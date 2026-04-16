Real Madrid bị loại khỏi Champions League: Mbappe và lời nguyền cúp bạc chưa hồi kết Thất bại 2-3 trước Bayern Munich khiến Real Madrid chính thức trắng tay mùa này, đồng thời phơi bày sự rạn nứt nội bộ và nỗi thất vọng mang tên Kylian Mbappe.

Thất bại rạng sáng nay tại Munich không chỉ loại Real Madrid khỏi Champions League mà còn chính thức xác nhận một mùa giải "Nadaplete" (trắng tay) cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Dù về mặt lý thuyết La Liga vẫn chưa kết thúc, nhưng khoảng cách điểm số hiện tại khiến hy vọng bảo vệ ngôi vương của đội chủ sân Bernabeu trở nên gần như không tưởng.

Nỗi ám ảnh mang tên Champions League của Kylian Mbappe

Khi Kylian Mbappe chính thức cập bến Santiago Bernabeu vào mùa hè năm 2024, anh mang theo kỳ vọng về một kỷ nguyên thống trị mới. Tuy nhiên, sau hai mùa giải, tủ kính danh hiệu châu Âu của siêu sao người Pháp tại Madrid vẫn trống rỗng một cách đáng báo động. Trong trận đấu quyết định với Bayern Munich, dù ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, Mbappe vẫn bị chỉ trích khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn có thể thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Giấc mơ Champions League của Mbappe vẫn còn dang dở.

Dường như đang tồn tại một "lời nguyền" ngăn cản Mbappe chạm tay vào chiếc cúp bạc danh giá. Từ PSG cho đến Real Madrid, tiền đạo này vẫn chưa thể đóng vai trò đầu tàu bản lĩnh để đưa tập thể của mình lên đỉnh cao nhất của bóng đá lục địa già.

Sự rạn nứt nội bộ và sai lầm chiến thuật

Trận thua tại Munich không chỉ bộc lộ vấn đề chuyên môn mà còn phơi bày những rạn nứt sâu sắc bên trong phòng thay đồ đầy rẫy ngôi sao. Ống kính truyền hình đã ghi lại khoảnh khắc căng thẳng khi Vinicius quát thẳng vào mặt Jude Bellingham. Sự thiếu kết nối giữa Vinicius và Mbappe đang trở thành rào cản lớn nhất cho dự án thể thao của đội bóng.

Dưới sự dẫn dắt của Alvaro Arbeloa, Real Madrid dường như đánh mất bản sắc chiến thuật vốn có từ thời Xabi Alonso. Việc thiếu vắng Aurelien Tchouameni đã để lại lỗ hổng không thể khỏa lấp ở tuyến giữa. Arbeloa cố gắng vá víu bằng cách đẩy Jude Bellingham và Fede Valverde vào trung lộ để điều tiết nhịp độ, nhưng phương án này hoàn toàn phá sản trước hàng tiền vệ cơ động của Bayern.

Mbappe trải qua thêm 1 mùa giải trắng tay nữa tại Champions League.

Hỗn loạn những phút cuối và cuộc khủng hoảng niềm tin

Kỷ luật là vấn đề nghiêm trọng khác khiến Real Madrid sụp đổ trong thời khắc sinh tử. Eduardo Camavinga nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở cuối trận, ngay sau đó Arda Guler cũng nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi phản ứng. Những chiếc thẻ phạt vô nghĩa này là biểu tượng cho sự bất lực và thiếu kiềm chế của tập thể Real Madrid trong một mùa giải thất bại toàn diện.

Nhìn lại hành trình 2025/2026, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc từ ban lãnh đạo đến người hâm mộ. Kylian Mbappe, người đến để viết tiếp lịch sử, lại vừa phải chứng kiến thêm một trang giấy trắng trong sự nghiệp tại Madrid. Một mùa giải trắng tay đang bao phủ lấy sân Bernabeu, đặt ra dấu hỏi lớn về tương lai của những ngôi sao và cả ban huấn luyện đương nhiệm.