Real Madrid đại chiến Liverpool vì "ngọc thô" Hà Lan; Lewandowski định ngày rời Barcelona? Thị trường chuyển nhượng hè 2026 nóng lên với cuộc đua giành chữ ký Kees Smit giữa Real Madrid và Liverpool, cùng những biến động lớn tại Barcelona và Juventus.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những nước đi chiến lược từ các câu lạc bộ hàng đầu khi hướng tới mùa hè 2026. Tâm điểm của sự chú ý hiện đang đổ dồn vào cuộc đối đầu trực diện giữa Real Madrid và Liverpool cho chữ ký của tài năng trẻ Kees Smit, bên cạnh những quyết định quan trọng về tương lai của các ngôi sao kỳ cựu như Robert Lewandowski và Bernardo Silva.

Cuộc đua giành chữ ký Kees Smit giữa hai gã khổng lồ

Dù đang trong giai đoạn chuyển giao dưới triều đại của huấn luyện viên Alvaro Arbeloa, Real Madrid đã sớm bộc lộ tham vọng làm mới tuyến giữa bằng những tài năng trẻ xuất chúng. Mục tiêu hàng đầu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hiện là Kees Smit, tiền vệ 20 tuổi đang tạo nên cơn sốt tại giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie) trong màu áo AZ Alkmaar.

Kees Smit đang là mục tiêu tranh giành quyết liệt giữa Real Madrid và Liverpool.

Tuy nhiên, Real Madrid không hề đơn độc trong thương vụ này. Liverpool, dưới sự dẫn dắt của Arne Slot, cũng đang theo sát Smit. Chiến lược gia người Hà Lan vốn là một người hâm mộ cuồng nhiệt phong cách chơi bóng của tiền vệ đồng hương từ khi anh còn ở đội trẻ. Sự can thiệp của Real Madrid hứa hẹn sẽ đẩy giá trị của thương vụ này lên cao và tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang hấp dẫn trên thị trường chuyển nhượng.

Liverpool nỗ lực giữ chân trụ cột; Lewandowski lùi ngày chốt tương lai

Trong một diễn biến khác tại Anfield, ban lãnh đạo Liverpool đang thể hiện quyết tâm giữ chân trung vệ Ibrahima Konate trước sự chèo kéo từ các đối thủ lớn. Cầu thủ 26 tuổi người Pháp đang bước vào năm cuối của bản hợp đồng 5 năm. Đáng chú ý, tầm ảnh hưởng của đội trưởng Virgil van Dijk được xem là yếu tố then chốt trong việc thuyết phục Konate tiếp tục gắn bó với đội bóng vùng Merseyside.

Tại Tây Ban Nha, tương lai của Robert Lewandowski tại Barcelona vẫn đang là một dấu hỏi lớn khi hợp đồng của anh sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này. Mặc dù đã bước sang tuổi 37, tiền đạo người Ba Lan vẫn nhận được hàng loạt đề nghị hấp dẫn từ MLS, AC Milan, Atletico Madrid và đặc biệt là các đại gia từ Saudi Pro League.

Chân sút Robert Lewandowski dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai vào tháng 4 tới.

Theo báo cáo từ Mundo Deportivo, Lewandowski sẽ không vội vàng đưa ra quyết định. Anh dự kiến sẽ chờ đến tháng 4 tới để đánh giá kỹ lưỡng các phương án gia hạn với Barcelona hoặc lựa chọn một bến đỗ mới để dưỡng già. Thái độ bình thản của Lewandowski cho thấy anh hoàn toàn làm chủ được tình thế trong những năm cuối sự nghiệp đỉnh cao.

AC Milan và Juventus nhắm các ngôi sao tự do

Chiến lược chiêu mộ cầu thủ tự do đẳng cấp đang được các đội bóng Serie A áp dụng triệt để. AC Milan đang đẩy mạnh các cuộc đàm phán nhằm sở hữu Leon Goretzka từ Bayern Munich. Tiền vệ 31 tuổi người Đức đã công khai ý định rời Bundesliga sau khi hết hạn hợp đồng vào ngày 30/6 tới, và Milan đang dẫn đầu cuộc đua nhờ những bước đi quyết đoán.

Trong khi đó, Juventus cũng đang ráo riết lên kế hoạch làm mới hàng tiền vệ với mục tiêu Bernardo Silva của Manchester City. Ngôi sao 31 tuổi người Bồ Đào Nha dự kiến sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè tới. "Bà đầm già" Turin kỳ vọng kinh nghiệm và đẳng cấp của Silva sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho đội hình của họ mà không tốn một đồng phí chuyển nhượng nào.

Ngược lại với những chuyển động tích cực đó, Marc Casado có thể sẽ phải rời Barcelona do không tìm được chỗ đứng trong sơ đồ của Hansi Flick, trước sự vươn tầm của các tài năng trẻ như Marc Bernal hay sự trở lại của Gavi. Siêu cò Jorge Mendes hiện đã bắt đầu tìm kiếm những lựa chọn mới cho thân chủ của mình tại thị trường Saudi Arabia.