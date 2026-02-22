Real Madrid đứt chuỗi 15 năm bất bại trước Osasuna: 4 điểm yếu chí mạng tại El Sadar Thất bại 1-2 trước Osasuna không chỉ chấm dứt kỷ lục đối đầu của Real Madrid mà còn phơi bày sự bế tắc của hàng công và những sai lầm cá nhân tai hại ở phút cuối.

Chuỗi 15 năm không thua Osasuna của Real Madrid đã chính thức khép lại sau thất bại 1-2 đầy kịch tính tại El Sadar. Trận thua này không chỉ khiến "Kền kền trắng" đánh mất điểm số quan trọng mà còn đứng trước nguy cơ bị Barcelona chiếm ngôi đầu bảng La Liga. Dù HLV Alvaro Arbeloa đã thực hiện những điều chỉnh nhân sự, sự thiếu hiệu quả và những sai lầm cá nhân ở thời điểm nhạy cảm đã khiến đội khách phải trả giá đắt.

Real gây thất vọng với trận thua Osasuna.

Sự bế tắc của hàng công đắt giá trong hiệp một

Dù kiểm soát bóng tới 75% trong 15 phút đầu, Real Madrid lại thiếu đi tính sát thương cần thiết. Thống kê chỉ ra rằng, bộ đôi Kylian Mbappe và Vinicius Junior chỉ có vỏn vẹn 9 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương suốt 45 phút đầu tiên. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Real trong hiệp một chỉ đạt mức khiêm tốn 0.64.

Sự thiếu kết nối giữa hàng tiền vệ gồm Camavinga, Guler và hàng công khiến lối chơi của Los Blancos trở nên đơn điệu. Điều này tạo điều kiện cho Osasuna tự tin triển khai thế trận phòng ngự phản công, khiến Real Madrid rơi vào thế bám đuổi ngay trước giờ nghỉ giải lao.

Những sai lầm cá nhân ở thời khắc quyết định

Bóng đá đỉnh cao không cho phép những sai số, nhưng tại El Sadar, các ngôi sao của Real Madrid lại mắc lỗi ở những thời điểm nhạy cảm nhất. Đầu tiên là Thibaut Courtois, dù có pha cứu thua xuất thần trước đó, nhưng chính thủ thành người Bỉ đã phạm lỗi với Budimir trong vòng cấm ở phút 37, dẫn đến quả phạt đền mở tỷ số.

Sai lầm nghiêm trọng nhất thuộc về Dani Ceballos ở phút 90. Khi tỷ số đang là 1-1 và Real đang nỗ lực dồn ép, tiền vệ này lại để mất bóng vô duyên ở khu vực giữa sân. Pha bóng này trực tiếp dẫn đến tình huống phản công và bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của Raul Garcia cho đội chủ nhà.

Đội chủ nhà xứng đáng với 3 điểm.

Hệ thống phòng ngự chệch choạc khi xoay tua

Việc HLV Arbeloa thực hiện 4 sự thay đổi ở đội hình xuất phát đã bộc lộ nhiều lỗ hổng nơi hàng thủ. David Alaba, trong lần hiếm hoi đá chính, đã gặp rất nhiều khó khăn trước tốc độ và sự lắt léo của Victor Munoz bên phía Osasuna. Cánh phải của Real Madrid liên tục bị khai thác, nơi cả Alaba và Carvajal đều không thể phong tỏa được các pha xuống biên của đối thủ.

Sự bất lực của hệ thống phòng ngự còn thể hiện qua các tấm thẻ vàng của Alaba và Trent Alexander-Arnold (sau khi vào sân thay người). Real Madrid hoàn toàn bị động trước các pha chuyển đổi trạng thái nhanh như điện của đội chủ nhà.

Sự phung phí và vận đen của Kylian Mbappe

Dù vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai sau bàn gỡ hòa của Vinicius, thần may mắn đã không đứng về phía Real. Kylian Mbappe đã có hai khoảnh khắc đưa bóng đến sát vạch vôi nhưng đều không được công nhận: một tình huống việt vị ở phút 70 và một cú dứt điểm bị hậu vệ Javi Galan phá ngay trên vạch vôi ở phút 79.

Dù chỉ số xG cả trận của Real đạt mức 1.69, họ không thể cụ thể hóa sức ép nghẹt thở thành bàn thắng thứ hai. Việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội đã khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải nhận quy luật nghiệt ngã của bóng đá: Tấn công nhiều không ghi được bàn ắt sẽ bị thủng lưới.