Real Madrid hạ Benfica 1-0: Siêu phẩm 0.01 xG của Vinicius và bản lĩnh Nhà vua Vinicius Junior rực sáng với cú dứt điểm đẳng cấp giúp Real Madrid đánh bại Benfica 1-0 ngay tại Da Luz, chiếm ưu thế lớn tại vòng play-off Champions League.

Trở lại Estadio da Luz chỉ ba tuần sau thất bại tại vòng bảng, Real Madrid đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác biệt. Trong trận lượt đi vòng play-off Champions League, đoàn quân của HLV Alvaro Arbeloa không chỉ rửa hận thành công mà còn khẳng định bản lĩnh của đội bóng giàu truyền thống nhất giải đấu bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Benfica.

Dàn sao Real lên tiếng đúng lúc.

Khoảnh khắc thiên tài phá vỡ thế bế tắc

Trong một trận đấu mang tính chất loại trực tiếp, sự chặt chẽ về chiến thuật thường khiến các cơ hội trở nên khan hiếm. Tuy nhiên, đẳng cấp của những ngôi sao hàng đầu đã lên tiếng đúng lúc. Phút 50, Kylian Mbappe thực hiện pha bứt tốc dũng mãnh, mở ra khoảng trống trước khi chuyền bóng cho Vinicius Junior ở vị trí không quá thuận lợi.

Tại đây, tiền đạo người Brazil đã tạo nên một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất mùa giải. Dù góc sút hẹp và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ ở mức cực thấp là 0.01, Vinicius vẫn vẽ nên một đường cong hoàn hảo đưa bóng vào góc xa. Thủ thành Trubin dù đã bay người hết cỡ cũng không thể ngăn cản siêu phẩm này. Bàn thắng không chỉ định đoạt trận đấu mà còn là lời khẳng định về giá trị của những cá nhân có khả năng thay đổi cục diện trong tích tắc.

Sự áp đảo về thông số kỹ thuật

Dù tỷ số chỉ là 1-0, các số liệu thống kê cho thấy sự vượt trội rõ rệt của đại diện Tây Ban Nha. Real Madrid tạo ra chỉ số xG lên tới 1.11, gấp gần ba lần so với con số 0.41 của Benfica. Sự đa dạng trong các phương án tấn công là điểm nhấn chiến thuật mà HLV Arbeloa đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Arda Guler: Đe dọa khung thành đối phương bằng những cú sút xa uy lực.

Đe dọa khung thành đối phương bằng những cú sút xa uy lực. Trent Alexander-Arnold: Duy trì áp lực từ biên với những quả tạt tầm thấp có độ xoáy cao.

Duy trì áp lực từ biên với những quả tạt tầm thấp có độ xoáy cao. Sự kết nối Vinicius-Mbappe: Các pha phối hợp đoạn ngắn liên tục đặt hàng thủ Benfica vào tình trạng báo động.

Nếu các chân sút áo trắng tận dụng tốt hơn các cơ hội cuối hiệp một, cách biệt có lẽ đã không dừng lại ở một bàn.

Real đã vượt qua được áp lực lớn trên đất Bồ Đào Nha.

Bản lĩnh trong vòng vây thù địch

Trận đấu tại Da Luz không chỉ là cuộc chiến chuyên môn mà còn là thử thách về tâm lý. Sức nóng từ khán đài với những tiếng la ó hướng về Vinicius, cùng những va chạm quyết liệt trên sân đã đẩy kịch tính lên cao trào. Đỉnh điểm là tấm thẻ đỏ dành cho HLV Mourinho bên phía Benfica và hàng loạt thẻ vàng được rút ra cho cả Mbappe lẫn Vinicius.

Đáng chú ý nhất là cách Real Madrid quản trị trận đấu trong hơn 12 phút bù giờ đầy áp lực. Thay vì cuốn vào lối chơi vội vã của đối thủ, Los Blancos bình tĩnh kiểm soát nhịp độ, kéo giãn đội hình đối phương và bảo vệ thành quả. Sự xuất hiện của lão tướng Dani Carvajal ở những phút cuối đã gia cố thêm sự chắc chắn cho hệ thống phòng ngự, giúp Real rời Bồ Đào Nha với lợi thế cực lớn trước trận lượt về.