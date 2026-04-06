Real Madrid gây sốc khi rao bán Vinicius Junior, Man Utd săn đón máy quét Amadou Onana Thị trường chuyển nhượng rúng động khi Real Madrid sẵn sàng chia tay Vinicius Junior. Man Utd nhắm Amadou Onana để thay thế Manuel Ugarte, trong khi Liverpool tính đổi Salah lấy Marcus Leonardo.

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đang chứng kiến những biến động khó lường khi các ông lớn bắt đầu thực hiện kế hoạch tái thiết đội hình cho mùa giải mới. Tâm điểm đổ dồn về Real Madrid với động thái đầy bất ngờ dành cho ngôi sao số một Vinicius Junior, trong khi Manchester United đang ráo riết tìm kiếm nhân tố mới để gia cố tuyến giữa vốn mỏng manh.

Real Madrid sẵn sàng chia tay Vinicius Junior

Trong một động thái gây ngỡ ngàng cho giới mộ điệu, Real Madrid được cho là đã chủ động liên hệ với các đại gia tại Ngoại hạng Anh để đặt vấn đề chuyển nhượng Vinicius Junior. Dù chân sút 25 tuổi này đang là biểu tượng tại Bernabeu, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn để ngỏ khả năng đàm phán nếu nhận được một con số kỷ lục.

Hiện tại, bốn đội bóng lớn gồm Manchester United, Manchester City, Chelsea và Arsenal đều đã nhận được tín hiệu từ phía Tây Ban Nha. Các CLB này đang khẩn trương đánh giá lại ngân sách và tính khả thi về mặt tài chính trước khi đưa ra lời đề nghị chính thức cho siêu sao người Brazil.

Man Utd tái thiết hàng tiền vệ với Amadou Onana

Manchester United đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Amadou Onana từ Aston Villa. Tiền vệ 24 tuổi người Bỉ đã chứng minh mình là một trong những "máy quét" hiệu quả nhất Premier League mùa này với khả năng đánh chặn và điều tiết lối chơi xuất sắc. Quỷ đỏ coi Onana là mảnh ghép hoàn hảo để củng cố chất thép cho khu vực trung tuyến.

Ở chiều ngược lại, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng để Manuel Ugarte ra đi chỉ sau một thời gian ngắn gắn bó. Cầu thủ người Uruguay không thể thích nghi với nhịp độ thi đấu tại Anh và đang nhận được sự quan tâm từ Newcastle, Aston Villa và Juventus. Việc đẩy đi Ugarte sẽ giúp Man Utd có thêm nguồn kinh phí để dồn toàn lực vào thương vụ Onana.

Liverpool và kế hoạch thay thế Mohamed Salah

Tại Anfield, Liverpool đang nghiêm túc cân nhắc phương án chia tay huyền thoại Mohamed Salah để mở đường cho sự xuất hiện của Marcus Leonardo. Chân sút 22 tuổi người Brazil hiện đang thi đấu ấn tượng trong màu áo Al Hilal. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm trẻ hóa hàng công của The Kop khi Salah liên tục nhận được những lời đề nghị "khủng" từ Trung Đông.

Những diễn biến đáng chú ý khác

Chelsea đã bắt đầu tìm kiếm người thay thế cho thủ thành Robert Sanchez, vốn đang gặp vấn đề về phong độ. Mục tiêu của The Blues là Robin Roefs, người gác đền 23 tuổi đang chơi nổi bật tại Sunderland. Đội bóng thành London dự kiến sẽ dứt điểm thương vụ này ngay khi kỳ chuyển nhượng hè mở cửa.

Trong khi đó, Tottenham có thể đón chào sự trở lại của tài năng trẻ Luka Vuskovic. Hậu vệ 19 tuổi người Croatia đang tỏa sáng rực rỡ dưới dạng cho mượn tại Hamburg và mong muốn được cạnh tranh vị trí trong đội một của HLV Ange Postecoglou vào mùa tới.

Tại Đức, Bayer Leverkusen đang làm tất cả để giữ chân viên ngọc quý Yan Diomande. HLV Xabi Alonso coi tiền đạo 19 tuổi này là nhân tố không thể đụng đến và CLB đang nỗ lực thuyết phục anh ký vào bản gia hạn hợp đồng trước sự chèo kéo của các đội bóng lớn khác.