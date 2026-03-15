Real Madrid đè bẹp Elche 4-1: Valverde thăng hoa, Vinicius Junior nhạt nhòa Federico Valverde tỏa sáng rực rỡ giúp Real Madrid giành chiến thắng cách biệt, trong khi hàng công chứng kiến hai thái cực đối lập giữa Brahim Diaz và Vinicius.

Real Madrid vừa có màn trình diễn áp đảo trước Elche với thắng lợi đậm đà 4-1. Trận đấu này không chỉ khẳng định sức mạnh tấn công đa dạng của đội bóng hoàng gia mà còn bộc lộ những mảng màu đối lập trong phong độ của các trụ cột, đặc biệt là sự tương phản giữa tuyến giữa bùng nổ và hàng tiền đạo thiếu sắc bén.

Thibaut Courtois - 7 điểm: Trải qua một trận đấu tương đối nhàn hạ và thi đấu tròn vai. Không có nhiều cơ hội trổ tài cản phá xuất thần và đành bất lực trong bàn thua duy nhất của đội nhà.

Sự chắc chắn và đột biến từ hàng phòng ngự

Hệ thống phòng ngự của Real Madrid đã có một ngày thi đấu vô cùng hiệu quả. Không chỉ đảm bảo an toàn cho khung thành của Courtois, các hậu vệ còn trực tiếp tham gia vào khâu ghi bàn và kiến tạo, tạo ra áp lực liên tục lên phần sân đối phương.

Dani Carvajal - 7.1 điểm: Một màn trình diễn ổn định. Mang lại sự chắc chắn và duy trì tính cân bằng tuyệt đối cho hành lang cánh phải trong suốt thời gian có mặt trên sân.

Đáng chú ý, cặp trung vệ Rudiger và Huijsen đã có màn trình diễn xuất sắc khi cả hai đều lập công. Sự điềm tĩnh của sức trẻ kết hợp với kinh nghiệm đã giúp Real Madrid làm chủ hoàn toàn không gian trước vòng cấm địa.

Antonio Rudiger - 7.7 điểm: Thể hiện sự chuyên nghiệp và vững chãi tuyệt đối nơi hệ thống phòng ngự, tự thưởng cho mình một bàn thắng trước khi được rút ra nghỉ.

Dean Huijsen - 7.8 điểm: Trung vệ trẻ này đã có một trận đấu chói sáng. Trực tiếp đóng góp một bàn thắng và thể hiện sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc trong các pha xử lý phòng ngự.

Valverde - Ông chủ khu trung tuyến

Điểm sáng lớn nhất trong lối chơi của Real Madrid chính là Federico Valverde. Tiền vệ người Uruguay không chỉ đóng vai trò thu hồi bóng mà còn là trạm trung chuyển, định hình nhịp độ tấn công của toàn đội. Sự cơ động của anh giúp các vệ tinh xung quanh như Fran Garcia có nhiều không gian để khai thác.

Fran Garcia - 7.7 điểm: Lên công về thủ vô cùng nhịp nhàng. Liên tục khoét sâu vào hành lang cánh của đối phương và xuất sắc bỏ túi một đường kiến tạo sắc lẹm.

Federico Valverde - 7.9: Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Lập công mang về bàn thắng cho đội nhà và thể hiện tầm ảnh hưởng bao trùm lên lối chơi trước khi được rút ra dưỡng sức.

Bên cạnh Valverde, Aurelien Tchouameni cũng hoàn thành tốt vai trò đánh chặn, giúp hàng tiền vệ Real Madrid duy trì thế trận một chiều trong phần lớn thời gian thi đấu.

Aurelien Tchouameni - 7 điểm: Thi đấu chắc chắn ở khu vực giữa sân. Xử lý bóng gọn gàng và hoàn thành tốt nhiệm vụ thu hồi bóng trước khi rời sân nhường chỗ cho đồng đội.

Nỗi lo từ những ngôi sao hàng công

Trái ngược với sự thăng hoa của các tuyến dưới, hàng tiền đạo của Real Madrid lại có một ngày thi đấu dưới sức. Thiago Pitarch tỏ ra lạc nhịp, trong khi ngôi sao được kỳ vọng nhất là Vinicius Junior hoàn toàn bị phong tỏa bởi các hậu vệ Elche.

Thiago Pitarch - 6.9 điểm: Trải qua một trận đấu nhạt nhòa và khá lạc nhịp so với hệ thống của toàn đội. Không tạo ra được sức ép cần thiết và sớm bị thay ra ở hiệp hai.

Điểm sáng hiếm hoi trên hàng công đến từ sự thay đổi nhân sự. Brahim Diaz khi được tung vào sân đã mang lại làn gió mới với những pha xử lý lắt léo, trái ngược với sự bế tắc của Vinicius.

Brahim Diaz - 7.2 điểm: Tận dụng tốt số phút thi đấu trên sân để thể hiện giá trị. Liên tục có những pha di chuyền không bóng thông minh và tạo ra sự đột biến tích cực trên hàng công.

Vinicius Junior - 6.9 điểm: Một ngày thi đấu bế tắc và hoàn toàn "mất tích" của chân sút người Brazil. Vấp váp trong các tình huống rê dắt, thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm và sớm bị thay ra.

Chiến thắng 4-1 giúp Real Madrid tiếp tục củng cố vị thế, nhưng HLV sẽ còn nhiều việc phải làm để khôi phục bản năng sát thủ cho các ngôi sao tuyến đầu trước những thử thách lớn hơn phía trước.