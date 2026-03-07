Real Madrid hạ Celta Vigo 2-1: Hàng tiền vệ sửa sai cho Trent Alexander-Arnold Aurelien Tchouameni và Federico Valverde tỏa sáng giúp Real Madrid thắng kịch tính Celta Vigo 2-1, khỏa lấp sai lầm phòng ngự của Trent Alexander-Arnold tại Balaidos.

Real Madrid đã giành chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Celta Vigo nhờ những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Aurelien Tchouameni và Federico Valverde. Trong ngày hàng phòng ngự bộc lộ nhiều khoảng trống, chính sự vững chãi của tuyến giữa đã giúp đội quân của HLV Alvaro Arbeloa áp sát ngôi đầu bảng La Liga.

Nỗi lo nơi hành lang cánh phải của Alexander-Arnold

Chuyến hành quân đến Balaidos suýt chút nữa đã trở thành một thảm họa phòng ngự và tâm điểm của mọi sự chỉ trích chính là Trent Alexander-Arnold. Truyền thông Tây Ban Nha, đặc biệt là tờ Marca, đã mô tả màn trình diễn của hậu vệ người Anh là "mất phương hướng" và "cực kỳ yếu ớt".

Alexander-Arnold đã chơi không tốt khiến Celta Vigo có bàn gỡ hòa.

Sai lầm ở phút 25 là minh chứng rõ nét nhất cho sự lúng túng của anh. Trent hoàn toàn phán đoán sai đường bóng dài, để Swedberg vượt mặt dễ dàng trước khi kiến tạo cho Borja Iglesias gỡ hòa cho Celta Vigo. Kể từ khi gia nhập đội bóng Hoàng gia, đây là một mùa giải đầy sóng gió với hậu vệ 27 tuổi khi anh chưa thể cân bằng giữa hỗ trợ tấn công và kỹ năng phòng ngự cơ bản.

Tchouameni và Valverde: Những 'quái vật' trung tuyến

Trong bối cảnh hàng thủ chao đảo và các ngôi sao tấn công như Vinicius hay Arda Guler bị phong tỏa, hàng tiền vệ Real Madrid đã đứng ra gánh vác trọng trách cứu vãn trận đấu. Aurelien Tchouameni chính là người mở tỷ số ở phút 11 sau cú dứt điểm tinh tế từ đường chuyền của Guler.

Thống kê của tiền vệ người Pháp trong trận này thực sự ấn tượng: 107 lần chạm bóng, thực hiện 81/88 đường chuyền chính xác (tỷ lệ 92%). Không chỉ ghi bàn, anh còn là điểm tựa phòng ngự với 8 tình huống đóng góp trực tiếp, bao gồm 4 pha cắt bóng và 3 pha tắc bóng thành công, giúp Real duy trì cấu trúc đội hình trước áp lực từ đội chủ nhà.

Trận đấu trôi về những phút cuối với sự bế tắc của đội khách. Real Madrid thậm chí đã phải nhờ đến sự xuất sắc của Thibaut Courtois và sự may mắn khi cú dứt điểm của Iago Aspas tìm đến đúng cột dọc ở phút 87 mới có thể bảo toàn được tỷ số hòa.

Valverde lên tiếng đúng lúc.

Tuy nhiên, bản lĩnh của đội trưởng Federico Valverde đã lên tiếng đúng lúc ở phút bù giờ thứ tư (90+4). Từ nỗ lực tạt bóng của Alexander-Arnold bị phá ra, tiền vệ người Uruguay thực hiện cú dứt điểm ngay sát vòng cấm, đưa bóng đập chân hậu vệ đối thủ đi thẳng vào lưới. Valverde kết thúc trận đấu với các thông số kinh ngạc: 112 lần chạm bóng, tỷ lệ chuyền bóng chính xác 95% và 22 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân.

Khẳng định đẳng cấp trước thềm Champions League

Chiến thắng nghẹt thở 2-1 giúp Real Madrid thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu của Barcelona xuống còn 1 điểm. Dù Celta Vigo chơi ấn tượng hơn về mặt thống kê cơ hội với xG 1.05 so với 0.87, nhưng đẳng cấp cá nhân từ hàng tiền vệ đã khỏa lấp mọi khiếm khuyết.

| Chỉ số thống kê | Celta Vigo | Real Madrid | Tỷ số 1 2 Số đường chuyền - 795 Chỉ số xG 1.05 0.87

Đây là cú hích tinh thần quan trọng cho thầy trò HLV Alvaro Arbeloa trước thềm đại chiến với Manchester City tại Champions League. Trận đấu một lần nữa khẳng định: khi hàng công bế tắc và hàng thủ sai lầm, các tiền vệ vẫn luôn là cứu cánh cuối cùng của "Kền kền trắng".