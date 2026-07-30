Real Madrid chốt thỏa thuận 8 triệu euro bán Jacobo Ortega cho Strasbourg kèm nước đi cao tay Real Madrid tiến sát thỏa thuận bán tiền đạo 20 tuổi Jacobo Ortega cho Strasbourg giá 8 triệu euro, cài điều khoản mua lại và hưởng 50% phí chuyển nhượng tương lai.

Real Madrid chuẩn bị hoàn tất thương vụ chia tay tiền đạo trẻ Jacobo Ortega sang Strasbourg tại Ligue 1 với mức phí khoảng 8 triệu euro. Dù đồng ý nhượng lại chân sút 20 tuổi thuộc biên chế Real Madrid C, thượng tầng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vẫn áp dụng công thức quen thuộc để duy trì sự kiểm soát tối đa đối với tương lai của tài năng sáng giá từ lò La Fabrica.

Jacobo Ortega có thể đến Strasbourg.

Nước đi chiến lược của Chủ tịch Florentino Perez

Thỏa thuận giữa Real Madrid và Strasbourg không đơn thuần là một bản hợp đồng bán đứt thông thường. Theo nguồn tin từ nhật báo AS, điểm then chốt tạo nên dấu ấn của Chủ tịch Florentino Perez chính là các điều khoản phụ đi kèm vô cùng toan tính.

Cụ thể, Real Madrid sẽ giữ lại tới 50% giá trị quyền sở hữu cầu thủ trong tương lai. Điều này đồng nghĩa nếu Strasbourg bán Ortega cho một đối tác khác sau này, nửa số tiền chuyển nhượng thu về sẽ lập tức thuộc về ngân sách của đội chủ sân Bernabeu. Bên cạnh đó, Los Blancos cũng cài đặt điều khoản ưu tiên mua lại với mức phí định sẵn, giúp họ hoàn toàn chủ động nếu tiền đạo này bùng nổ tại môi trường bóng đá Pháp.

Công thức thành công từ lò đào tạo La Fabrica

Mô hình chuyển nhượng này không còn xa lạ với cách vận hành của Real Madrid trong nhiều năm qua. Việc chấp nhận bán tài năng trẻ kèm điều khoản mua lại hoặc giữ phần trăm quyền sở hữu từng giúp đội bóng đạt được thành công rực rỡ với những trường hợp điển hình như Dani Carvajal hay gần nhất là Nico Paz.

Chiến lược này mang lại lợi ích kép: vừa giúp câu lạc bộ thu về nguồn tiền mặt ngay lập tức để cân đối ngân sách chuyển nhượng mùa hè, vừa tạo không gian phát triển lý tưởng cho các cầu thủ trẻ. Thay vì chôn chân trên băng ghế dự bị hoặc thi đấu ở các giải hạng dưới Tây Ban Nha, những nhân tố triển vọng sẽ có cơ hội cọ xát thường xuyên tại một trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Bước ngoặt sự nghiệp cho chân sút 20 tuổi

Đối với Jacobo Ortega, thương vụ chuyển sang khoác áo Strasbourg đại diện cho một bước tiến lớn trong sự nghiệp. Ở tuổi 20, tiền đạo này đã khẳng định được bản năng săn bàn nhạy bén và được đánh giá là một trong những viên ngọc thô nổi bật của Real Madrid C.

Sự quan tâm nghiêm túc cùng khoản chi trả 8 triệu euro từ phía đại đại diện Ligue 1 mở ra cánh cửa giúp chân sút trẻ tích lũy kinh nghiệm đỉnh cao, khẳng định giá trị bản thân tại giải đấu số một nước Pháp thay vì tiếp tục thi đấu ở cấp độ phát triển trong nước.