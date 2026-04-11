Real Madrid chia điểm Girona: Valverde rực sáng, Mbappe gây thất vọng lớn Dù Federico Valverde tỏa sáng, Real Madrid vẫn chia điểm đầy nuối tiếc trước Girona trong ngày Kylian Mbappe thi đấu dưới sức và bỏ lỡ nhiều cơ hội then chốt.

Trận hòa đầy nuối tiếc trước Girona không chỉ khiến Real Madrid lỡ cơ hội bứt phá mà còn bộc lộ những vấn đề nhức nhối trên hàng công. Trong khi các nhân tố ở tuyến giữa vẫn duy trì được đẳng cấp, thì sự vô duyên của các chân sút chủ lực, đặc biệt là Kylian Mbappe, đã tước đi chiến thắng của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Điểm sáng từ sự đa năng của Federico Valverde

Federico Valverde tiếp tục chứng minh tại sao anh là quân bài không thể thay thế trong sơ đồ của Carlo Ancelotti. Với nguồn năng lượng vô tận, tiền vệ người Uruguay không chỉ ghi bàn mở tỷ số mà còn xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân. Sự kết hợp giữa anh và Brahim Diaz đã tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ hiếm hoi trong một hiệp đấu mà Real Madrid gặp khó khăn trong việc xuyên phá hệ thống phòng ngự của đối thủ.

Bên cạnh Valverde, Brahim Diaz cũng xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Dù phải chơi lệch cánh trái – vốn không phải vị trí sở trường – Diaz vẫn hoạt động cực kỳ năng nổ và là người kiến tạo cho bàn thắng của Valverde. Tuy nhiên, sự sụt giảm hiệu suất ở cuối trận của anh là điều dễ hiểu khi cường độ trận đấu được đẩy lên quá cao.

Nỗi lo hàng công và sự trở lại của Eder Militao

Trái ngược với sự thăng hoa của tuyến giữa, Kylian Mbappe đã có một ngày thi đấu đáng quên. Tiền đạo người Pháp tỏ ra thiếu chính xác trong những pha xử lý quyết định và đánh mất bản năng sát thủ trước khung thành Girona. Điểm số 6.1 phản ánh đúng thực tế một màn trình diễn thiếu hiệu quả, gây áp lực ngược lên hệ thống phòng ngự khi đội nhà không thể gia tăng cách biệt.

Ở hàng thủ, điểm tích cực nhất là sự trở lại của Eder Militao. Trong lần đầu tiên đá chính kể từ tháng 12, trung vệ người Brazil đã chơi tròn vai trong 60 phút có mặt trên sân, mang lại sự an tâm nhất định cho người hâm mộ về quá trình hồi phục của anh. Tuy nhiên, sai lầm từ hệ thống phòng ngự, cụ thể là việc Eduardo Camavinga không áp sát kịp thời Lemar, đã khiến Real Madrid phải trả giá bằng bàn thua quyết định.

Bảng điểm chi tiết đội hình Real Madrid

Dưới đây là đánh giá chi tiết phong độ của các cầu thủ Real Madrid trong cuộc đối đầu với Girona:

Cầu thủ Điểm số Đánh giá ngắn Brahim Diaz 7.5 Kiến tạo, năng nổ, điểm sáng nhất trận. Federico Valverde 7.3 Ghi bàn, bao quát tốt tuyến giữa. Raul Asencio 6.9 Chơi ổn định, tâm lý vững vàng. Vinicius Jr 6.8 Tích cực đột phá nhưng thiếu may mắn. Jude Bellingham 6.8 Khởi đầu chậm, dần lấy lại nhịp độ. Eduardo Camavinga 6.8 Mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua. Eder Militao 6.6 Màn trở lại tích cực sau chấn thương. Kylian Mbappe 6.1 Thiếu chính xác, bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Nhìn chung, Real Madrid đã có những thời điểm áp đảo nhưng sự thiếu sắc bén của Mbappe và Vinicius Jr đã khiến họ không thể giành trọn 3 điểm. Kết quả hòa 1-1 buộc HLV Carlo Ancelotti phải có những điều chỉnh gấp rút về mặt tâm lý và hiệu quả dứt điểm cho các ngôi sao hàng đầu trước khi bước vào giai đoạn quan trọng tại Champions League.