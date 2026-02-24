Real Madrid đấu Benfica: Jose Mourinho và bóng ma quá khứ đe dọa chiếc ghế của Arbeloa Trận tái đấu tại Champions League giữa Real Madrid và Benfica trở thành cuộc trưng cầu về tương lai ghế nóng Bernabeu khi Jose Mourinho đang sẵn sàng trở lại.

Sân vận động Santiago Bernabeu đang chuẩn bị chứng kiến một trong những kịch bản kịch tính nhất của mùa giải. Cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Benfica tại vòng knock-out UEFA Champions League không đơn thuần là tranh chấp tấm vé đi tiếp, mà còn là bài kiểm tra sinh tử đối với vị trí huấn luyện viên trưởng của Alvaro Arbeloa. Trong bối cảnh đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang lung lay, bóng ma của Jose Mourinho - người hiện dẫn dắt Benfica - đang hiện hữu rõ rệt hơn bao giờ hết tại Madrid.

Sự kiên nhẫn cạn kiệt của Florentino Perez

Ở tuổi 78, Chủ tịch Florentino Perez vẫn giữ nguyên sự nhạy bén và khát khao danh hiệu mãnh liệt. Những nguồn tin nội bộ cho biết, vị tỷ phú này chưa bao giờ thực sự từ bỏ ý định đưa Jose Mourinho trở lại dẫn dắt Real Madrid. Áp lực càng gia tăng khi đại kình địch Barcelona liên tục nhận được sự tán dương từ truyền thông quốc tế, một thực tế khiến Perez không khỏi khó chịu.

Trong quá khứ, Mourinho chính là "vũ khí" được Perez lựa chọn để ngăn chặn sự thống trị của Pep Guardiola. Giờ đây, khi Real Madrid cần một sự thay đổi mang tính đột phá và gai góc để khẳng định lại vị thế tại La Liga, cái tên Mourinho lại một lần nữa trở thành lựa chọn hàng đầu trong tâm trí vị Chủ tịch quyền lực.

Mourinho hoàn toàn có thể trở lại Real.

Lời xác nhận từ người trong cuộc

Mối liên kết giữa Mourinho và Bernabeu không chỉ dừng lại ở những lời đồn đoán. Aitor Karanka, cựu trung vệ Real Madrid và từng là trợ lý thân tín của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, gần đây đã hé lộ những thông tin đáng chú ý. Trên một chương trình podcast, Karanka xác nhận rằng Mourinho đã có một vài cơ hội để quay lại Madrid trong quá khứ, nhưng các dự án dang dở lúc đó đã ngăn cản thương vụ xảy ra.

Karanka nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa "Người đặc biệt" và Chủ tịch Perez vẫn rất tốt đẹp. Với Mourinho, việc rời Madrid năm 2013 khi chưa thể giành Champions League vẫn là một nỗi đau chưa thể nguôi ngoai. Nhìn những người kế nhiệm như Carlo Ancelotti hay Zinedine Zidane gặt hái vinh quang với bộ khung do chính mình xây dựng, khát khao được sửa chữa lịch sử của Mourinho là điều dễ hiểu.

Áp lực bủa vây Alvaro Arbeloa

Ngược lại với sự hưng phấn của người thầy cũ, Alvaro Arbeloa đang phải đối mặt với giai đoạn đen tối nhất kể từ khi tiếp quản đội bóng. Thất bại 1-2 trước Osasuna mới đây đã phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự và khả năng quản trị nhân sự của ông. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi ngôi sao số một Kylian Mbappe gặp vấn đề về đầu gối và bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Arbeloa đang chịu khá nhiều áp lực.

Đáng chú ý, vào năm 2013, chính Arbeloa là người dũng cảm nhất đứng ra bảo vệ Mourinho trước làn sóng chỉ trích của truyền thông và nội bộ đội bóng. Giờ đây, định mệnh trớ trêu buộc ông phải chiến đấu để giữ ghế trước chính cái bóng của người mà ông từng hết lời ca ngợi. Một thất bại trước Benfica, ngay cả khi Real Madrid đang nắm lợi thế 1-0 từ lượt đi, có thể sẽ là dấu chấm hết cho triều đại của Arbeloa.

Thống kê và cục diện trận đấu

Tỷ số lượt đi: Benfica 0-1 Real Madrid

Benfica 0-1 Real Madrid Phong độ gần nhất: Real Madrid thua 1-2 Osasuna, Benfica thắng 3 trận liên tiếp tại giải quốc nội.

Real Madrid thua 1-2 Osasuna, Benfica thắng 3 trận liên tiếp tại giải quốc nội. Tình hình lực lượng: Real Madrid thiếu vắng Mbappe (chấn thương); Benfica thiếu Gianluca Prestianni (treo giò) và Jose Mourinho bị cấm chỉ đạo trực tiếp.

Trận đấu tại Bernabeu đêm nay không chỉ định đoạt tấm vé vào tứ kết Champions League. Nó mang ý nghĩa của một cuộc trưng cầu dân ý. Nếu Benfica của Mourinho lội ngược dòng thành công, cánh cửa trở lại Madrid của chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ rộng mở hơn bao giờ hết vào mùa hè tới.