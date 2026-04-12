Real Madrid đạt thỏa thuận với Jurgen Klopp và tham vọng cải tổ đội hình Real Madrid gây sốc khi đạt thỏa thuận bổ nhiệm Jurgen Klopp, trong khi Juventus nỗ lực chiêu mộ bộ đôi Alisson Becker và Gabriel Jesus để nâng cấp sức mạnh.

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đang chứng kiến những biến động lớn khi Real Madrid được cho là đã tìm được người kế nhiệm xứng đáng cho ghế nóng tại Bernabeu. Sự xuất hiện của chiến lược gia người Đức không chỉ thay đổi cấu trúc ban huấn luyện mà còn hứa hẹn một cuộc chạy đua vũ trang quy mô lớn giữa các ông lớn La Liga và Ngoại hạng Anh.

Real Madrid và bản hợp đồng mang tên Jurgen Klopp

Real Madrid đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Jurgen Klopp để đưa ông trở thành huấn luyện viên trưởng của đội bóng từ mùa giải tới. Đây được xem là bước đi chiến lược của Chủ tịch Florentino Perez nhằm tái thiết kỷ nguyên thống trị cho "Los Blancos".

Jurgen Klopp có thể tới dẫn dắt Real Madrid.

Đáng chú ý, cựu thuyền trưởng Liverpool đã đưa ra danh sách yêu cầu nhân sự khắt khe. Cụ thể, Klopp muốn đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải chiêu mộ bằng được tiền đạo Erling Haaland, cùng với đó là hai hậu vệ và hai tiền vệ dày dạn kinh nghiệm. Bên cạnh đó, thương vụ Enzo Fernandez từ Chelsea cũng đang tiến triển tích cực khi Real Madrid tận dụng các phát ngôn gần đây của tiền vệ người Argentina để đẩy nhanh quá trình đàm phán.

Barcelona xoay trục chuyển nhượng vì áp lực tài chính

Trong khi đại kình địch Real Madrid nhắm tới Haaland, Barcelona đã chính thức rút lui khỏi cuộc đua giành chữ ký của chân sút người Na Uy do mức giá chuyển nhượng quá cao. Thay vào đó, đội chủ sân Camp Nou đã chuyển hướng sang Julian Alvarez của Atletico Madrid.

Julian Alvarez hiện là mục tiêu ưu tiên để dẫn dắt hàng công Barca trong tương lai. Ngoài ra, Serhou Guirassy cũng được cân nhắc như một phương án dự phòng chất lượng. Ở chiều ngược lại, tương lai của Robert Lewandowski đang bị đặt dấu hỏi lớn khi ban lãnh đạo đội bóng vẫn giữ thái độ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ đề nghị gia hạn hợp đồng nào với tiền đạo người Ba Lan.

Juventus tham vọng sở hữu Alisson Becker và Gabriel Jesus

Tại Serie A, Juventus đang cho thấy tham vọng trở lại vị thế số một bằng cách nhắm vào các ngôi sao tại Ngoại hạng Anh. Thủ thành Alisson Becker của Liverpool hiện đang trong quá trình đàm phán hợp đồng 3 năm với đội bóng thành Turin. Ngôi sao người Brazil bày tỏ nguyện vọng được trải nghiệm môi trường bóng đá Ý trước khi kết thúc sự nghiệp đỉnh cao.

Alisson Becker nhiều khả năng sẽ chuyển tới Juventus.

Song song với vị trí khung gỗ, "Bà đầm già" cũng sẵn sàng chi 30 triệu euro để thuyết phục Arsenal nhượng lại Gabriel Jesus. Phía Arsenal được cho là sẵn lòng để cầu thủ người Brazil ra đi nếu nhận được đề nghị hợp lý nhằm giải phóng quỹ lương và tái đầu tư nhân sự.

Cuộc đua giành các tài năng trẻ tại London

Thành London đang trở thành tâm điểm của những cuộc cạnh tranh nội bộ. Chelsea, Manchester United và Tottenham hiện đều đang theo dõi sát sao trung vệ Marcos Senesi từ Bournemouth, người dự kiến sẽ trở thành cầu thủ tự do vào cuối mùa giải.

Ngoài ra, Arsenal và Chelsea cũng đang đối đầu trực diện trong thương vụ Maghnes Akliouche của Monaco. Tiền vệ cánh 24 tuổi này được xem là mảnh ghép quan trọng cho kế hoạch trẻ hóa đội hình của cả hai đội bóng. Trong một diễn biến khác, các tuyển trạch viên của Spurs và The Blues cũng vừa có mặt tại Sporting CP để theo dõi hậu vệ trái Maxi Araujo, người đang gây ấn tượng mạnh mẽ với khả năng công thủ toàn diện.