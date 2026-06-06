Real Madrid chi 130 triệu bảng mua Michael Olise và tin chuyển nhượng sáng 6/6 Real Madrid gây sốc với kế hoạch chiêu mộ Michael Olise trị giá 130 triệu bảng, trong khi Barcelona nhắm Marc Cucurella để thay thế Alejandro Balde.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những nước đi táo bạo từ các đội bóng hàng đầu. Đáng chú ý nhất là động thái của Real Madrid trong việc củng cố hàng công và kế hoạch tái cấu trúc nhân sự tại Barcelona.

Real Madrid và tham vọng kỷ lục với Michael Olise

Real Madrid đang chuẩn bị một kế hoạch chuyển nhượng khổng lồ để đưa Michael Olise từ Bayern Munich về sân Santiago Bernabeu. Theo báo chí Anh, mức phí được đưa ra lên tới 130 triệu bảng, một con số kỷ lục nhằm khẳng định vị thế của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha trên bản đồ bóng đá thế giới.

Olise lọt tầm ngắm Real Madrid.

Ngôi sao người Pháp được xem là mục tiêu ưu tiên của Chủ tịch Florentino Perez trong nhiệm kỳ tới. Nếu thương vụ này thành công, Olise sẽ trở thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ, dự kiến được kích hoạt ngay khi thị trường chuyển nhượng hè mở cửa.

Barcelona nhắm Marc Cucurella và bế tắc vụ Julian Alvarez

Tại sân Camp Nou, Barcelona đang tìm kiếm các phương án dự phòng cho hàng thủ. Đội bóng xứ Catalan đã đưa Marc Cucurella của Chelsea vào danh sách rút gọn để thay thế cho Alejandro Balde nếu cầu thủ này rời đi.

Barcelona nhắm Cucurella.

Cucurella không xa lạ gì với triết lý của Barca khi từng trưởng thành từ lò đào tạo La Masia. Phía Chelsea cũng sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị để cân đối ngân sách. Tuy nhiên, ở mặt trận tấn công, Barca đang gặp khó khăn trong thương vụ Julian Alvarez. Atletico Madrid quyết tâm giữ chân tiền đạo người Argentina, trong khi bản thân cầu thủ này cũng không mặn mà với các lời đề nghị từ London như Arsenal.

Biến động tại Serie A và các đội bóng Ngoại hạng Anh

Tại Italy, Rafael Leao đã công khai mong muốn rời AC Milan để tìm kiếm thử thách mới tại Ngoại hạng Anh hoặc La Liga. Tiền đạo người Bồ Đào Nha tin rằng anh đã hội đủ đẳng cấp để tỏa sáng ở những môi trường khắc nghiệt hơn. Ban lãnh đạo AC Milan hiện đang cân nhắc các lời đề nghị để tránh tình trạng cầu thủ thi đấu thiếu động lực.

Trong khi đó, Newcastle United đã nhanh tay đạt được thỏa thuận trị giá 24 triệu bảng cho thủ thành trẻ Ewen Jaouen từ Reims. Đây được xem là sự đầu tư dài hạn chất lượng cho khung gỗ của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh.

Các diễn biến đáng chú ý khác

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Những diễn biến này hứa hẹn một kỳ chuyển nhượng hè đầy sôi động và nhiều bất ngờ khi các đội bóng đang ráo riết chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới 2026.