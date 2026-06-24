Real Madrid đóng sập cánh cửa với Julian Alvarez: Khi 150 triệu euro và lòng tự trọng bị khước từ Dù Julian Alvarez công khai đòi rời Atletico Madrid sau màn trình diễn chói sáng tại tuyển Argentina, Real Madrid vẫn kiên quyết không trở lại bàn đàm phán sau khi lời đề nghị kỷ lục bị từ chối.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 đang chứng kiến một trong những vở kịch kịch tính nhất thành Madrid. Nhân vật chính không ai khác ngoài Julian Alvarez, chân sút sinh năm 2000 vừa có màn trình diễn thăng hoa trong màu áo đội tuyển Argentina trước Áo. Tuy nhiên, ngay khi Alvarez công khai nguyện vọng rời Wanda Metropolitano, phản ứng từ phía Real Madrid lại khiến tất cả bất ngờ: Hồ sơ về tiền đạo này tại Valdebebas đã chính thức khép lại.

Real từng đưa ra đề nghị 150 triệu euro cho Alvarez.

Lời đề nghị 150 triệu euro và cái tôi của Florentino Perez

Quyết định của Real Madrid không phải là một sự bộc phát nhất thời. Nó bắt nguồn từ một diễn biến đầy căng thẳng vào ngày 9 tháng 7, khi đội bóng Hoàng gia gửi tới Atletico Madrid lời đề nghị trị giá 150 triệu euro. Đây không chỉ là một con số khổng lồ thuộc top đầu lịch sử chuyển nhượng, mà còn là sự cụ thể hóa cho lời hứa tranh cử quan trọng nhất của Chủ tịch Florentino Perez.

Đáng chú ý, thay vì thảo luận một cách chuyên nghiệp, Atletico Madrid đã từ chối thẳng thừng, thậm chí kèm theo những thông điệp mang tính châm chọc trên mạng xã hội nhắm trực tiếp vào kình địch cùng thành phố. Thái độ thiếu thiện chí này được xem là đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng của ban lãnh đạo Real Madrid. Giờ đây, khi Alvarez muốn ra đi để "thực hiện giấc mơ", Real kiên định với lộ trình của mình: Họ không tham gia vào bất kỳ cuộc đấu giá nào nữa.

Thế khó của Atletico Madrid trên bàn đàm phán

Sự rút lui của Real Madrid đang đẩy Atletico vào một bài toán tài chính nan giải. Hiện tại, đối thủ cạnh tranh lớn nhất còn lại là Barcelona chỉ sẵn sàng chi ra 100 triệu euro – con số chỉ bằng 2/3 so với những gì Real từng đề nghị. Với tình hình tài chính bấp bênh, gã khổng lồ xứ Catalonia khó lòng nâng giá để tiệm cận kỳ vọng của Atletico.

Atletico không muốn bán trụ cột của mình cho đối thủ quốc nội.

Hơn nữa, rào cản từ cộng đồng người hâm mộ cũng là yếu tố then chốt. Việc bán một biểu tượng cho kình địch truyền kiếp, bất chấp sự phản đối kịch liệt từ các hội cổ động viên, sẽ là bước đi đầy rủi ro cho những nhà quản lý mới tại Atletico. Điều này giải thích vì sao dù Alvarez đang có những động thái "nổi loạn", cánh cửa dẫn đến Bernabeu vẫn dường như đã bị khóa chặt.

Kịch bản nào cho tương lai của Julian Alvarez?

Trong bối cảnh Real Madrid chỉ đóng vai trò người quan sát thầm lặng, sự chú ý đang đổ dồn về các câu lạc bộ ngoài La Liga như Arsenal và Paris Saint-Germain. Real Madrid đã thiết lập một ngưỡng giá và một giới hạn về sự tôn trọng; khi những giá trị đó bị xâm phạm, họ sẵn sàng chuyển dịch ưu tiên sang các mục tiêu khác phù hợp hơn với hệ thống chiến thuật hiện tại.

Dù bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ vào phút chót, nhưng với phong cách quyết liệt của Florentino Perez, viễn cảnh Alvarez khoác áo trắng dường như chỉ còn trong kịch bản viễn tưởng. Thị trường chuyển nhượng giờ đây phải tự tìm câu trả lời mà không có sự tham gia của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.