Real Madrid cho mượn Franco Mastantuono: Nước đi chiến thuật giải cứu thần đồng 60 triệu euro Đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt tại Bernabeu, Real Madrid quyết định để tiền đạo 18 tuổi Franco Mastantuono đi tu nghiệp nhằm tích lũy kinh nghiệm và tìm lại cảm hứng thi đấu đỉnh cao.

Real Madrid đang chuẩn bị kích hoạt "công thức thành công" quen thuộc đối với các tài năng trẻ: gửi đi tu nghiệp để tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Theo nguồn tin từ MadridXtra, ban lãnh đạo đội bóng thủ đô Tây Ban Nha đã lên kế hoạch để Franco Mastantuono rời Bernabeu dưới dạng cho mượn vào mùa hè này, nhằm cứu vãn đà phát triển của một trong những viên ngọc thô đắt giá nhất CLB.

Mastantuono đang gặp khó khăn trong việc tìm chỗ đứng tại Bernabeu.

Thực tế khắc nghiệt sau thương vụ bom tấn

Cập bến Real Madrid từ River Plate với mức phí có thể lên tới 60 triệu euro, Franco Mastantuono từng nhận được sự kỳ vọng khổng lồ sau màn trình diễn chói sáng tại FIFA Club World Cup. Tuy nhiên, môi trường bóng đá đỉnh cao tại Tây Ban Nha đang tỏ ra quá khắc nghiệt đối với cầu thủ 18 tuổi này.

Dưới triều đại của HLV tạm quyền Alvaro Arbeloa, Mastantuono gần như bị gạt ra khỏi kế hoạch xoay vòng nhân sự. Các con số thống kê đã phản ánh rõ nét cuộc khủng hoảng phong độ của tiền đạo người Argentina:

Số lần ra sân: 33 trận trên mọi đấu trường.

33 trận trên mọi đấu trường. Bàn thắng: 3 pha lập công.

3 pha lập công. Vị trí: Đứng cuối trong danh sách ưu tiên của hàng công.

Việc thiếu hụt thời gian thi đấu trầm trọng khiến Mastantuono không thể duy trì cảm giác bóng và sự tự tin vốn có. Do đó, một bước lùi tạm thời được xem là cần thiết để bảo vệ giá trị của bản hợp đồng đắt giá này.

Hàng công chật chội và lựa chọn tu nghiệp tại La Liga

Một bản hợp đồng cho mượn sẽ là cứu cánh để Mastantuono tích lũy thêm kinh nghiệm.

Cơ hội để Mastantuono chen chân vào đội hình chính của Real Madrid hiện tại là cực kỳ thấp. Anh phải đối mặt với những cái tên đẳng cấp thế giới như Vinicius Jr, Kylian Mbappe và Arda Guler. Chưa kể, sự trở lại của Rodrygo Goes sau chấn thương, cùng sự hiện diện của Endrick và Nico Paz, càng khiến không gian phát triển của Mastantuono bị thu hẹp.

Bến đỗ ưu tiên cho Mastantuono vào mùa hè này là một đại diện tại La Liga. Việc ở lại Tây Ban Nha sẽ giúp ban huấn luyện Real Madrid dễ dàng theo dõi quá trình trưởng thành của anh, đồng thời giúp cầu thủ này quen thuộc hơn với môi trường bóng đá xứ sở bò tót.

Kỳ vọng vào những "phiên bản" Brahim Diaz và Nico Paz mới

Quyết định của Real Madrid hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào thành công của các bản hợp đồng cho mượn gần đây. Brahim Diaz từng vươn tầm ngôi sao tại AC Milan trước khi trở lại đóng góp cho Real. Ấn tượng hơn cả là Nico Paz, người đã thăng hoa tại Serie A trong màu áo Como và giúp đội bóng này giành vé dự Champions League.

Ở tuổi 18, Mastantuono vẫn còn cả một tương lai dài phía trước. Việc lãng phí những năm tháng phát triển quan trọng trên băng ghế dự bị là điều không mang lại giá trị cho cả cầu thủ lẫn câu lạc bộ. Bước đi này không chỉ giúp giảm áp lực cho Mastantuono mà còn đảm bảo tài sản của Real Madrid được mài giũa đúng cách trước khi trở lại phục vụ màu áo trắng.