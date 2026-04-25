Real Madrid chia điểm cay đắng tại Estadio La Cartuja: Khoảng cách với Barca nới rộng 8 điểm Bàn gỡ hòa ở phút 90+4 của Hector Bellerin khiến Real Madrid bị Real Betis cầm hòa 1-1, đẩy thầy trò Alvaro Arbeloa vào cuộc khủng hoảng niềm tin khi mùa giải đi vào giai đoạn then chốt.

Real Madrid vừa phải nhận một gáo nước lạnh trong cuộc đua vô địch La Liga khi để Real Betis cầm hòa 1-1 ngay tại Estadio La Cartuja. Dù có bàn dẫn trước từ sớm nhờ công của Vinicius Junior, sự thiếu tập trung ở những giây cuối cùng đã khiến "Kền kền trắng" đánh mất lợi thế, qua đó nhìn Barcelona nới rộng khoảng cách lên thành 8 điểm trên bảng xếp hạng.

Sự lấn lướt sớm của đội khách

Bước vào trận đấu với áp lực buộc phải thắng sau những kết quả không tốt gần đây, Real Madrid đã chủ động đẩy cao đội hình ngay từ những phút đầu. Bộ ba tiền vệ Federico Valverde, Jude Bellingham và Brahim Diaz giúp đội bóng hoàng gia kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, dồn ép Real Betis lùi sâu về phần sân nhà.

Thế bế tắc được phá vỡ ở phút 17. Xuất phát từ cú sút xa đầy uy lực của Valverde khiến thủ môn Valles không thể bắt dính, Vinicius Junior đã có mặt đúng lúc, đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng sớm giúp lối chơi của Real Madrid trở nên thanh thoát hơn với những tình huống phối hợp ở tốc độ cao.

Vinicius giúp Real có bàn mở tỷ số từ sớm.

Kylian Mbappe và sự vô duyên trước khung thành

Dù kiểm soát bóng vượt trội, Real Madrid lại gặp vấn đề lớn trong khâu dứt điểm cuối cùng. Kylian Mbappe, niềm hy vọng số một trên hàng công, đã có một ngày thi đấu dưới sức. Tiền đạo người Pháp liên tục bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn do đồng đội tạo ra.

Đầu hiệp hai, Mbappe đã một lần đưa được bóng vào lưới đối phương sau đường chuyền của Alexander-Arnold. Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ khách nhanh chóng bị dập tắt khi trọng tài xác định hậu vệ người Anh đã rơi vào thế việt vị trước đó. Đây được xem là bước ngoặt khiến Real Madrid không thể kết liễu trận đấu sớm.

Sức ép từ Real Betis và sai lầm phút cuối

Nhận thấy sự chùng xuống của Real Madrid, HLV đội chủ nhà đã tung Isco và Giovani Lo Celso vào sân nhằm tăng cường khả năng sáng tạo. Sự thay đổi này giúp Real Betis dần lấy lại thế trận và tạo ra sức ép nghẹt thở về phía khung thành Andriy Lunin. Thủ môn người Ukraine đã có ít nhất ba tình huống cứu thua xuất thần trước các pha dứt điểm của Antony và Bakambu.

Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự của HLV Alvaro Arbeloa đã sụp đổ ở phút bù giờ cuối cùng. Phút 90+4, từ nỗ lực kiến tạo của Lo Celso trong vòng cấm, Hector Bellerin xuất hiện đúng lúc dứt điểm quyết đoán hạ gục Lunin, ấn định tỷ số hòa 1-1.

Hector Bellerin giúp Betis giữ lại 1 điểm.

Thống kê trận đấu và cục diện bảng xếp hạng

Trận hòa này đánh dấu trận thứ 4 liên tiếp không thắng của Real Madrid tại La Liga. Với việc chỉ có thêm 1 điểm, đội bóng hoàng gia hiện đã kém đội đầu bảng Barcelona tới 8 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn vài vòng đấu. Chiếc ghế của HLV Arbeloa đang trở nên nóng hơn bao giờ hết trước làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ.

| Thông số | Real Betis | Real Madrid | Tỷ số 1 1 Cầu thủ ghi bàn Héctor Bellerín (90+4') Vinícius Júnior (17') Kiểm soát bóng 42% 58%

Dưới đây là sơ đồ chiến thuật và đội hình xuất phát của hai đội trong cuộc đối đầu tại vòng 32: