Real Madrid đè bẹp Man City 3-0: Federico Valverde lập hat-trick lịch sử Real Madrid giành lợi thế cực lớn tại vòng 16 đội Champions League sau chiến thắng 3-0 trước Man City. Federico Valverde nhận điểm gần tuyệt đối với cú hat-trick siêu phẩm.

Real Madrid vừa tạo nên một cơn địa chấn tại vòng 16 đội Champions League khi đánh bại đương kim vô địch Manchester City với tỷ số thuyết phục 3-0. Trong một đêm huyền diệu tại Bernabeu, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã trình diễn thứ bóng đá ở đẳng cấp cao nhất, nơi những cá nhân kiệt xuất và chiến thuật hợp lý đã bóp nghẹt đối thủ.

Federico Valverde có màn trình diễn điểm 10 trước Manchester City.

Federico Valverde và đêm diễn của một siêu sao

Tâm điểm của mọi ánh nhìn chính là Federico Valverde. Tiền vệ người Uruguay đã có một trận đấu để đời với điểm số 9.9 từ giới chuyên môn. Không chỉ ghi một cú hat-trick với những pha dứt điểm xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa, Valverde còn là động cơ vĩnh cửu của Real Madrid. Anh dẫn đầu về số pha tắc bóng, liên tục pressing không mệt mỏi và có mặt ở mọi điểm nóng trên sân.

Đáng chú ý, bàn thắng thứ hai của anh đến từ đường kiến tạo dọn cỗ của Vinicius Junior, người dù có một đêm thi đấu trầm lắng hơn thường lệ (7.0 điểm) và hỏng một quả phạt đền nhưng vẫn biết cách tỏa sáng đúng lúc.

Vinicius Junior dù bỏ lỡ phạt đền vẫn đóng góp 1 kiến tạo.

Hệ thống phòng ngự bóp nghẹt Erling Haaland

Nếu Valverde là người hùng trên hàng công thì Thibaut Courtois và Antonio Rudiger là những "người gác đền" vĩ đại phía sau. Courtois (8.5 điểm) đã thực hiện 4 pha cứu thua xuất thần và trực tiếp thực hiện đường kiến tạo vượt tuyến cho Valverde ghi bàn. Trong khi đó, Rudiger (7.6 điểm) đã thực hiện nhiệm vụ bất khả thi khi khiến Erling Haaland gần như "tàng hình" suốt 90 phút.

Rudiger đã khóa chặt hoàn toàn chân sút Erling Haaland.

Sự điềm tĩnh của tài năng trẻ Dean Huijsen (7.5 điểm) và sự hồi sinh của Ferland Mendy (6.7 điểm) đã biến hàng thủ Real Madrid trở thành một pháo đài không thể xâm phạm trước sức ép của đội bóng đến từ nước Anh.

Chi tiết bảng chấm điểm các cầu thủ Real Madrid

Bên cạnh những điểm sáng, trận đấu cũng ghi nhận những màn trình diễn ở mức tròn vai hoặc gặp khó khăn. Trent Alexander-Arnold (6.4 điểm) và tài năng trẻ Thiago Pitarch (6.4 điểm) đã có những khoảnh khắc chệch choạc dưới áp lực khủng khiếp của Man City.

Cầu thủ Điểm số Ghi chú chính Federico Valverde 9.9 Hat-trick, tắc bóng nhiều nhất, pressing liên tục. Thibaut Courtois 8.5 4 pha cứu thua, 1 kiến tạo vượt tuyến. Antonio Rudiger 7.6 Khóa chặt Erling Haaland. Dean Huijsen 7.5 Dẫn đầu về số pha giải nguy. Aurelien Tchouameni 7.3 Cỗ máy dọn dẹp ở tuyến giữa. Vinicius Junior 7.0 1 kiến tạo, hỏng 1 quả phạt đền. Brahim Diaz 6.7 1 kiến tạo, năng lượng dồi dào. Ferland Mendy 6.7 Khóa chặt Semenyo. Trent Alexander-Arnold 6.4 Phòng ngự 1 kèm 1 còn hạn chế. Thiago Pitarch 6.4 Sai lầm suýt dẫn đến bàn thua ở hiệp 2. Arda Guler 6.3 Kiến tạo gián tiếp dẫn đến quả phạt đền.

Bảng tổng kết điểm số các cầu thủ Real Madrid sau trận đấu.

Chiến thắng 3-0 không chỉ là lợi thế khổng lồ trước trận lượt về mà còn là lời khẳng định đanh thép của Real Madrid về vị thế của mình tại sân chơi danh giá nhất châu Âu.