Real Madrid coi Arsenal là bến đỗ duy nhất cho Vinicius Junior nếu đàm phán gia hạn đổ vỡ Tương lai của Vinicius Junior tại Real Madrid đối mặt ngã rẽ lớn khi hợp đồng chỉ còn một năm và Arsenal đang cân nhắc động thái chuyển nhượng bom tấn.

Thị trường chuyển nhượng chuẩn bị chứng kiến một trong những biến động lớn nhất khi Real Madrid coi Arsenal là bến đỗ khả dĩ duy nhất cho Vinicius Junior nếu hai bên không thể đạt thỏa thuận gia hạn. Theo nguồn tin từ ESPN, siêu sao người Brazil hiện chỉ còn lại đúng một năm hợp đồng với đội chủ sân Santiago Bernabeu, đưa tương lai của anh vào trạng thái báo động.

Arsenal tính toán bài toán tài chính cho thương vụ biểu tượng

Vinicius lọt vào tầm ngắm của Arsenal. (Ảnh: ESPN)

Nhận thấy cơ hội hiếm có trên thị trường, Arsenal đã lập tức bắt tay vào việc đánh giá tính khả thi về mặt tài chính nhằm chuẩn bị cho một bản hợp đồng bom tấn. Mặc dù quá trình đàm phán mới dừng lại ở mức độ sơ bộ, đại diện Bắc London vẫn liên tục theo dõi sát sao mọi chuyển động tại Madrid.

Nếu quá trình "trói chân" chân sút sinh năm 2000 của Los Blancos chính thức thất bại, Arsenal sẵn sàng nhảy vào cuộc đua để mang chiếc áo số 7 về sân Emirates. Động thái này nằm trong kế hoạch tái thiết hàng công của Pháo thủ, nơi họ vừa công bố bản hợp đồng Christos Tzolis từ Club Brugge sau khi để Leandro Trossard chuyển sang khoác áo Besiktas.

Kế hoạch dự phòng từ Madrid và đẳng cấp của Vinicius

Ở chiều ngược lại, ban lãnh đạo Real Madrid không hề bị động. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã sớm đưa Yan Diomande, tài năng trẻ thuộc biên chế RB Leipzig, vào tầm ngắm như một phương án thay thế trực tiếp nếu Vinicius ra đi. Đây được coi là bước đi phòng ngừa rủi ro cần thiết của Los Blancos trong bối cảnh tương lai của ngôi sao người Brazil vẫn bị đặt dấu hỏi lớn.

Bất chấp những nghi vấn về hợp đồng, đẳng cấp của Vinicius Junior vẫn ở nhóm hàng đầu thế giới. Tại kỳ World Cup 2026 vừa qua, anh thể hiện phong độ ấn tượng với 4 pha lập công sau 5 trận đấu, dù nỗ lực cá nhân không thể giúp đội tuyển Brazil tránh khỏi thất bại trước Na Uy tại vòng 16 đội.

Kể từ khi gia nhập Real Madrid vào năm 2018, tiền đạo người Brazil đã xây dựng một bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ bao gồm 2 chức vô địch Champions League, 3 danh hiệu La Liga, 3 Siêu cúp Tây Ban Nha và 1 Cúp Nhà vua. Quyết định đi hay ở của Vinicius trong thời gian tới chắc chắn sẽ tạo ra tác động dây chuyền lớn trên bản đồ bóng đá châu Âu.