Real Madrid chi 120 triệu euro mua Yan Diomande: Kỷ lục mới của bóng đá châu Phi Real Madrid tiến gần thỏa thuận chiêu mộ tài năng 19 tuổi Yan Diomande từ RB Leipzig với giá 120 triệu euro, biến anh thành cầu thủ châu Phi đắt giá nhất lịch sử.

Thị trường chuyển nhượng chuẩn bị chứng kiến cột mốc vô tiền khoáng hậu khi Real Madrid đồng ý chi ra khoảng 120 triệu euro (bao gồm phụ phí) để sở hữu Yan Diomande từ RB Leipzig. Ngôi sao 19 tuổi người Bờ Biển Ngà không chỉ trở thành bản hợp đồng bom tấn tiếp theo cập bến Bernabeu, mà còn chính thức thiết lập kỷ lục giá trị chuyển nhượng mới dành cho một cầu thủ châu Phi.

Diomande chuẩn bị trở thành cầu thủ châu Phi đắt giá nhất lịch sử. (Ảnh: Imago)

Cuộc đua khốc liệt và lựa chọn mang tên Real Madrid

Để hoàn tất thương vụ này, Real Madrid đã vượt qua sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều gã khổng lồ châu Âu. Liverpool từng gửi lời đề nghị ban đầu trị giá 90 triệu euro cộng thêm 10 triệu euro biến phí, trong khi PSG sớm rút lui do không muốn phá vỡ cấu trúc lương. Tuy nhiên, nguyện vọng cá nhân của Diomande cùng quyết tâm từ đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã quyết định tất cả.

Đáng chú ý, thương vụ này là yêu cầu trực tiếp từ huấn luyện viên Jose Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha xem tài năng trẻ người Bờ Biển Ngà là mảnh ghép hoàn hảo nhằm bổ sung tốc độ, khả năng quấy phá và tính đột biến cao cho hàng công của Real Madrid.

Xô đổ kỷ lục của Nicolas Pepe

Với mức phí 120 triệu euro, Yan Diomande vượt xa kỷ lục 80 triệu euro mà Nicolas Pepe từng thiết lập khi chuyển từ Lille sang Arsenal vào năm 2019. Việc một cầu thủ 19 tuổi vượt mốc 100 triệu euro cho thấy sự đánh giá rất cao từ giới chuyên môn dành cho tiềm năng phát triển của các tài năng trẻ đến từ lục địa đen.

Cầu thủ Thương vụ Mức phí (Triệu Euro) Yan Diomande RB Leipzig ➔ Real Madrid 120 Nicolas Pepe Lille ➔ Arsenal 80 Victor Osimhen Lille ➔ Napoli 78.9 Omar Marmoush Eintracht Frankfurt ➔ Man City 75 Bryan Mbeumo Brentford ➔ Man Utd 75

Sự thăng tiến vượt bậc về giá trị của Diomande đánh dấu bước ngoặt lớn, khẳng định vị thế ngày càng tăng của bóng đá châu Phi trên thị trường chuyển nhượng đỉnh cao.