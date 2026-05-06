Real Madrid cân nhắc bán Kylian Mbappe, Liverpool chi 94 triệu USD săn Jules Kounde Thị trường chuyển nhượng dậy sóng khi Real Madrid cân nhắc bán Kylian Mbappe. Liverpool và Arsenal cũng sẵn sàng kích hoạt các bom tấn trị giá hàng trăm triệu USD.

Thế giới bóng đá đang chứng kiến những biến động lớn trên thị trường chuyển nhượng khi tương lai của Kylian Mbappe tại Real Madrid bất ngờ bị đặt dấu hỏi lớn. Cùng lúc đó, các ông lớn Premier League như Liverpool và Arsenal đang chuẩn bị những khoản ngân sách khổng lồ để củng cố đội hình cho cuộc đua vô địch mùa tới.

Real Madrid và bài toán kỷ luật mang tên Kylian Mbappe

Theo nguồn tin từ Fichajes, Real Madrid đang xem xét khả năng chia tay Kylian Mbappe ngay trong kỳ chuyển nhượng hè sắp tới. Dù mới gia nhập đội bóng Hoàng gia chưa lâu, tiền đạo người Pháp đang gây ra những lo ngại về vấn đề kỷ luật và sự thiếu hòa hợp với ngôi sao Vinicius Junior trên hàng công. Chủ tịch Florentino Perez được cho là sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị kỷ lục để đảm bảo sự ổn định trong phòng thay đồ của Los Blancos.

Liverpool và Arsenal kích hoạt các thương vụ bom tấn

Tại Anh, Liverpool đang chuẩn bị gửi một lời đề nghị trị giá 94 triệu USD tới Barcelona để hỏi mua hậu vệ Jules Kounde. Huấn luyện viên Arne Slot xác định tuyển thủ người Pháp là mục tiêu ưu tiên nhằm tăng cường sức mạnh cho cả vị trí trung vệ lẫn hành lang cánh phải. Trong bối cảnh Barcelona đang gặp khó khăn về tài chính, đội bóng xứ Catalonia có thể buộc phải chấp nhận để trụ cột của mình ra đi.

Không kém cạnh, Arsenal đã chuyển hướng sang tài năng trẻ Endrick của Real Madrid sau khi bỏ lỡ Julian Alvarez. Đội bóng thành London sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán 117 triệu USD để thuyết phục Real Madrid nhượng lại chân sút trẻ người Brazil. Đây được xem là bước đi táo bạo của "Pháo thủ" nhằm tìm kiếm một làn gió mới cho hàng tiền đạo.

Cuộc đua giành chữ ký các ngôi sao Serie A

Manchester United hiện đang dẫn đầu cuộc đua giành tiền vệ Ederson từ Atalanta, vượt qua sự cạnh tranh từ Atletico Madrid. Quỷ đỏ được cho là sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu tài chính để sở hữu tiền vệ đầy sức mạnh này nhằm nâng cấp tuyến giữa.

Ở chiều hướng ngược lại, hậu vệ Nathan Ake đang bày tỏ nguyện vọng rời Manchester City để tìm kiếm thử thách mới tại Serie A. AC Milan, Juventus và AS Roma đều đang theo dõi sát sao tình hình của ngôi sao người Hà Lan. Trong khi đó, Federico Chiesa cũng sẵn sàng giảm lương để có thể rời Liverpool và quay trở lại thi đấu tại quê nhà Italia ngay trong mùa hè này.

Những chuyển động chiến thuật từ Tottenham và Barcelona

Tottenham Hotspur, dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto De Zerbi, đang nỗ lực thực hiện thương vụ kép chiêu mộ bộ đôi Mile Svilar và Lorenzo Pellegrini từ AS Roma. Chiến lược gia người Italia tin rằng kinh nghiệm của các ngôi sao Serie A sẽ mang lại chiều sâu cần thiết cho đội hình Spurs.

Tại Tây Ban Nha, Barcelona đang nỗ lực đưa Marc Cucurella trở lại Nou Camp. Tuy nhiên, rào cản từ Chelsea trong vụ Joao Pedro có thể khiến Barca phải chuyển hướng sang Goncalo Ramos của PSG để giải quyết bài toán hàng công. Cuối cùng, PSG cũng đã xác định tiền vệ Rayan Cherki của Manchester City là mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên để tăng cường tính sáng tạo cho tuyến giữa trong kỳ chuyển nhượng tới.