Real Madrid hạ gục Man City 2-1: Tấm thẻ đỏ nghiệt ngã của Bernardo Silva Vinicius Junior tỏa sáng với cú đúp giúp Real Madrid đánh bại Man City 2-1 ngay tại Etihad, chính thức vào tứ kết Champions League với tổng tỷ số áp đảo 5-1.

Real Madrid đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết Champions League sau chiến thắng 2-1 trước Manchester City ngay tại sân Etihad. Dù đại diện Ngoại hạng Anh đã thể hiện tinh thần thi đấu nỗ lực, tấm thẻ đỏ trực tiếp của Bernardo Silva ngay từ hiệp một đã phá hỏng mọi kế hoạch ngược dòng của thầy trò Pep Guardiola, khiến họ chấp nhận thất bại chung cuộc 1-5 sau hai lượt trận.

Bước ngoặt nghiệt ngã từ tấm thẻ đỏ của Bernardo Silva

Bước vào trận lượt về với áp lực phải ghi ít nhất ba bàn, Manchester City lập tức dồn toàn lực tấn công. Những pha hãm thành liên tiếp của Rodri và Rayan Cherki đã đặt hàng thủ Real Madrid vào tình thế báo động, buộc thủ thành Thibaut Courtois phải liên tục trổ tài cứu thua.

Tuy nhiên, kịch bản tồi tệ nhất đã xảy ra với đội chủ nhà ở phút 20. Trong một nỗ lực phòng ngự, Bernardo Silva đã dùng tay cản phá cú sút của Vinicius Junior ngay trên vạch vôi. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Clément Turpin đã rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi thủ quân của Man City và cho Real Madrid hưởng quả phạt đền.

Bernardo Silva rời sân sớm sau tấm thẻ đỏ tai hại.

Trên chấm 11 mét, Vinicius Junior dễ dàng đánh bại thủ thành Gianluigi Donnarumma để mở tỷ số trận đấu ở phút 22. Bàn thua đau đớn cùng việc phải thi đấu thiếu người khiến hy vọng đi tiếp của "The Citizens" trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Nỗ lực không ngừng nghỉ của Man City

Dù chơi trong thế thiếu người, đoàn quân của Pep Guardiola vẫn không hề bỏ cuộc. Phút 41, Jeremy Doku có pha đi bóng đầy tốc độ bên hành lang cánh trái trước khi căng ngang đầy khó chịu vào vùng cấm. Sau tình huống bóng lộn xộn, Erling Haaland đã có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành, san bằng tỷ số 1-1. Đây là bàn thắng thứ tám của tiền đạo người Na Uy tại đấu trường châu lục mùa này, chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi đáng thất vọng của anh.

Sang hiệp hai, huấn luyện viên Alvaro Arbeloa gây bất ngờ khi rút Courtois ra nghỉ để thay bằng Andriy Lunin. Phía bên kia chiến tuyến, dù kiểm soát bóng vượt trội nhưng sức ép của Man City giảm đi đáng kể sau khi Pep Guardiola quyết định rút Haaland ra nghỉ ở phút 56 để dưỡng sức cho trận chung kết EFL Cup.

Vinicius Junior chấm dứt hy vọng của đội chủ nhà

Về cuối trận, Real Madrid dần lấy lại thế trận với sự xuất hiện của Kylian Mbappe sau thời gian dài chấn thương. Phút 82, Valverde đã đưa được bóng vào lưới nhưng công nghệ VAR từ chối bàn thắng do lỗi việt vị. Tuy nhiên, cổ động viên đội khách cũng không phải chờ đợi lâu.

Cú đúp của Vinicius Junior giúp Real Madrid đánh bại Manchester City.

Đến phút bù giờ 90+4', Vinicius Junior một lần nữa tỏa sáng để hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện La Liga. Thất bại này đánh dấu thêm một mùa giải lỗi hẹn với đỉnh cao châu Âu của Manchester City, trong khi Real Madrid tiếp tục khẳng định bản lĩnh của nhà vua tại Champions League.

Thống kê trận đấu Man City 1-2 Real Madrid