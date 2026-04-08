Real Madrid bật đèn xanh cho Endrick: Cơ hội vàng để Manchester United ra tay Tương lai mờ mịt của Endrick dưới thời Jose Mourinho tại Real Madrid đang tạo điều kiện thuận lợi để Manchester United gia cố hàng công trong kỳ chuyển nhượng.

Tương lai của tiền đạo trẻ Endrick tại Real Madrid đang rơi vào trạng thái bế tắc khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đi vào giai đoạn then chốt. Dù thể hiện phong độ ấn tượng trong thời gian cho mượn tại Lyon với 8 bàn thắng và 8 đường kiến tạo, chân sút 20 tuổi vẫn chưa thể chiếm trọn niềm tin từ ban huấn luyện sân Bernabeu.

Man Utd có cơ hội đưa Endrick về Old Trafford. Ảnh: Getty Images.

Ngay sau khi trở lại Tây Ban Nha từ kỳ World Cup cùng đội tuyển Brazil, Endrick đã chủ động cắt ngắn kỳ nghỉ để hội quân sớm. Bàn thắng trong trận giao hữu với Fiorentina là lời khẳng định cho sự nỗ lực của sao trẻ này. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực đó dường như chưa đủ để làm thay đổi cục diện tại Madrid.

Triết lý của Jose Mourinho và sự thất sủng của Endrick

Theo tiết lộ từ tờ Marca, HLV Jose Mourinho đang hướng tới việc gặt hái danh hiệu ngay lập tức và ưu tiên các mẫu tiền đạo giàu kinh nghiệm, sở hữu thể hình vượt trội cho vị trí số 9. Sự xuất hiện của tân binh Carlos Espi càng đẩy Endrick xuống sâu hơn trong danh sách lựa chọn. Thực tế, đây không phải lần đầu chân sút người Brazil gặp khó khăn, bởi trước đó anh cũng hiếm khi được trọng dụng dưới thời Xabi Alonso hay Carlo Ancelotti.

Endrick khó có thể ra sân thường xuyên ở Real Madrid. Ảnh: Getty Images.

Trước tình cảnh hiện tại, giới thượng tầng Real Madrid đang nghiêm túc xem xét phương án để Endrick ra đi nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm. Ban lãnh đạo Los Blancos dự kiến áp dụng công thức chuyển nhượng từng thực hiện với Nico Paz: bán đứt nhưng cài đặt điều khoản mua lại với mức giá hợp lý, kèm theo phần trăm hoa hồng nếu cầu thủ này chuyển nhượng sang bên thứ ba.

Hiện tại, AS Roma đang thể hiện sự quan tâm lớn nhất khi Giám đốc thể thao của họ đã có mặt tại Madrid để đàm phán. Mặc dù vậy, với việc hợp đồng của Endrick còn thời hạn đến năm 2030, Real Madrid hoàn toàn nắm thế chủ động và không chịu áp lực phải bán rẻ tài năng trẻ của mình.

Dữ liệu SciSports chỉ ra bến đỗ lý tưởng cho Manchester United

Bên cạnh sự sốt sắng từ đại diện Serie A, Manchester United nổi lên như một điểm đến tiềm năng nếu họ quyết định tham gia vào cuộc đua. Hàng công của đội chủ sân Old Trafford đang đứng trước nguy cơ biến động khi Joshua Zirkzee thu hút sự chú ý từ các câu lạc bộ Ý. Việc bổ sung một nhân tố đa năng như Endrick — người có thể đảm nhận tốt cả vị trí trung phong lẫn hành lang cánh — sẽ giúp chia sẻ gánh nặng bàn thắng với Benjamin Sesko.

Đáng chú ý, phân tích từ hệ thống dữ liệu SciSports đánh giá mức độ phù hợp của Manchester United dành cho Endrick lên tới 77 điểm. Chỉ số này ngang bằng với Atletico Madrid, Fulham và chỉ đứng sau Inter Milan. Việc bỏ qua cơ hội tiếp cận một tài năng triển vọng trong bối cảnh Real Madrid sẵn sàng nhượng bộ có thể xem là sự lãng phí đối với chiến lược chuyển nhượng của đại diện nước Anh.