Real Madrid đối mặt thử thách bản lĩnh tại Seville trước thềm El Clasico Thầy trò HLV Alvaro Arbeloa cần vượt qua hội chứng sợ sân khách trong cuộc đối đầu với Real Betis để duy trì hy vọng cạnh tranh ngôi vương La Liga.

Real Madrid đang đứng trước một trong những giai đoạn then chốt nhất của mùa giải khi chuẩn bị hành quân tới sân Estadio de La Cartuja để đối đầu với Real Betis. Trận đấu này không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn là bài kiểm tra hạng nặng cho tâm lý của các cầu thủ dưới quyền HLV Alvaro Arbeloa trước khi bước vào trận El Clasico quyết định.

Thử thách từ tập thể lỳ lợm của Manuel Pellegrini

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia lão luyện Manuel Pellegrini, Real Betis đã khẳng định được vị thế là một trong những đội bóng khó chịu nhất La Liga. Dù không sở hữu những chuỗi thắng bùng nổ, tập thể này duy trì sự ổn định đáng nể với 12 chiến thắng và 13 trận hòa sau 32 vòng đấu.

Dù Betis vừa trải qua giai đoạn khó khăn với chỉ 1 chiến thắng trong 6 trận gần nhất, nhưng việc được thi đấu tại thánh địa của mình luôn giúp đội bóng xứ Andalusia trở nên nguy hiểm. Đối với các đội bóng lớn, mỗi mét vuông cỏ tại La Cartuja đều có thể trở thành một vùng chiến sự thực sự đối với bất kỳ ông lớn nào.

Bản ngã lung lay và hội chứng sợ sân khách

Vấn đề lớn nhất của Real Madrid hiện tại chính là sự bất ổn mỗi khi rời xa tổ ấm Santiago Bernabeu. Los Blancos đang phải đối mặt với một bóng ma tâm lý đè nặng sau hàng loạt kết quả thất vọng trên sân khách ở mùa giải năm nay.

Danh sách những thất bại của họ kéo dài từ các trận derby với Atletico Madrid đến những cú sảy chân trước các đối thủ dưới cơ như Rayo Vallecano, Elche hay Girona. Thậm chí tại đấu trường châu lục, thầy trò Arbeloa cũng cho thấy sự mong manh khi thất thủ tại Lisbon trước Benfica và mới đây nhất là thất bại tại Allianz Arena trước Bayern Munich.

Phát súng mở màn cho chuỗi trận hành xác

Chuyến đi tới Seville lần này chỉ là khởi đầu cho một hành trình đầy giông bão. Real Madrid sẽ phải thi đấu 3 trận sân khách liên tiếp, mà đỉnh điểm là trận El Clasico tại Camp Nou, nơi có thể định đoạt cả mùa giải. Kết quả tại La Cartuja sẽ trực tiếp định hình tâm lý của toàn đội trước khi hành quân đến xứ Catalan.

Để nuôi hy vọng trong cuộc đua vô địch, Alvaro Arbeloa buộc phải tìm ra công thức đánh bại nỗi sợ của các học trò. Một chiến thắng trước Betis không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn là lời khẳng định về bản lĩnh của một nhà vô địch. Nếu không thể khuất phục được đội bóng của Pellegrini, giấc mơ vô địch của Real Madrid có nguy cơ tan vỡ ngay trước thềm trận đại chiến sinh tử.