Real Madrid chiêu mộ Calafiori và Gvardiol; PSG vung 180 triệu euro cho Michael Olise Jose Mourinho bắt đầu kế hoạch tái thiết hàng phòng ngự Real Madrid, trong khi PSG gây sốc với đề nghị kỷ lục cho Michael Olise từ Bayern Munich.

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đang trở nên sôi động với những động thái quyết liệt từ các ông lớn. Tâm điểm đổ dồn về Real Madrid khi tân huấn luyện viên Jose Mourinho bắt đầu thực hiện cuộc thanh trừng lực lượng và nhắm tới các ngôi sao tại Premier League. Trong khi đó, Paris Saint-Germain (PSG) sẵn sàng thiết lập một kỷ lục mới để đưa Michael Olise trở lại Pháp.

Real Madrid và kế hoạch cải tổ hàng thủ của Jose Mourinho

Ngay sau khi chính thức được bổ nhiệm vào vị trí huấn luyện viên trưởng, Jose Mourinho đã xác định ưu tiên hàng đầu là củng cố hàng phòng ngự. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đưa hai cái tên nổi bật vào tầm ngắm: Riccardo Calafiori của Arsenal và Josko Gvardiol của Manchester City.

Riccardo Calafiori nằm trong tầm ngắm của Real Madrid.

Theo các nguồn tin từ The Athletic và TEAMtalk, mặc dù Arsenal đã nhanh chóng bác bỏ khả năng để Calafiori rời đi, nhưng Manchester City được cho là không quá mặn mà trong việc giữ chân Josko Gvardiol. Sự linh hoạt và đẳng cấp của bộ đôi này được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho hàng thủ đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Cuộc thanh trừng 5 cầu thủ đội một

Song song với việc chiêu mộ tân binh, Jose Mourinho cũng đã chỉ ra 5 cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch và phải rời sân Bernabeu. Danh sách thanh lý bao gồm: Gonzalo Garcia, Franco Mastantuono, Brahim Diaz, Eduardo Camavinga và Fran Garcia. Đáng chú ý, tiền đạo trẻ Endrick cũng đang cân nhắc khả năng ra đi theo dạng cho mượn để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên hơn.

PSG gây sốc với đề nghị 180 triệu euro cho Michael Olise

Tại Pháp, PSG đang chuẩn bị đưa ra lời đề nghị trị giá 180 triệu euro cho Michael Olise của Bayern Munich. Nếu thương vụ này thành công, đây sẽ trở thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới. Tuyển thủ Pháp hiện là mục tiêu săn đón hàng đầu không chỉ của đại diện Ligue 1 mà còn của cả Real Madrid.

Michael Olise được nhiều đội bóng lớn quan tâm.

Các chuyển động quan trọng tại Premier League và La Liga

Thị trường chuyển nhượng còn chứng kiến nhiều thương vụ đáng chú ý khác giữa các câu lạc bộ hàng đầu:

Liverpool: Đội chủ sân Anfield đã nối lại đàm phán với Inter Milan cho trường hợp của trung vệ Alessandro Bastoni. Tuyển thủ Ý hiện được định giá khoảng 70 triệu euro.

Đội chủ sân Anfield đã nối lại đàm phán với Inter Milan cho trường hợp của trung vệ Alessandro Bastoni. Tuyển thủ Ý hiện được định giá khoảng 70 triệu euro. Arsenal: Huấn luyện viên Mikel Arteta đang cân nhắc thực hiện thương vụ gây sốc với Marcus Rashford của Manchester United. Để dọn đường cho thương vụ này, Arsenal sẵn sàng bán cả Gabriel Martinelli và Leandro Trossard.

Huấn luyện viên Mikel Arteta đang cân nhắc thực hiện thương vụ gây sốc với Marcus Rashford của Manchester United. Để dọn đường cho thương vụ này, Arsenal sẵn sàng bán cả Gabriel Martinelli và Leandro Trossard. Manchester City: Đội bóng của Pep Guardiola đang xem xét mức giá kỷ lục 173,8 triệu USD cho tiền vệ Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Con số này đã khiến Manchester United phải rút lui khỏi cuộc đua.

Đội bóng của Pep Guardiola đang xem xét mức giá kỷ lục 173,8 triệu USD cho tiền vệ Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Con số này đã khiến Manchester United phải rút lui khỏi cuộc đua. Barcelona: Đội bóng xứ Catalan đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Joao Pedro của Chelsea. Đây là phương án thay thế sau khi Atletico Madrid hét giá quá cao cho Julian Alvarez.

Ở một diễn biến khác, Barcelona cũng gặp bất lợi khi cầu thủ Ez Abde gặp chấn thương nặng, làm hỏng cơ hội gia nhập Newcastle United. Điều này khiến Barca mất đi khoản tiền 20% giá trị hợp đồng nếu thương vụ được thực hiện thành công bởi Real Betis.