Real Madrid đối đầu Benfica: Mbappe tái xuất nhưng hung tin Bellingham làm lu mờ tất cả Real Madrid chuẩn bị cho chuyến làm khách đầy giông bão tại Lisbon với sự trở lại của Mbappe và Alexander-Arnold, song mất mát mang tên Jude Bellingham để lại khoảng trống khó lấp đầy.

Real Madrid đang bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải với những biến động lớn trên băng ghế huấn luyện và tình hình lực lượng. Dưới sự dẫn dắt của Alvaro Arbeloa – người thay thế Xabi Alonso – "Kền kền trắng" đang sở hữu chuỗi trận ấn tượng tại La Liga. Tuy nhiên, thách thức thực sự nằm ở đấu trường Champions League, nơi họ sẽ có chuyến làm khách đầy kịch tính tới sân của Benfica trong khuôn khổ lượt đi vòng play-off.

Sự trở lại quan trọng của các trụ cột hàng thủ và hàng công

Tin vui lớn nhất cho Madridista chính là sự trở lại của Trent Alexander-Arnold. Trong chiến thắng 4-1 trước Real Sociedad vừa qua, hậu vệ người Anh đã có màn tái xuất sau chấn thương. Dù chỉ thi đấu 60 phút để đảm bảo thể trạng, Alexander-Arnold đã ngay lập tức để lại dấu ấn với một kiến tạo cùng khả năng chuyền bóng siêu hạng.

Trent Alexander-Arnold đã trở lại sau quãng thời gian dính chấn thương.

HLV Arbeloa không tiếc lời khen ngợi sự thông minh của anh khi thích nghi nhanh chóng với hệ thống chiến thuật mới, nơi hậu vệ biên có xu hướng chơi bó vào trung lộ nhiều hơn để hỗ trợ luân chuyển bóng. Bên cạnh đó, tình hình của Kylian Mbappe cũng mang lại sự an tâm. Dù ngồi dự bị cả trận trước Sociedad để bảo vệ đầu gối trái đang điều trị, Arbeloa khẳng định siêu sao người Pháp sẽ sẵn sàng đá chính tại Lisbon.

Trong khi Mbappe chuẩn bị tái xuất, Vinicius Junior đang sắm vai đầu tàu với phong độ rực sáng khi đóng góp 4 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 7 trận dưới thời Arbeloa. Sự hài lòng của Vinicius với ông thầy mới đang giúp hàng công Real Madrid vận hành trơn tru ngay cả khi thiếu vắng nhiều trụ cột.

Mbappe sẵn sàng cho màn đại chiến.

Hung tin từ Jude Bellingham và bài toán nhân sự

Tuy nhiên, bức tranh lực lượng của Real Madrid không chỉ có màu hồng. Tin dữ choáng váng đến từ Jude Bellingham khi quá trình hồi phục chấn thương gân kheo của tiền vệ 22 tuổi phức tạp hơn dự kiến. Thay vì trở lại vào đầu tháng 3 như dự báo ban đầu, Bellingham có thể phải ngồi ngoài từ 6 đến 8 tuần, đồng nghĩa với việc anh chắc chắn vắng mặt trong cả hai lượt trận với Benfica.

Đây là tổn thất cực lớn cho tham vọng xưng vương tại châu Âu của đội bóng Hoàng gia, bởi Bellingham không chỉ là nguồn sáng tạo mà còn là nhân tố quyết định trong các tình huống xâm nhập vòng cấm. Ngoài Bellingham, Real Madrid cũng không có sự phục vụ của Eder Militao do chấn thương. Danh sách vắng mặt còn kéo dài với Rodrygo và tài năng trẻ Raul Asencio do án treo giò.

Những thiếu hụt này buộc Arbeloa phải có những toan tính thận trọng, đặc biệt là khi David Alaba và Dani Ceballos đều đang khao khát có thêm thời gian thi đấu. Chuyến hành quân tới Benfica không chỉ là bài kiểm tra cho thể lực của Mbappe mà còn là thử thách cho bản lĩnh của Arbeloa trong việc chèo lái một Real Madrid đang sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng trước ngưỡng cửa vinh quang Champions League.