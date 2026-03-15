Real Madrid đè bẹp Elche 4-1: Valverde thăng hoa, Vinicius Junior nhạt nhòa
Federico Valverde tỏa sáng rực rỡ giúp Real Madrid giành chiến thắng cách biệt, trong khi hàng công chứng kiến hai thái cực đối lập giữa Brahim Diaz và Vinicius.
Real Madrid vừa có màn trình diễn áp đảo trước Elche với thắng lợi đậm đà 4-1. Trận đấu này không chỉ khẳng định sức mạnh tấn công đa dạng của đội bóng hoàng gia mà còn bộc lộ những mảng màu đối lập trong phong độ của các trụ cột, đặc biệt là sự tương phản giữa tuyến giữa bùng nổ và hàng tiền đạo thiếu sắc bén.
Sự chắc chắn và đột biến từ hàng phòng ngự
Hệ thống phòng ngự của Real Madrid đã có một ngày thi đấu vô cùng hiệu quả. Không chỉ đảm bảo an toàn cho khung thành của Courtois, các hậu vệ còn trực tiếp tham gia vào khâu ghi bàn và kiến tạo, tạo ra áp lực liên tục lên phần sân đối phương.
Đáng chú ý, cặp trung vệ Rudiger và Huijsen đã có màn trình diễn xuất sắc khi cả hai đều lập công. Sự điềm tĩnh của sức trẻ kết hợp với kinh nghiệm đã giúp Real Madrid làm chủ hoàn toàn không gian trước vòng cấm địa.
Valverde - Ông chủ khu trung tuyến
Điểm sáng lớn nhất trong lối chơi của Real Madrid chính là Federico Valverde. Tiền vệ người Uruguay không chỉ đóng vai trò thu hồi bóng mà còn là trạm trung chuyển, định hình nhịp độ tấn công của toàn đội. Sự cơ động của anh giúp các vệ tinh xung quanh như Fran Garcia có nhiều không gian để khai thác.
Bên cạnh Valverde, Aurelien Tchouameni cũng hoàn thành tốt vai trò đánh chặn, giúp hàng tiền vệ Real Madrid duy trì thế trận một chiều trong phần lớn thời gian thi đấu.
Nỗi lo từ những ngôi sao hàng công
Trái ngược với sự thăng hoa của các tuyến dưới, hàng tiền đạo của Real Madrid lại có một ngày thi đấu dưới sức. Thiago Pitarch tỏ ra lạc nhịp, trong khi ngôi sao được kỳ vọng nhất là Vinicius Junior hoàn toàn bị phong tỏa bởi các hậu vệ Elche.
Điểm sáng hiếm hoi trên hàng công đến từ sự thay đổi nhân sự. Brahim Diaz khi được tung vào sân đã mang lại làn gió mới với những pha xử lý lắt léo, trái ngược với sự bế tắc của Vinicius.
Chiến thắng 4-1 giúp Real Madrid tiếp tục củng cố vị thế, nhưng HLV sẽ còn nhiều việc phải làm để khôi phục bản năng sát thủ cho các ngôi sao tuyến đầu trước những thử thách lớn hơn phía trước.