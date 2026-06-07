Real Madrid chi 220 triệu euro cho Michael Olise, Tottenham quyết tâm sở hữu Rafael Leao Real Madrid sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng vì Michael Olise, trong khi Tottenham Hotspur đẩy mạnh đàm phán chiêu mộ Rafael Leao từ AC Milan để củng cố tham vọng.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những rung chuyển dữ dội khi các ông lớn bắt đầu kích hoạt những kế hoạch mua sắm đầy tham vọng. Tâm điểm đổ dồn về Tây Ban Nha và Anh, nơi Real Madrid và Tottenham Hotspur đang sẵn sàng chi ra những khoản tiền khổng lồ để tái thiết đội hình.

Real Madrid và tham vọng Galacticos mới với Michael Olise

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang chuẩn bị thực hiện một bước đi gây sốc khi lên kế hoạch gửi đề nghị trị giá 220 triệu euro cho Michael Olise. Tuyển thủ Pháp, người đang thuộc biên chế Bayern Munich, đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Chủ tịch Florentino Perez nhờ sự thăng tiến vượt bậc và tư duy chơi bóng hiện đại.

Khoản phí kỷ lục này cho thấy Real Madrid không chỉ muốn bổ sung nhân sự mà còn muốn khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối. Michael Olise được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo để kết hợp cùng những ngôi sao trẻ khác, tạo nên một hàng công hủy diệt cho dải ngân hà mới tại sân Bernabeu.

Michael Olise được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho dải ngân hà mới tại sân Bernabeu.

Tottenham Hotspur: Cuộc cải tổ hàng công diện rộng

Tại London, Tottenham Hotspur đang trở thành một trong những đội bóng hoạt động năng nổ nhất. Ưu tiên số một của huấn luyện viên trưởng lúc này là Rafael Leao từ AC Milan. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã bày tỏ sự cởi mở với viễn cảnh thử sức tại Ngoại hạng Anh, và Tottenham đang tích cực thăm dò các điều khoản cá nhân để sớm hoàn tất thương vụ này.

Rafael Leao được xem là ưu tiên hàng đầu của Tottenham Hotspur để tăng cường sức mạnh tấn công cho mùa giải tới.

Bên cạnh Leao, danh sách mua sắm của Spurs còn xuất hiện hai cái tên đình đám khác là Cody Gakpo (Liverpool) và Savinho (Manchester City). Việc nhắm đến những cầu thủ đã khẳng định được năng lực tại Anh cho thấy tham vọng cạnh tranh danh hiệu rõ rệt của đội bóng Bắc London.

Ở chiều ngược lại, hậu vệ Radu Dragusin đang chuẩn bị chia tay Tottenham để gia nhập Fiorentina theo dạng cho mượn. Thương vụ này có thể mang về cho Spurs 21,4 triệu bảng nếu các điều khoản mua đứt được kích hoạt, giúp đội bóng cân đối ngân sách cho các mục tiêu tấn công.

Arsenal và Liverpool đại chiến vì "ngọc thô" Bradley Barcola

Cuộc đua giành chữ ký của Bradley Barcola từ Paris Saint-Germain đang nóng lên từng giờ khi cả Arsenal và Liverpool đều gia nhập cuộc đua. Tiền đạo trẻ người Pháp sở hữu tốc độ và khả năng đột phá ấn tượng, những tố chất mà cả Mikel Arteta và ban lãnh đạo Liverpool đều khao khát để làm mới hành lang cánh.

Dù tương lai của Barcola tại sân Parc des Princes vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng sức hút từ Ngoại hạng Anh cùng những lời đề nghị hấp dẫn có thể khiến PSG phải cân nhắc việc để ngôi sao của mình ra đi.

Những chuyển động đáng chú ý tại Serie A và Bundesliga

Không đứng ngoài cuộc đua, AC Milan đang nỗ lực gia cố hàng thủ bằng việc theo đuổi Goncalo Inacio của Sporting Lisbon. Trung vệ người Bồ Đào Nha được đánh giá cao nhờ khả năng đọc tình huống và phát triển bóng từ tuyến dưới, phù hợp với triết lý bóng đá mà Milan đang xây dựng.

Trong khi đó, Inter Milan trở thành điểm đến ưu tiên của Trevoh Chalobah. Hậu vệ của Chelsea tin rằng môi trường Serie A sẽ giúp anh vực dậy sự nghiệp sau quãng thời gian không được trọng dụng tại Stamford Bridge. Tại Đức, Newcastle United cũng đang đặt vấn đề với Stuttgart về trường hợp của tiền vệ Angelo Stiller, người đã có một mùa giải bùng nổ tại Bundesliga.

Cuối cùng, Manchester United đang âm thầm theo sát thủ thành Orlando Gill của San Lorenzo. Ở tuổi 26, người gác đền này được bộ phận tuyển trạch của Quỷ đỏ đánh giá cao về khả năng phản xạ và làm chủ không gian, hứa hẹn sẽ mang đến sự cạnh tranh chất lượng cho vị trí khung gỗ tại Old Trafford.