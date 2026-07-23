Real Madrid để Franco Mastantuono rời đi: Cuộc đua giành chữ ký của thần đồng Argentina HLV Jose Mourinho đã bật đèn xanh để Franco Mastantuono rời Real Madrid theo dạng cho mượn nhằm tích lũy kinh nghiệm. Hiện tại, Juventus, Fulham và Real Sociedad đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ 17 tuổi.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè tại Santiago Bernabeu đang chứng kiến những biến động lớn về mặt nhân sự. Sau khi hoàn tất các thương vụ đình đám như Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konate và Denzel Dumfries, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha bắt đầu quá trình tinh lọc đội hình. Trong kế hoạch của huấn luyện viên Jose Mourinho, tài năng trẻ Franco Mastantuono được phép rời đi để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên hơn.

Kế hoạch phát triển "thuần túy" của Real Madrid

Ban lãnh đạo Los Blancos xác định Mastantuono là một phần quan trọng trong tương lai dài hạn của câu lạc bộ. Do đó, họ chỉ sẵn sàng để cầu thủ này ra đi theo dạng cho mượn thuần túy, tuyệt đối không kèm điều khoản mua đứt. Mô hình này tương tự như cách Real Madrid đã thực hiện với tiền đạo Endrick khi gửi anh đến Lyon vào tháng 1 vừa qua.

Mastantuono được tạo điều kiện ra đi. (Ảnh: Getty Images)

Trong mùa giải đầu tiên khoác áo đội một Real Madrid, Mastantuono đã để lại những dấu ấn nhất định với 3 bàn thắng và 1 đường kiến tạo sau 33 lần ra sân. Dù số liệu thống kê chưa thực sự bùng nổ, nhưng tiềm năng của sao mai xứ Tango là điều không thể phủ nhận, khiến hàng loạt câu lạc bộ lớn tại châu Âu rơi vào trạng thái "báo động đỏ".

Fulham và sức hút từ Alvaro Arbeloa

Tân thuyền trưởng của Fulham, Alvaro Arbeloa, đang là người khao khát nhất trong việc đưa Mastantuono về sân Craven Cottage. Từng giữ vai trò tạm quyền tại Real Madrid mùa trước, Arbeloa hiểu rõ từng bước chạy và tư duy chơi bóng của tiền vệ sinh năm 2007. Đội bóng phía Tây London đang cần một cuộc thay máu lực lượng khi những trụ cột như Harry Wilson và Raul Jimenez đã ra đi.

Arbeloa muốn tái hợp với Mastantuono tại Fulham. (Ảnh: Goal)

Tại Fulham, Mastantuono không chỉ được đảm bảo thời gian thi đấu mà còn được dẫn dắt bởi một người thầy am hiểu mình. Đây được xem là bến đỗ lý tưởng để anh làm quen với cường độ thi đấu khắc nghiệt tại Ngoại hạng Anh.

Real Sociedad: "Vùng đất lành" cho các tài năng trẻ

Sân Anoeta từ lâu đã trở thành trạm trung chuyển thành công cho các cầu thủ cho mượn từ Real Madrid. Những ví dụ điển hình như Martin Odegaard hay Theo Hernandez đã vươn tầm ngôi sao sau thời gian rèn luyện tại đây. Dù vừa trải qua một mùa giải khó khăn khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 10 tại La Liga, Real Sociedad vẫn là môi trường bóng đá kỹ thuật phù hợp với tố chất của Mastantuono.

Sporting Lisbon và Juventus: Những lựa chọn chiến lược

Bên cạnh các đại diện tại Tây Ban Nha và Anh, Sporting Lisbon cũng là một phương án đáng cân nhắc. Giải VĐQG Bồ Đào Nha vốn là bệ phóng hoàn hảo cho các tài năng Nam Mỹ khi mới đặt chân đến châu Âu. Việc được hít thở bầu không khí Champions League cùng Sporting sẽ giúp Mastantuono tích lũy bản lĩnh ở đấu trường danh giá nhất châu lục.

Trong khi đó, Juventus cũng đang theo dõi sát sao thương vụ này. Sau một mùa giải sa sút và mất suất dự Champions League, "Bà đầm già" thành Turin đang thực hiện cuộc cải tổ mạnh mẽ dưới triều đại mới. Sự nhiệt huyết và lối đá không sợ hãi của Mastantuono được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho dự án tái thiết của đội bóng nước Ý.

Với việc Real Madrid đã bật đèn xanh, tương lai của Franco Mastantuono trong mùa giải tới sẽ sớm được quyết định. Dù cập bến đội bóng nào, mục tiêu cao nhất của tiền vệ trẻ này vẫn là tích lũy đủ kinh nghiệm để trở lại cạnh tranh vị trí chính thức tại Bernabeu.