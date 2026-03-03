Real Madrid gục ngã tại Coliseum: Khi "vũ khí" Vinicius bị vô hiệu hóa Thất bại bạc nhược trước Getafe không chỉ khiến Real Madrid hụt hơi trong cuộc đua vô địch với Barcelona mà còn phơi bày sự bế tắc của "hệ thống Vinicius" cùng những sai lầm của HLV Alvaro Arbeloa.

Cơ hội bám đuổi Barcelona đã trôi qua mũi giày của Real Madrid theo cách tệ hại nhất tại Coliseum. Trong một ngày thi đấu thiếu cả ý tưởng lẫn tinh thần, Los Blancos phơi bày mọi hạn chế của mình trước một Getafe kỷ luật dưới bàn tay HLV Jose Bordalas. Không có màn ngược dòng cảm xúc, chỉ còn lại sự rệu rã của một tập thể đang dần lạc lối trong cuộc đua danh hiệu.

Vinicius đơn độc trên hàng công.

Bế tắc trước bức tường phòng ngự 5-4-1

Nếu Real Madrid bước vào trận đấu với nhiệm vụ tối thượng là thu hẹp khoảng cách với đại kình địch, thì màn trình diễn trước Getafe lại là một gáo nước lạnh dội thẳng vào tham vọng đó. Lối chơi của Kền kền trắng tỏ ra vô hồn, thiếu sức sống và hoàn toàn không có kế hoạch dự phòng khi đối phương chủ động chơi lùi sâu.

HLV Jose Bordalas đã "đọc vị" hoàn toàn đối thủ bằng cách dựng lên một pháo đài kiên cố với sơ đồ 5-4-1. Lối chơi quyết liệt và gắn kết này khai thác triệt để sự đơn điệu trong cách vận hành của đội khách. Real Madrid dường như chỉ nguy hiểm khi có khoảng trống để chuyển đổi trạng thái tốc độ, nhưng trước một hàng thủ tầng lớp, họ lập tức hiện nguyên hình là một đội bóng dễ đoán.

Trong suốt 90 phút, hàng tiền vệ với Thiago Pitarch, Valverde hay Arda Guler đã hoạt động năng nổ nhưng thiếu hiệu quả. Sự luân chuyển bóng chậm chạp và thiếu tính sát thương khiến các pha tấn công trở nên "rỗng ruột". Ngược lại, bộ đôi Milla và Arambarri của Getafe đã hoàn toàn kiểm soát tuyến giữa. Bàn thắng của Satriano, sau nỗ lực của Arambarri và Diego Rico, là hệ quả tất yếu từ những sai lầm trong việc hóa giải các quả tạt biên của hàng thủ Real.

Vinicius Junior: Ngôi sao cô đơn

Ngôi sao người Brazil giữa vòng vậy các cầu thủ Getafe.

Khi tập thể tê liệt, mọi hy vọng của Real Madrid lại đổ dồn lên đôi chân của Vinicius Junior. Tuy nhiên, trận đấu này là minh chứng rõ ràng cho thấy một cá nhân không thể gánh vác trách nhiệm cho cả hệ thống đang xuống dốc. Tiền đạo người Brazil đã nỗ lực hết mình nhưng hoàn toàn bị cô lập trước hệ thống bọc lót kín kẽ từ Kiko Femenia, Juan Iglesias và Boselli.

Các số liệu thống kê đã chỉ ra sự cô độc của số 7. Vinicius chạm bóng 72 lần và tạo ra 3 cơ hội, nhưng anh hiếm khi được đặt vào tình thế đối đầu 1-1 thuận lợi. Việc Real Madrid liên tục dồn bóng cho Vinicius một cách máy móc khiến các đợt lên bóng trở nên vô hại và dễ bị bẻ gãy bởi khối phòng ngự kỷ luật của Getafe.

Dấu hỏi về năng lực cầm quân của Alvaro Arbeloa

Arbeloa mất điểm trong mắt CĐV Real.

Trách nhiệm cho thất bại này thuộc về Alvaro Arbeloa trên băng ghế chỉ đạo. Cách bố trí nhân sự và thay người của ông đang gây ra nhiều tranh cãi. Việc sử dụng David Alaba - người không còn duy trì được sự chắc chắn, cùng tài năng trẻ Thiago Pitarch trong một trận đấu khắc nghiệt đã bộc lộ nhiều kẽ hở.

Đáng chú ý hơn là những quyết định điều chỉnh sau giờ nghỉ. Sự xuất hiện của Franco Mastantuono mang lại nỗi thất vọng lớn khi cầu thủ người Argentina gần như mất tích trên sân. Việc Mastantuono được ưu tiên hơn Brahim Diaz - người vốn có khả năng tạo đột biến tốt hơn - đang đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng quản trị nhân sự và đọc trận đấu của Arbeloa.

Thất bại tại Coliseum không chỉ là một trận thua về mặt tỷ số, mà còn là hồi chuông cảnh báo về sự phụ thuộc thái quá vào cá nhân và sự thiếu bài bản trong tấn công của Real Madrid. Nếu không sớm tìm ra lời giải cho những lỗ hổng phòng ngự và sự bế tắc trong lối chơi, tham vọng vô địch mùa này của Kền kền trắng sẽ sớm tan thành mây khói.