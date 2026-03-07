Real Madrid hạ Celta Vigo 2-1: Khoảnh khắc rực sáng của Valverde và 'bản sắc' Los Blancos Federico Valverde ghi bàn quyết định ở phút 95 giúp Real Madrid thắng kịch tính Celta Vigo 2-1, qua đó phả hơi nóng vào ngôi đầu của Barcelona trước thềm đại chiến Man City.

Real Madrid đã giành trọn 3 điểm trong một kịch bản nghẹt thở tại chảo lửa Balaidos. Bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của Federico Valverde không chỉ giúp thầy trò HLV Alvaro Arbeloa bám sát Barcelona trên bảng xếp hạng La Liga mà còn tái khẳng định bản sắc "lội ngược dòng" kinh điển của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Valverde ghi bàn thắng quyết định cho Real.

Federico Valverde và 'món quà' phút bù giờ

Trong một ngày mà hàng công thi đấu bế tắc với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ đạt 0.87, Federico Valverde một lần nữa sắm vai người hùng. Cú sút xa quyết đoán ở phút 90+5, dù bóng có phần may mắn khi đập người hậu vệ đổi hướng, đã mang về chiến thắng quý giá cho Real Madrid.

HLV Alvaro Arbeloa đã không tiếc lời ca ngợi cậu học trò: "Giành chiến thắng ở giây cuối cùng như thế này chính là chất Real Madrid thuần khiết". Thống kê cho thấy Los Blancos đã duy trì mạch bất bại ấn tượng khi thắng cả 18 trận tại La Liga mùa này nếu họ là đội mở tỷ số trước.

Tử huyệt hành lang cánh và sai lầm của Trent Alexander-Arnold

Dù Real Madrid giành chiến thắng, nhưng nỗi lo nơi hàng thủ vẫn hiện hữu, đặc biệt là vị trí của Trent Alexander-Arnold. Ngôi sao người Anh tiếp tục cho thấy sự chênh lệch giữa khả năng tấn công và phòng ngự khi mắc lỗi vị trí nghiêm trọng dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1 của Williot Swedberg và Borja Iglesias ở phút 25.

Trent Alexander-Arnold mắc sai lầm.

Không chỉ cánh phải, cánh trái của Ferland Mendy cũng thường xuyên để mất bóng nguy hiểm. Đây là một "quả bom nổ chậm" mà HLV Arbeloa cần sớm khắc phục trước khi đối mặt với những chân chạy cánh đẳng cấp của Manchester City tại Champions League.

Thibaut Courtois: Người khổng lồ giữa khung gỗ

Trước khi Valverde tỏa sáng, Thibaut Courtois mới là người giữ cho hy vọng của Real Madrid không bị dập tắt. Trong hiệp một, khi Celta Vigo kiểm soát bóng vượt trội và đạt xG lên tới 1.05, thủ thành người Bỉ đã có ít nhất hai pha cứu thua xuất thần trước các cú dứt điểm cận thành của Iglesias và Swedberg.

Sự vững chãi của Courtois là điểm tựa tinh thần duy nhất cho một hàng thủ đang thi đấu thiếu tập trung. Nếu cú sút ở phút 87 của Iago Aspas không tìm đến cột dọc mà đi vào lưới, có lẽ số phận trận đấu đã rẽ sang một hướng khác đầy nghiệt ngã cho đội khách.

Cú hích tinh thần cho đại chiến Manchester City

Chiến thắng tại Balaidos giúp Real Madrid thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu của Barcelona xuống còn 1 điểm. Quan trọng hơn, nó giải tỏa áp lực tâm lý cực lớn sau chuỗi 2 trận thua liên tiếp và danh sách chấn thương kéo dài với những cái tên như Alaba hay Carreras.

Real có bước chuẩn bị tốt trước khi đấu Man City.

Dù là một chiến thắng "xấu xí" và đầy nhọc nhằn, nhưng bản lĩnh vượt khó trong hoàn cảnh thiếu hụt nhân sự là bước chạy đà hoàn hảo cho Real Madrid trước khi bước vào cuộc tái đấu đầy duyên nợ với Manchester City tại đấu trường châu lục.