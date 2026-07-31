Real Madrid chiêu mộ Carlos Espi: Cánh cửa đá chính khép lại với Endrick dưới thời Mourinho Việc Real Madrid chi 25 triệu euro mua Carlos Espi cùng sự xuất hiện của Yan Diomande khiến Endrick đối mặt nguy cơ bị đẩy khỏi Bernabeu trong mùa hè 2026.

Tương lai của Endrick tại Real Madrid đang rơi vào trạng thái bế tắc sau những biến động lớn trên thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026. Việc đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha chiêu mộ thành công tiền đạo Carlos Espi từ Levante không chỉ gia tăng chiều sâu đội hình, mà còn trực tiếp đe dọa cơ hội cạnh tranh suất đá chính của ngôi sao trẻ người Brazil dưới triều đại huấn luyện viên Jose Mourinho.

Endrick đứng trước tương lai bất định tại Real. Ảnh: Getty Images.

Sự xuất hiện của Carlos Espi và bước ngoặt chiến thuật tại Bernabeu

Kế hoạch tái thiết lực lượng của Real Madrid diễn ra với tốc độ rất nhanh. Đội chủ sân Santiago Bernabeu vừa hoàn tất bản hợp đồng trị giá 25 triệu euro mang tên Carlos Espi từ Levante. Thương vụ này được thực hiện ngay sau khi Real Madrid bán tài năng trẻ Gonzalo Garcia cho Fulham với giá 40 triệu euro, kèm điều khoản hưởng 30% giá trị chuyển nhượng trong tương lai theo xác nhận từ chuyên gia Fabrizio Romano.

Việc bán Garcia ban đầu được nhận định sẽ giải phóng khoảng trống trên hàng công cho Endrick. Tuy nhiên, sự cập bến của Espi đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Ở tuổi 21, Espi gia nhập Madrid với vị thế là "Cầu thủ U23 xuất sắc nhất La Liga" mùa giải 2025-26. Với chiều cao cùng thể hình ấn tượng, Espi mang mẫu hình của một số 9 cổ điển – yếu tố mà tuyến trên của Real Madrid còn thiếu kể từ khi Joselu ra đi vào năm 2024.

Vừa đẩy đi Garcia, Real đã chiêu mộ Espi. Ảnh: Getty Images.

Rào cản thể hình và bài toán vị trí của Endrick

Trở lại Madrid sau thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại Lyon, Endrick kỳ vọng sẽ tìm kiếm được chỗ đứng trong hệ thống của Jose Mourinho. Ban đầu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cân nhắc sử dụng anh ở vai trò "tiền đạo cánh ảo" hoặc một phương án thay người chiến lược. Dù vậy, hai thương vụ chuyển nhượng liên tiếp đã chặn đứng cơ hội phát triển này.

Ở hành lang cánh phải, sự đầu tư đắt giá mang tên Yan Diomande từ RB Leipzig khiến vị trí bám biên gần như đóng sập với Endrick. Trong khi đó, ở vị trí tiền đạo trung tâm, hạn chế về mặt thể hình khiến chân sút người Brazil khó cạnh tranh với một trung phong thực thụ như Espi. Mourinho ưu tiên một cầu thủ có khả năng tì đè, làm tường và không chiến để làm điểm tựa cho các đợt lên bóng – những phẩm chất mà Espi vượt trội so với Endrick.

Viễn cảnh chia tay Bernabeu trong kỳ chuyển nhượng hè 2026

Sự xuất hiện của Espi và Diomande cho thấy định hướng xây dựng đội hình mang tính chuyên môn hóa và thực dụng cao của Real Madrid. Trong cấu trúc chiến thuật này, Endrick vô tình trở thành phương án khó sắp xếp. Việc thiếu hụt thời gian thi đấu đỉnh cao ở độ tuổi mươi mươi có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến đà phát triển sự nghiệp của anh.

Dù ban lãnh đạo Real Madrid vẫn công khai coi Endrick là một phần trong kế hoạch dài hạn, thực tế cạnh tranh tại Bernabeu lại đặt ra bài toán khắc nghiệt. Nếu không thể tạo ra dấu ấn đặc biệt trong giai đoạn tiền mùa giải, kịch bản Endrick phải rời đội bóng theo dạng cho mượn hoặc bán đứt kèm điều khoản mua lại hoàn toàn có thể xảy ra trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.