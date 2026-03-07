Real Madrid hạ gục Celta Vigo 2-1 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng phút 90+5 của Valverde Bàn thắng muộn của Federico Valverde giúp đoàn quân của HLV Alvaro Arbeloa giành 3 điểm kịch tính trên sân khách, qua đó áp sát ngôi đầu của Barcelona tại La Liga.

Trong một đêm thi đấu đầy kịch tính tại Balaidos, Real Madrid đã chứng minh bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi vượt qua Celta Vigo với tỷ số 2-1. Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn là lời khẳng định đanh thép cho cuộc đua song mã với Barcelona tại La Liga năm nay.

Real giành 3 điểm nhọc nhằn.

Sự lấn lướt của chủ nhà và đẳng cấp từ những ngôi sao

Dù phải làm khách, Real Madrid nhập cuộc với mục tiêu rõ ràng là 3 điểm để bám đuổi kình địch Barcelona. Tuy nhiên, Celta Vigo dưới sự cổ vũ của khán giả nhà đã nhập cuộc đầy tự tin. Phút thứ 6, thủ thành Thibaut Courtois đã phải trổ tài cứu thua xuất sắc sau cú dứt điểm hiểm hóc của Borja Iglesias. Ngay sau đó, Real Madrid đưa ra lời cảnh báo khi Vinicius Junior dứt điểm trúng cột dọc ở phút 11.

Chỉ một phút sau pha bỏ lỡ của Vinicius, khác biệt về đẳng cấp đã được cụ thể hóa. Xuất phát từ tình huống phối hợp phạt góc ngắn giữa Alexander-Arnold và Arda Guler, Aurelien Tchouameni nhận bóng ở tuyến hai và tung cú dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số cho đội khách. Đây là bàn thắng quan trọng giúp giải tỏa áp lực cho Los Blancos trong bối cảnh họ đang gặp khó khăn trước lối chơi pressing của đối thủ.

Sai lầm hàng thủ và bàn gỡ của Celta Vigo

Tưởng chừng bàn thắng dẫn trước sẽ giúp đội bóng của HLV Alvaro Arbeloa kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhưng những lỗ hổng bên hành lang cánh phải đã bị khai thác. Alexander-Arnold, dù tấn công sắc sảo, lại để lộ khoảng trống cho Williot Swedberg thoát xuống. Phút 25, từ đường chuyền dọn cỗ của Swedberg, Borja Iglesias dứt điểm quyết đoán hạ gục Courtois, quân bình tỷ số 1-1.

Borja Iglesias mở tỷ số trận đấu.

Trong suốt thời gian còn lại của hiệp một, Celta Vigo liên tục gây sóng gió nhờ sự cơ động của Mingueza và Carreira. Nếu không có phản xạ xuất thần của Courtois ở phút 45 trước cú sút của Swedberg, Real Madrid có lẽ đã phải rời sân nghỉ với thế bị dẫn trước. Tỷ số hòa sau 45 phút đầu tiên phản ánh đúng sự nỗ lực của đội chủ nhà và những chệch choạc trong hệ thống phòng ngự của Real Madrid.

Sự bế tắc và kịch tính từ công nghệ VAR

Bước sang hiệp hai, Real Madrid tăng cường quyền kiểm soát bóng lên tới gần 70%. Tuy nhiên, hàng phòng ngự kỷ luật của Celta Vigo, đặc biệt là sự xuất sắc của trung vệ Carl Starfelt, đã khiến các phương án tấn công của Real trở nên vô hại. Phút 64, cú sút của Thiago Pitarch đã bị Starfelt chặn đứng ngay sát vòng cấm, cứu thua cho đội chủ nhà.

Trận đấu được đẩy lên cao trào ở phút 71 khi VAR vào cuộc sau tình huống bóng chạm tay Ferran Jutgla trong vòng cấm từ quả phạt góc của Real Madrid. Trọng tài chính sau khi tham khảo màn hình biên đã đưa ra quyết định gây tranh cãi khi từ chối thổi phạt đền cho Real Madrid, với lý do cầu thủ vào sân thay người Cesar Palacios đã phạm lỗi đẩy người trước đó.

Federico Valverde ghi bàn quyết định cho Real.

Khoảnh khắc định đoạt của Federico Valverde

Khi trận đấu trôi về những phút bù giờ cuối cùng và nhiều người đã nghĩ đến một kết quả hòa, Federico Valverde một lần nữa sắm vai người hùng. Phút 90+5, tiền vệ người Uruguay tung cú sút đầy uy lực, bóng khẽ chạm người một hậu vệ Celta Vigo đổi hướng khiến thủ thành Ionut Radu hoàn toàn bó tay.

Chiến thắng 2-1 nhọc nhằn nhưng xứng đáng giúp Real Madrid rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Barcelona xuống còn 1 điểm. Mặc dù Real thi đấu nhiều hơn một trận, nhưng tinh thần quật khởi này là tín hiệu tích cực cho giai đoạn khốc liệt sắp tới của mùa giải.

Thống kê và kết quả chung cuộc

Thông số Celta Vigo Real Madrid Tỷ số 1 2 Cầu thủ ghi bàn Borja Iglesias (25') Tchouameni (11'), Valverde (90+5') Kiểm soát bóng 30% 70% Thủ môn cứu thua Ionut Radu Thibaut Courtois

Dưới đây là sơ đồ đội hình xuất phát của hai đội trong cuộc đối đầu tại Balaidos: