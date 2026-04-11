Real Madrid bị Girona cầm hòa 1-1: Tham vọng vô địch La Liga dần tan biến tại Bernabeu Real Madrid đối mặt với viễn cảnh mất chức vô địch La Liga sau trận hòa 1-1 trước Girona. Sự phung phí của hàng công và sai lầm phòng ngự khiến thầy trò Arbeloa trả giá đắt ngay trên sân nhà.

Trận hòa 1-1 trước Girona ngay tại thánh địa Bernabeu được xem là bước lùi nghiêm trọng trong cuộc đua vô địch La Liga của Real Madrid. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và sở hữu dàn siêu sao đắt giá, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã tự đánh mất lợi thế bởi sự kết hợp giữa hàng công thiếu sắc bén và hệ thống phòng ngự mất tập trung.

Hàng công bế tắc trước sự xuất sắc của Gazzaniga

Dữ liệu thống kê sau trận đấu đã lột tả sự nghiệt ngã mà Real Madrid phải gánh chịu. Đội chủ nhà sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.22, con số áp đảo hoàn toàn so với 0.52 của Girona. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế lại tỷ lệ nghịch với những cơ hội được tạo ra.

Kylian Mbappe, tâm điểm của mọi đợt lên bóng, đã trải qua một ngày thi đấu vô duyên kỳ lạ. Tiền đạo người Pháp liên tục bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn ở phút 53 và 86, khiến khán đài Bernabeu không ít lần phải tiếc nuối. Bên cạnh sự thiếu chính xác từ các chân sút áo trắng, thủ thành Paulo Gazzaniga bên phía Girona đã có một ngày thi đấu xuất thần. Ngoại trừ tình huống để bóng lọt tay sau cú sút xa của Valverde, Gazzaniga đã thực hiện hàng loạt pha cứu thua quyết định trước Bellingham và Diaz.

Tử huyệt hàng phòng ngự và hệ quả của sự mất tập trung

Real Madrid bước vào vòng 31 với một thống kê đáng báo động khi đã để thủng lưới trong 8 trận liên tiếp tại La Liga. Sự lỏng lẻo này một lần nữa bị phơi bày ở phút 62. Trong tình huống Thomas Lemar ghi bàn gỡ hòa, các hậu vệ Madrid đã mắc sai lầm sơ đẳng khi không áp sát, để tiền vệ đối phương thoải mái dứt điểm từ xa đẳng cấp.

Sự thiếu quyết liệt trong khâu phòng ngự từ xa và những pha mất bóng nguy hiểm của các trụ cột như Carvajal cho thấy hệ thống của HLV Alvaro Arbeloa đang gặp vấn đề nghiêm trọng về khả năng duy trì cường độ. Khi hàng thủ không thể giữ sạch lưới, áp lực đè nặng lên hàng công ngày càng lớn, dẫn đến sự vội vã và thiếu chuẩn xác trong các tình huống quyết định cuối cùng.

Tác động từ việc xoay tua cho Champions League

Việc HLV Alvaro Arbeloa thực hiện tới 7 sự thay đổi trong đội hình xuất phát cho thấy rõ ưu tiên của Real Madrid lúc này là trận tứ kết lượt về với Bayern Munich. Tuy nhiên, cái giá phải trả là sự thiếu gắn kết trong lối chơi trước một đối thủ khó chịu như Girona.

Trong những phút cuối trận, khi cần sự đột phá để tìm kiếm bàn thắng quyết định, Real Madrid lại tỏ ra rệu rã và thiếu sáng tạo. Các đợt tấn công chỉ còn dựa vào nỗ lực cá nhân đơn điệu thay vì những mảng miếng phối hợp sắc nét. Kết quả này khiến Real Madrid hiện đã kém đội đầu bảng Barcelona tới 6 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận. Hy vọng vô địch La Liga của "Los Blancos" đang dần trở nên mong manh hơn bao giờ hết.