và Newcastle ráo riết săn người

Bên cạnh đó, Arsenal đang chuẩn bị một kế hoạch dài hơi cho vị trí tiền vệ. Mục tiêu hàng đầu của Pháo thủ là Leon Goretzka. Sau khi thất bại trong việc chiêu mộ cầu thủ 31 tuổi từ Bayern Munich vào tháng Giêng, HLV Mikel Arteta quyết tâm đưa tuyển thủ Đức về sân Emirates theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè tới. Kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc của Goretzka được đánh giá là sự bổ sung cần thiết cho đội hình trẻ của Arsenal.

Trong khi đó, một cuộc đua kịch tính khác đang diễn ra giữa Manchester United và Newcastle nhằm giành chữ ký của tài năng trẻ Michael Kayode. Hậu vệ phải 21 tuổi người Ý hiện khoác áo Brentford đã thu hút sự chú ý đặc biệt sau những màn trình diễn ấn tượng tại Ngoại hạng Anh và đội tuyển U21 quốc gia. Cả Quỷ đỏ và Chích chòe đều coi Kayode là phương án nâng cấp hành lang cánh phải tiềm năng.

Tình hình nhân sự tại Serie A: Juventus và AS Roma thắt chặt kỷ luật

Tại Italy, tương lai của Dusan Vlahovic tại Juventus đang trở nên mờ mịt khi câu lạc bộ chưa có động thái đàm phán gia hạn hợp đồng. Sự chậm trễ này đã mở ra cơ hội cho hàng loạt ông lớn như Chelsea, Tottenham, AC Milan và Inter Milan nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo 26 tuổi người Serbia.

Đáng chú ý, AS Roma đang áp dụng chính sách tài chính cứng rắn khi yêu cầu bộ đôi trụ cột Paulo Dybala và Lorenzo Pellegrini phải cắt giảm lương nếu muốn tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ. Đây là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc quỹ lương của đội bóng áo bã trầu trước khi hợp đồng của cả hai hết hạn vào mùa hè tới.

Những cam kết và kịch bản thay thế

Ngược lại với những biến động, Inter Milan đã thể hiện niềm tin tuyệt đối vào HLV Cristian Chivu bằng bản hợp đồng gia hạn đến năm 2028 kèm mức lương thưởng hấp dẫn. Tại Pháp, HLV Luis Enrique cũng dập tắt mọi tin đồn liên quan đến Manchester United để cam kết tương lai lâu dài với dự án tại Paris Saint-Germain.

Cuối cùng, Newcastle United đang phải đối mặt với nguy cơ mất Sandro Tonali nếu không thể giành vé tham dự Champions League. Để chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh đã nhắm tới Tyler Morton của Lyon như một phương án thay thế khả dĩ nhất. Nếu độc giả quan tâm hoạt động chuyển nhượng, có thể tham khảo bài viết Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.