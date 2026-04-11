Real Madrid chia điểm trước Girona: Bước lùi tai hại trong cuộc đua vô địch La Liga Trận hòa 1-1 ngay tại Bernabeu khiến Real Madrid bị Barcelona bỏ xa 6 điểm, bộc lộ nhiều lỗ hổng trong hệ thống vận hành trước thềm đại chiến Champions League.

Real Madrid vừa trải qua một đêm thất vọng tại Bernabeu khi bị Girona cầm hòa 1-1 trong khuôn khổ vòng 31 La Liga. Kết quả này không chỉ khiến đoàn quân của HLV Alvaro Arbeloa hụt hơi trong cuộc đua vô địch với Barcelona mà còn dấy lên những lo ngại về sự tập trung của đội bóng trước thềm bán kết Champions League.

Sự bế tắc trước khối đội hình lùi sâu

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, Real Madrid đã áp đặt thế trận với sự năng nổ của Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp liên tục dùng tốc độ và kỹ năng cá nhân để khoan phá hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, Girona đã chứng minh vì sao họ là đối thủ khó chịu nhất giải đấu năm nay với khối đội hình lùi sâu cực kỳ kỷ luật. Sự xuất sắc của thủ thành Gazzaniga cùng sự bọc lót kín kẽ từ các hậu vệ khách đã khiến hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Girona không hề tỏ ra e sợ khi tổ chức phòng ngự phản công sắc bén. Thủ môn Lunin đã phải trổ tài cứu thua sau cú dứt điểm hiểm hóc của Ounahi, giữ cho mảnh lưới đội nhà vẹn toàn trước khi bước vào giờ nghỉ.

Khoảnh khắc của Federico Valverde và siêu phẩm Thomas Lemar

Sau nhiều nỗ lực ép sân, bước ngoặt đến ở phút 51. Từ đường kiến tạo tinh tế của Brahim Diaz, Federico Valverde thực hiện cú nã đại bác sở trường từ khoảng cách 20 mét. Bóng đi với quỹ đạo căng như kẻ chỉ, xuyên qua nỗ lực cản phá của Gazzaniga, khai thông thế bế tắc trong sự phấn khích tột độ của các Madridista.

Dẫu vậy, niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài được 11 phút. Thomas Lemar đã khiến cả khán đài Bernabeu lặng đi bằng một pha xử lý đẳng cấp thế giới. Cú dứt điểm bằng chân trái từ ngoài vòng cấm của tiền vệ này đưa bóng găm thẳng vào góc chết khung thành, khiến Lunin hoàn toàn bất lực trong việc cứu thua.

Áp lực từ Champions League và bài toán hiệu quả

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến nỗ lực tấn công tổng lực từ phía Real Madrid. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.22 so với chỉ 0.52 của đối phương, các chân sút chủ nhà vẫn không thể xuyên thủng mành lưới Girona thêm một lần nữa.

Trận hòa này khiến khoảng cách giữa Real Madrid và Barcelona duy trì ở mức 6 điểm, trong khi "Kền kền trắng" đã thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận. Có vẻ như tâm trí của các cầu thủ đang bị phân tâm bởi chuyến làm khách sắp tới tại sân của Bayern Munich tại Champions League, dẫn đến sự thiếu sắc bén cần thiết trong các tình huống quyết định.

Thống kê trận đấu