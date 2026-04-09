Real Madrid đổi Camavinga lấy Mac Allister, AC Milan săn đón Lewandowski Real Madrid và Liverpool đang xem xét thương vụ trao đổi bom tấn giữa Eduardo Camavinga và Alexis Mac Allister, trong khi Lewandowski lọt vào tầm ngắm của các ông lớn Serie A.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang nóng lên với những kế hoạch tái thiết đội hình từ các câu lạc bộ hàng đầu. Tâm điểm của các cuộc đàm phán hiện tại xoay quanh tương lai của Eduardo Camavinga và Alexis Mac Allister, hai tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Bên cạnh đó, các đại diện từ Serie A cũng đang chuẩn bị cho những thương vụ gây sốc vào kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Real Madrid và Liverpool cân nhắc trao đổi Camavinga - Mac Allister

Real Madrid đang xây dựng kế hoạch cải tổ triệt để tuyến giữa. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha không giấu giếm tham vọng sở hữu Rodri, nhưng đồng thời cũng nhắm đến Alexis Mac Allister của Liverpool như một phương án gia tăng sự sáng tạo. Phía ngược lại, HLV Arne Slot được cho là rất ngưỡng mộ tài năng của Eduardo Camavinga và sẵn sàng thảo luận về một thỏa thuận trao đổi trực tiếp.

Real Madrid muốn sở hữu Mac Allister.

Thương vụ này nếu xảy ra sẽ là một trong những cuộc trao đổi lớn nhất lịch sử bóng đá hiện đại. Theo TEAMtalk, cả hai câu lạc bộ đều nhận thấy lợi ích chiến lược trong việc làm mới đội hình bằng những nhân tố phù hợp hơn với triết lý của các huấn luyện viên trưởng đương nhiệm.

Chelsea gia nhập cuộc đua giành Karim Coulibaly

Tại Đức, sự thăng tiến vượt bậc của trung vệ 18 tuổi Karim Coulibaly trong màu áo Werder Bremen đã thu hút sự chú ý của toàn bộ châu Âu. Chelsea là cái tên mới nhất chính thức tham gia vào cuộc đua này, bên cạnh những ông lớn như Manchester United, Newcastle, PSG và Real Madrid.

Werder Bremen hiện định giá tài năng trẻ của mình vào khoảng 50 triệu euro. Với việc Coulibaly đang thể hiện phong độ ấn tượng tại đội tuyển U21 Đức, mức giá này được dự báo có thể tăng cao hơn nếu các cuộc đấu thầu diễn ra quyết liệt vào mùa hè.

AC Milan và Juventus cạnh tranh chữ ký Robert Lewandowski

Tương lai của Robert Lewandowski tại Barcelona đang trở thành dấu hỏi lớn khi các đội bóng Serie A bắt đầu hành động. Cả AC Milan và Juventus đều đang theo dõi sát sao tình hình của chân sút người Ba Lan. Hai câu lạc bộ này hy vọng có thể chiêu mộ Lewandowski theo dạng chuyển nhượng tự do nếu anh đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm với đội bóng xứ Catalan.

AC Milan muốn chiêu mộ Lewandowski.

Mặc dù mức lương của Lewandowski là một rào cản đáng kể, nhưng kinh nghiệm và đẳng cấp của anh là yếu tố mà cả Milan lẫn Juventus đều khao khát để chinh phục các danh hiệu quốc nội cũng như đấu trường châu lục.

Các diễn biến đáng chú ý khác trên thị trường

Ngoài các thương vụ bom tấn, thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận nhiều động thái quan trọng khác: